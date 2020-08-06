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Microsoft и Samsung представили совместные инновации

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Microsoft и Samsung анонсировали ряд инноваций, созданных в рамках стратегического партнерства, объявленного в прошлом году. Решения Microsoft 365 и Windows 10 будут интегрированы в продуктовую линейку Samsung.

Среди них – возможность настройки автоматической синхронизации медиа-галереи телефона с галереей на OneDrive, чтобы фотоснимки и видеозаписи были защищены и доступны с любого устройства Samsung. Безопасность самых важных данных на OneDrive обеспечит «Персональное хранилище» при помощи многофакторной аутентификации.

Синхронизация напоминаний Samsung Reminder смартфона Galaxy Note20 с ПК на Windows 10 при использовании Microsoft To Do, Outlook и Microsoft Teams. Теперь просматривать и редактировать напоминания будет возможно откуда угодно, сохраняя единый список на телефоне, ПК и в приложениях.

Заметки Samsung Notes будут автоматически синхронизироваться с лентой OneNote. Появится возможность быстро записывать заметки со встреч или составлять список покупок с помощью S Pen на Galaxy Note20 и получить мгновенный доступ к содержимому Outlook и OneNote.

Бесшовный обмен данными между ПК и мобильными устройствами благодаря приложению «Ваш телефон» и интеграции Link to Windows на некоторых устройствах Samsung. Она позволяет принимать звонки, проверять уведомления, просматривать фотографии и сообщения с телефона прямо на ПК на Windows 10 . При запуске приложения оно открывается в отдельном окне, что способствует многозадачности и экономит время и ресурсы, связанные с входом в систему или настройкой. Кроме того, появится возможность прикрепить приложения Android телефона к панели задач Windows 10 или меню «Пуск».



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