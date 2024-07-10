Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказов смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6, а также наушников Samsung Galaxy Buds 3

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о старте предзаказов на новые устройства компании Samsung. Покупатели смогут предзаказать складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold6 и Samsung Galaxy Z Flip6, а также наушники Galaxy Buds3 и Galaxy Buds3 Pro начиная с 10 июля в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо». Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

10 июля во флагманском магазине М.Видео в ТЦ Метрополис прошла презентация новых моделей Samsung с участием Директора по анпакингу «М.Видео-Эльдорадо» Wylsacom, ведущего аналитика Mobile Research Group и главного редактора Mobile Review Эльдара Муртазина и ведущего-импровизатора Арсения Попова.

Samsung продолжает развивать складные устройства и создает самую тонкую и легкую серию Galaxy Z. Идеально симметричный дизайн с прямыми краями придает устройству изящный вид, а новые параметры Galaxy Z Fold6 обеспечивают более естественное и комфортное восприятие экрана. В дополнение к обновленному дизайну новая серия Galaxy Z стала более прочной. Конструкция «Flex Шарнира» с двумя направляющими и усиленной крышкой шарнира лучше распределяет нагрузку и становится более стойкой к внешним ударам. Дополнительные слои основного экрана помогают уменьшить складку и сохранить прочность. Шестое поколение смартфонов серии защищено усиленными алюминиевым корпусом и Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, что делает его самым надежным в истории Galaxy Z.

Каждый элемент Galaxy Z не только надежен, но и обладает высокой эффективностью. Оба смартфона Galaxy Z Fold6 и Flip6 оснащены мобильным процессором Snapdragon® 8 Gen 3 для Galaxy — самым передовым в своем классе с лучшей производительностью CPU, GPU и NPU. Процессор оптимизирован для обработки данных с помощью искусственного интеллекта и обеспечивает улучшенную графику наряду с повышенной общей мощностью. Модернизированная система охлаждения помогает добиться максимальной производительности — в модели Galaxy Z Fold6 испарительная камера увеличена, а в модели Galaxy Z Flip6 ее удалось впервые представить, даже несмотря на компактный форм-фактор.

Galaxy Z Fold6 предлагает ряд адаптированных для большого экрана Galaxy AI функций и инструментов, которые значительно повышают эффективность устройства. Функция «Ассистент для заметок» (Note Assist) в Samsung Notes переведет, резюмирует и автоматически отформатирует заметки по итогам совещания. Теперь функция «Ассистент для аудиозаписей» внедрена в Заметки и сможет расшифровать, перевести и сделать краткую сводку сразу в приложении Samsung Notes. Тексты в PDF-файлах можно перевести и свести с помощью функции наложения перевода (PDF overlay translation) в заметках — при этом доступна поддержка текста в формате изображений и графиков. Генератор текста (Composer) на базе клавиатуры Samsung сгенерирует текст на основе простых ключевых слов для ответа на email-письма или сообщения в соцсетях. Функция Генератор текста (Composer) проанализирует предыдущие публикации и напишет текст, отражающий стиль пользователя. Электронное перо S Pen модели Samsung Galaxy Z Fold6 также получило поддержку искусственного интеллекта. Новая функция «AI рисунок» (Sketch to image) позволит добавлять новые объекты на фото путем зарисовки в приложении Галерея или создавать сложные визуализации, генерируя готовое графическое изображение на основе зарисовок и эскизов в Samsung Notes.

Galaxy Z Fold6 меняет представление о работе, развлечениях и получении информации благодаря партнерству Samsung с Google. Приложение Google Gemini, встроенное в новое поколение Galaxy Z, работает как персональный AI-ассистент. Чтобы активировать Gemini, пользователю достаточно провести по углу экрана или сказать: «Окей Google». Gemini поддерживается большинством приложений Google. Например, помогает планировать поездки, предоставляя информацию о рейсах и отелях, и находить лучшие маршруты с помощью Google Maps. Во время просмотра K-pop видео на YouTube, чтобы получить больше информации, пользователю необходимо запустить Gemini в режиме разделенного экрана и задать вопросы. Чтобы найти информацию об исполнителе на видео, достаточно удерживать пару секунд кнопку «Домой», а затем выделить нужную часть экрана —Обвести и найти (Circle to Search) сразу покажет результаты поиска.

