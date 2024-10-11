Samsung удаленно ломает смартфоны по всему миру при помощи суперкривого обновления. Спасения нет

Владельцы смартфонов Samsung стали жаловаться на выход устройств из строя после получения очередного обновления. Они начинают бесконечно перезагружаться, что делает невозможным любой сценарий их использования. Проблема пока что коснулась моделей приблизительно пятилетней давности, но в дальнейшем вполне может распространиться и на более современные мобильники.

Перезагрузка нон-стоп

Смартфоны корейской компании Samsung начали сбоить по всему миру. Социальные сети, включая Reddit, наполнились сообщениями о проблемах с бесконечной перезагрузкой, появившихся после установки очередного обновления фирменного ПО.

Чаще всего о сбоях пишут владельцы флагманских смартфонов Samsung серии Galaxy S10, вышедших в начале 2019 г. Немного отстают от них и те, в чьем владении есть мобильники линейки Galaxy Note 10 образца лета 2019 г. В меньшинстве оказались пользователи недорогих Galaxy А90 и Galaxy M51, поступивших в продажу в сентябре 2019 г. и августе 2020 г. соответственно.

К моменту выхода материала все перечисленные устройства уже были не первой свежести, но Samsung по-прежнему выпускает для них апдейты штатного программного обеспечения. Кроме того, некоторые гаджеты серий Note 10 и S10 по-прежнему можно купить в официальной российской рознице в виде восстановленных устройств. На вторичном рынке их тоже более чем достаточно.

В поисках причины

Samsung пока не торопится комментировать происходящее с ее смартфонами четырех- и пятилетней давности. Пользователи пытаются сами разобраться в происходящем, и у них уже есть первый «подозреваемый».

Samsung Note 10 и S10 - это бывшие флагманские смартфоны Samsung

Основная версия гласит, что в проблеме повинно штатное приложение Samsung SmartThings Framework, входящее в состав фирменной оболочки Samsung OneUI для Android. Оно используется для управления устройствами умного дома. По словам пользователей, именно после его обновления начинаются проблемы с циклическими перезагрузками.

Максимально плохой выход из ситуации

Вывести смартфон из бесконечной перезагрузки можно, но придется пожертвовать абсолютно всей информацией в его памяти – фотографиями, сообщениями, приложениями и пр. Речь идет о сбросе устройства к заводским установкам, что также потребует времени на повторную его настройку и кастомизацию.

В данном случае это единственное решение. Обычно, если какое-либо приложение сбоит после обновления, можно откатить его к прежней версии посредством штатных инструментов Android, но в данном случае смартфоны не могут загрузиться, и эти инструменты недоступны.

Сброс настроек потребуется выполнить через режим восстановления, но не все знают, как активировать его. На смартфонах Samsung нужно в выключенном состоянии нажать и удерживать одновременно кнопки Bixby и увеличения громкости, а затем нажать кнопку питания и удерживать ее до тех пор, пока экран не отобразит логотип Samsung.

Телефоны, которые Samsung может "окирпичить", доступны в российской рознице

В режиме восстановления потребуется выбрать пункт меню Wipe data/factory reset, притом на касания экран реагировать, вероятнее всего, не будет. По меню придется передвигаться при помощи боковых кнопок громкости.

В меню Wipe data/factory reset нужно будет выбрать Reboot system now и дождаться завершения процесс отката к заводским настройкам. После этого в системных настройках потребуется отключить автоматическое обновление компонентов ОС.

Страдают все

Не только Samsung горазда выпускать апдейты, ломающие устройства. Для Microsoft это давно стало традицией, да и Apple не отстает. В сентябре 2024 г. CNews писал, что анонсированная в июне 2024 г. прошивка iOS 18, прошедшая через длительный цикл бета-тестирования, после релиза ее первой стабильной сборки начала ломать iPhone по всему миру.

Сбои затронули все iPhone, начиная с моделей 2018 г. При этом возможность установить более раннюю версию прошивки Apple пользователям не предоставила. В начале октября 2024 г. ситуация повторилась. Новая версия iOS 18 начала разряжать аккумулятор iPhone за считанные часы.