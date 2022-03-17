Samsung расширила список устройств Galaxy, поддерживающих интерфейс One UI 4.1

Samsung Electronics объявила, что интерфейс One UI 4.1, который впервые был представлен на смартфонах серии Galaxy S22, станет доступен на ряде других гаджетов бренда. Благодаря этому возможности Galaxy оценят еще больше пользователей.

В первую очередь новый интерфейс появится на смартфонах Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip, а также серии Galaxy S21, Galaxy A и Tab S7 FE. Затем обновление станет доступно на серии S20, смартфонах Z Fold3 и Z Flip, сериях Note, S10, Galaxy A и Tab S.

С помощью приложения Google Duo пользователи будут на связи в любой точке мира. Например, чтобы вместе с друзьями посмотреть снимки в «Галерее», с функцией Live Sharing можно транслировать изображение с экрана устройства собеседникам. При планировании совместного путешествия или на рабочей видеоконференции пригодится возможность демонстрации окна браузера или приложения для заметок Samsung Notes.

С приложением Expert RAW владельцы смартфонов Galaxy S21 Ultra и серии S22 смогут превратить свои снимки в настоящее творение. Инструменты фоторедактора, от управления экспозицией и ISO до выбора подходящего объектива, позволяют детально отретушировать снимок прямо на смартфоне — финальный результат не уступит по качеству снимкам, сделанным на зеркальную камеру. Кроме того, приложение поддерживает сохранение снимков в форматах JPG и DNG.

С помощью усовершенствованного инструмента «Ластик» у пользователей будет возможность удалить не только случайно попавшие объекты на заднем плане, но и тени, и даже отражения в окнах, которые испортили в остальном отличный кадр. Достаточно нажать на кнопку «Стереть тени» или «Стереть отражения» — умный «ластик» сам сделает всё необходимое.

Автоматическая оптимизация фотографий в One UI делает мгновенный обмен изображениями еще проще. Устройство само предложит оптимальные улучшения для выбранного фото, исправит наклон и обрежет лишнее на скриншоте. Одно нажатие — и картинка автоматически скорректируется.

В рамках обновления также стала доступна функция Quick Share, которая позволяет мгновенно отправлять сразу несколько фотографий, видео и файлов. Пользователю достаточно нажать кнопку «Поделиться» и выбрать получателя.