Функции искусственного интеллекта Galaxy AI позволяют чувствовать себя комфортно в любой стране мира и находить общий язык с людьми разных культур и национальностей. Благодаря возможностям «Flex Экрана», Samsung Galaxy Z Fold6 способен заменить профессионального переводчика. Функция «Переводчик» (Interpreter) поможет донести свои мысли и понять сказанное при личном общении на иностранном языке. На разделенном экране в режиме реального времени транслируется расшифровка речи собеседника. Также доступен односторонний перевод, что упрощает понимание во время лекций или презентаций. Функция «Синхронный перевод» (Live Translate) в двустороннем формате переведет телефонный разговор в режиме реального времени, озвучивая фразы на языке пользователя или отображая их в текстовом формате прямо во время звонка.

На Galaxy Z Fold6 искусственный интеллект с помощью Алгоритмов «ProVisual» (ProVisual Engine) выводит возможности для творчества — от съемки и монтажа до просмотра — на новый уровень. Продвинутый редактор «Фото-ассистент» (Photo Assist) на большом экране смартфона позволит добиться профессионального качества контента. В «Студии Портретов» (Portrait Studio) доступно множество шаблонов, таких как 3D-скетчи или акварель, которые можно использовать, чтобы сделать изображения еще более оригинальными и креативными. Функция «Мгновенная замедленная съемка» (Instant Slow-mo) замедлит видео, добавив в него кадры для повышения плавности просмотра, а также позволит одним нажатием сохранить и поделиться видео с друзьями или семьей.

Galaxy Z Fold6 становится универсальным инструментом не только для создания контента, но и для наслаждения им. Мощный процессор и улучшенная система охлаждения позволяют играть дольше без потери производительности. Технология трассировки лучей создает реалистичные и живые изображения на 7.6-дюймовом экране, который поддерживает яркость до 2600 нит и обеспечивает захватывающий игровой опыт.

Galaxy Z Flip6 стал не только более портативным — полный доступ к функциям Galaxy AI расширяет возможности для творчества и позволяет не упустить ни один яркий момент. 3.4-дюймовый гибкий Super AMOLED «Flex Экран» был в очередной раз усовершенствован, теперь можно получить быстрый доступ к функциям искусственного интеллекта Galaxy AI, не раскладывая устройство. Galaxy AI поможет получить максимум от смартфона. Например, быстро ответить на сообщение можно, выбрав один из вариантов, предложенных искусственным интеллектом — он проанализирует историю переписки и сгенерирует персонализированное сообщение. Через «Flex Экран» можно управлять обновлениями и уведомлениями Samsung Health, а также выбрать следующий трек на музыкальном виджете. «Flex Экран» смартфона Galaxy Z Flip6 дает возможность разместить больше иконок и одновременно управлять ими.

Galaxy Z Flip6 обладает расширенными вариантами персонализации за счет приложений. Функция Атмосферные фотографии (Photo Ambient) с помощью искусственного интеллекта подберет обои в зависимости от времени суток и погоды. Легко создать собственный стиль можно, используя предложенные варианты конфигурации экрана: например, переместить часы или изменить цвет рамки, чтобы подчеркнуть фоновое изображение.

Режим «Flex» открывает новые опции при использовании камеры. При съемке в новом режиме «Автозум» камера автоматически выстраивает оптимальный кадр, фокусируясь на лице человека и определяя фон изображения.

Новая широкоугольная камера с разрешением 50MP и ультраширокоугольная с разрешением 12MP создают яркие и четкие фотографии. Сенсор 50MP поддерживает 2-кратный зум оптического увеличения, улучшая чистоту снимков. Для продвинутой съемки можно использовать интуитивное управление масштабированием с 10-кратным зумом. Режим ночной съемки с улучшенным HDR для видео дает возможность снимать яркие ролики даже при недостаточном освещении.

Все функции Galaxy Z Flip6 можно использовать без ограничений, не беспокоясь о сроке службы аккумулятора. Это стало возможным благодаря оптимизации аппаратного и программного обеспечения, а также увеличению емкости аккумулятора с 3,7 тыс. до 4 тыс. мАч.

Galaxy Z Fold6 и Flip6 защищены многоуровневой системой безопасности от Samsung Galaxy — Samsung Knox, которая включает сквозное шифрование данных для предотвращения несанкционированных просмотров, обнаружения угроз в реальном времени и защиты облачного хранилища. В эпоху искусственного интеллекта возможность установки настроек конфиденциальности становится приоритетом Samsung. Пользователи могут контролировать, какая информация используется для обучения искусственного интеллекта через настройки Galaxy AI. Для дополнительной защиты используется функция «Усиленная защита данных» (Enhanced Data Protection), которая применяет сквозное шифрование при резервном копировании, синхронизации или восстановлении данных с помощью Samsung Cloud. Новое поколение Galaxy Z также обладает обширным списком функций безопасности и конфиденциальности от Samsung, включая Knox Vault, панель управления безопасностью и приватностью (Security & Privacy Dashboard), автоматическую блокировку, пароль доступа, безопасный Wi-Fi и общий доступ к Быстрой отправке.

