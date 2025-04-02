«М.Видео-Эльдорадо» объявила старт продаж планшетов Samsung серии Galaxy Tab S10 FE

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила старт продаж планшетов Samsung серии Galaxy Tab S10 FE от 44999 руб. В период до 26 мая действует специальное предложение — скидки до 5,5 тыс. руб. и чехол в подарок.

Galaxy Tab S10 FE+, оснащенный самым большим экраном среди планшетов серии FE и более тонкими рамками, за счет которых был увеличен дисплей, обеспечивает эффект полного погружения во время игр, просмотра контента, учебы или выполнения повседневных задач. Функции искусственного интеллекта Samsung помогают пользователям с легкостью успевать больше, а благодаря более тонкому корпусу устройств отныне можно реализовать свой творческий потенциал и оставаться продуктивным даже вдали от привычного рабочего места.

Сочетая в себе традиционный дизайн серии Galaxy Tab S с тонкими рамками, 13,1-дюймовый дисплей Galaxy Tab S10 FE+ предлагает захватывающий развлекательный опыт на экране, который почти на 12% больше, чем у предыдущей модели FE+. Плавные переходы, обеспечиваемые частотой обновления 90 Гц, и новый уровень яркости до 800 нит HBM на Galaxy Tab S10 FE гарантируют яркие впечатления при просмотре видео и прохождении игр. Автоматическая регулировка с помощью технологии Vision Booster повышает яркость и видимость даже в постоянно меняющихся условиях освещенности на улице. При этом излучение синего света безопасно снижено, что сводит к минимуму нагрузку на глаза и отвечает всем индивидуальным потребностям при просмотре.

Планшеты серии Galaxy Tab S10 FE повышают производительность во время работы или учебы и обеспечивают быстрый и плавный игровой процесс. Благодаря улучшенной производительности планшеты серии Galaxy Tab S10 FE дают возможность пользователям легко переключаться между несколькими приложениями, обеспечивая комфортную работу в режиме многозадачности. А при запечатлении повседневных моментов в учебном классе или на рабочем месте обновленная 13-мегапиксельная основная камера с высоким разрешением позволяет получать четкие и яркие фотографии.

Эти многогранные возможности сопровождают пользователей повсюду, обеспечивая как продуктивную работу, так и бесперебойный игровой опыт. Galaxy Tab S10 FE на 4% легче своего предшественника — теперь его стало еще удобнее носить с собой. Благодаря тонкому дизайну корпуса вся серия Galaxy S10 Tab FE гарантирует удобство хранения и мобильность гаджета дома, в офисе и в других местах. Планшеты линейки FE имеют ту же степень защиты от воды и пыли IP68, как и во флагманской серии Galaxy Tab S10, что помогает защитить устройства от внешних воздействий и обеспечить их долговечность.

Опираясь на опыт Samsung в области создания решений для экосистемы Galaxy, Galaxy Tab S10 FE+ и Galaxy Tab S10 FE представляют собой первые модели планшетов серии FE, оснащенные передовыми функциями искусственного интеллекта, что повышает производительность работы пользователей.

Полюбившаяся многим функция «Обвести и найти» (Circle to Search) от Google позволяет выполнять поиск информации с экрана планшета, не переключаясь между приложениями. Найти необходимую информацию, перевести текст на экране или получить помощь с выполнением домашнего задания путем пошаговых объяснений теперь возможно на одном большом экране.

Samsung Notes предлагает уникальные функции, такие как «Решение математических задач» (Solve Math) для быстрого вычисления написанных от руки или напечатанных примеров и «Помощь с рукописным текстом» (Handwriting Help) для упрощения оформления заметок, что делает их ведение еще проще, чем когда-либо, чтобы пользователи могли сосредоточиться на основной задаче.

Усовершенствованная функция «Удаление Объектов» (Object Eraser) предлагает пользователям простой и удобный способ быстрого и эффективного удаления ненужных элементов с фотографий.

Недавно добавленная функция «Лучшее лицо» (Best Face) позволяет делать идеальные групповые фото, выбирая и комбинируя лучшие выражения лиц с нескольких кадров.

«Быстрый Монтаж» (Auto Trim) позволяет воссоздать самые важные моменты, анализируя несколько видеозаписей и легко объединяя самые запоминающиеся фрагменты в один видеопроект.

Планшеты серии Galaxy Tab S10 FE также идеально подходят для творчества благодаря широкому спектру предустановленных приложений и инструментов. В их числе LumaFusion, Goodnotes Clip Studio Paint и множество других. Кроме того, есть и другие специальные приложения, рекомендованные к установке: Noteshelf 3, Sketchbook и Picsart.

Для еще более интуитивного использования искусственного интеллекта устройства серии FE легко интегрируются с другими устройствами Galaxy. Как и в серии Galaxy Tab S10, пользователи могут получить доступ к полному обзору своего «умного дома» с помощью виджета «Аналитика о Доме» (Home Insight) и функции просмотра 3D-карты. Уведомления от устройств с поддержкой SmartThings позволяют пользователям сохранять спокойствие, когда они находятся вне дома.

Как и все устройства Galaxy, планшеты Galaxy Tab S10 FE оснащены надежной системой безопасности Samsung Knox. Многоуровневая платформа защиты предназначена для обеспечения безопасности критически важной информации и защиты от уязвимостей. Samsung Knox использует комплексную защиту оборудования, функции обнаружения угроз в реальном времени и совместную защиту.

Цена в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»:

Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi 8/128GB Голубой — 44499 руб.

Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi 8/128GB Серый — 44499 руб.

Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi 8/128GB Серебристый — 44499 руб.

Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi 12/256GB Голубой — 54499 руб.

Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi 12/256GB Серый — 54499 руб.

Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi 12/256GB Серебристый — 54499 руб.

Galaxy Tab S10 FE 5G 8/128GB Голубой — 54499 руб.

Galaxy Tab S10 FE 5G 8/128GB Серый — 54499 руб.

Galaxy Tab S10 FE 5G 8/128GB Серебристый — 54499 руб.

Galaxy Tab S10 FE 5G 12/256GB Голубой — 64499 руб.

Galaxy Tab S10 FE 5G 12/256GB Серый — 64499 руб.

Galaxy Tab S10 FE 5G 12/256GB Серебристый — 64499 руб.