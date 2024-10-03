Вышло обновление, ломающее аккумулятор iPhone. Полного заряда теперь хватает лишь на пару часов. Кого это коснулось

Апдейт iPhone до iOS 18 приводит к сверхбыстрой разрядке аккумулятора. Полного заряда даже на новом смартфоне хватит на три-пять часов, а на тех, чьим батареям уже несколько месяцев или лет, заряд улетучивается на глазах. Повезло лишь владельцам совсем старых iPhone – им iOS 18 недоступна, и они заранее избавлены от проблем, которая она в себе таит. Apple идет по пути Microsoft – та тоже регулярно выпускает патчи для Windows, ломающие основные компоненты системы.

Сделать телефон снова проводным

Владельцы смартфонов Apple iPhone стали массово жаловаться на быструю потерю заряда аккумулятора после обновления прошивки смартфона до iOS 18, пишет портал GizmoChina, Это самая современная версия мобильной ОС Apple – ее дебют состоялся в июне 2024 г., а распространение первой ее стабильной сборки началось в сентябре 2024 г. Все лето и начало осени 2024 г. шел сначала закрытый, а потом и публичный бета-тест, но на выходе iOS 18 все равно получилась сырой.

Как пишет GizmoChina, обновившиеся iPhone теряют по 20-30% заряда каждый час, и это даже если не особо активно пользоваться мобильником. Нетрудно подсчитать, что батарейка полностью разрядится за три-пять часов, а это вынуждает держать смартфон на подзарядке едва ли ни постоянно, превращая мобильный гаджет почти что в проводной.

Ситуация явно берет свое начало в самых ранних бета-сборках iOS 18, обычному пользователю официально недоступных. Тестеры еще летом 2024 г. писали о быстрой разрядке iPhone, но решение так и не было найдено.

Abhijeet Barak / Unsplash Насколько суперсовременной электроникой начинены новые iPhone, настолько же низкокачественной является их программная составляющая

В ситуации с плохо собранной iOS 18 Apple напоминает Microsoft. Софтверная корпорация больше года трудилась над апдейтом 24Н2 для Windows 11, и как только он вышел, Сеть сразу же наводнили сообщения о сбоях в работе ПК – у одних не работает звук, у других сенсорный экран, у третьих – еще что-то. Также в начале октября 2024 г. у Microsoft вышел небольшой необязательный патч, ломающий половину системы.

Долго ли умеючи

Чем именно занимались специалисты Apple и сторонние бета-тестеры в июне-сентябре 2024 г., доподлинно неизвестно, но неумение экономить заряд аккумулятора – далеко не единственная проблема iOS 18. На втором месте по частоте упоминания – это отсутствие быстрой зарядки.

iPhone сам по себе уже довольно давно поддерживает ускоренную зарядку – на сайте Apple уже нет в продаже блоков питания слабее 20 Вт. Но iOS 18 словно не знает о существовании по-настоящему мощных зарядок и интерфейса USB-C, который теперь есть в каждом современном iPhone, и который в силу своей конструкции способен «переваривать» больше 10 Вт энергии, на который был рассчитан древний интерфейс microUSB 2.0.

Смартфоны Apple с новой прошивкой начинают заряжаться намного медленнее тех, что работают на iOS 17 и более ранних версиях. А это означат, что iPhone становятся еще более проводными, ведь им приходится гораздо дольше находиться на зарядке, чтобы до отказа насытить энергией аккумулятор.

Почти как автомобиль

Как пишет GizmoChina, проблема с «недержанием» аккумулятора может носить временный характер, по крайней мере, в некоторых случаях. По их словам, смартфону нужно какое-то время на «обкатку» после обновления прошивки, после чего автономность должна вернуться к прежним значениям, доступным до обновления. Точно так же, про необходимость обкатки, говорят и менеджеры автосалонов, владельцы покупатели новых автомобилей внезапно обнаруживают, что расход топлива явно выше заявленных производителем значений.

Шаманские танцы в помощь

Покуда Apple не починит iOS 18, самым лучшим способом защиты от проблем с аккумулятором является временный отказ от обновления. Apple пока не принуждает пользователей устанавливать iOS 18 на свои iPhone, но и не позволяет откатываться до более ранних версий – делать это придется окольными путями, в том числе и через сервисные центры при отсутствии собственных знаний и опыта.

Тем же, кто уже перешел на iOS 18 и страдает от необходимости едва ли не постоянно держать iPhone y зарядке, эксперты портала GizmoChina рекомендуют включить авторегулировку яркости экрана и активировать его блокировку в периоды, когда мобильник не используется. Также они советуют отозвать разрешения у ряда приложений, чтобы те, к примеру, не имели ненужного им доступа к навигации, камере и пр. Еще один совет – по возможности выходить в интернет через Wi-Fi вместо сотовых сетей. Наряду с этим может помочь активация режима энергосбережения.

Напомним, что iOS 18 доступна только для iPhone, вышедших в 2018 г. и позднее. Это минимум iPhone XS и XS Max – все более ранние модели, включая юбилейный iPhone X, не получат ни iOS 18, ни 19, ни все последующие обновления прошивки.