Новые возможности для общения с Galaxy Buds3 и искусственным интеллектом Galaxy AI. При посещении занятий на иностранном языке можно воспользоваться функцией «Переводчик» (Interpreter) — активировав функцию в режиме прослушивания на Galaxy Z Fold6 или Flip6 и подключив наушники Galaxy Buds третьего поколения, пользователь может слушать голосовой перевод лекции в режиме реального времени. Звучание автоматически оптимизируется, независимо от того, как вы носите наушники. Микрофоны серии Buds3 анализируют внутренние и внешние звуки в режиме реального времени, чтобы улучшить качество звука и шумоподавления благодаря Адаптивному эквалайзеру (Adaptive EQ) и Адаптивному шумоподавлению (Adaptive ANC). Во время прослушивания музыки для вашей безопасности и удобства Galaxy Buds3 Pro отслеживают окружающий шум и создают баланс внешних звуков и аудиодорожки в наушниках через функции Адаптивного управления шумом (Adaptive Noise Control), Распознавание сигнала сирены (Siren Detect) и Распознавание голоса (Voice Detect).

Разработанные с учетом последних исследований, наушники Galaxy Buds3 имеют новый современный дизайн, который обеспечивает комфортную посадку. Главная особенность дизайна модели — встроенная подсветка Blade Lights, созданная для тех, кто ценит стиль во всем. Новый дизайн сочетает в себе изысканность и удобство и позволит управлять аксессуаром простым нажатием или свайпом, не доставая телефон из кармана. Galaxy Buds3 и Pro представлены в двух вариантах: наушники Galaxy Buds3 Pro канального типа погружают пользователя в мир звуков, тогда как Buds3 открытого типа комфортны для многочасового повседневного использования.

Премиальное качество звука в Galaxy Buds3 Pro обеспечат инновационные технологии Samsung. Модель оснащена усовершенствованными двухполосными динамиками с планарным твитером для детального воспроизведения мелодий на высоких и низких частотах и двойным усилителем для кристально чистого звука. Технология ультравысокого качества звука с удвоенной частотой дискретизации и кодеком SSC позволяет слушать аудиофайлы исходного формата в высоком разрешении и наслаждаться каждым звуком с превосходной детализацией. Высокое качество звука распространяется и на телефонные звонки. При помощи машинного обучения и технологии «Сверхширокая полоса» (Super-wideband) третье поколение Buds гарантирует четкое восприятие голоса при разговоре по телефону через наушники. Искусственный интеллект выделит оригинальный голос в шумных условиях для повышения качества звонка.

Серия Galaxy Buds3 создана с заботой о людях и планете. Футляр и наушники Galaxy Buds3 и Buds3 Pro произведены из частиц переработанного пластика, полученного из выброшенных рыболовных сетей и бочек для воды. Упаковка аксессуара изготовлена из 100% переработанной бумаги.

Коммерческий директор Группы М.Видео-Эльдорадо Сергей Уваров: «Складные смартфоны Samsung традиционно пользуются популярностью среди покупателей. А благодаря новым функциям ИИ потребители смогут по-новому оценить возможности складных флагманов южнокорейской компании. Мы верим, что Samsung Galaxy Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6 зададут новые стандарты среди складных смартфонов».

Galaxy Z Fold6, Z Flip6 и Galaxy Buds3 будут доступны для предварительного заказа в каналах продаж М.Видео-Эльдорадо с 10 июля, в продажу новые модели поступят 24 июля. Galaxy Z Fold6 будет доступен в цветах серый, розовый и темно-синий. Пользователи смогут выбрать из конфигураций на 256 Гб (189,9 тыс. руб.), 512 Гб (199,9 тыс. руб.), 1 Тб (229,9 тыс. руб.). Galaxy Z Flip6 будет доступен в сером, желтом, голубом и мятном цветах. Пользователи смогут выбрать из конфигураций на 256 Гб (119,9 тыс. руб.), 512 Гб (129,9 тыс. руб.). Galaxy Buds 3 Pro предлагает ультра-стильные и функциональные аксессуары в двух цветах — серебристом и белом. Наушники стоят 19,9 тыс. руб. При покупке Samsung Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6 потребители получат их в подарок.