Новейшая прошивка «убивает» iPhone по всему миру. Проблема массовая, россияне тоже под ударом

Установка iOS 18 на iPhone приводит к выходу смартфона из строя. В Сети шквал жалоб, Apple отмалчивается. Откатиться на старую прошивку штатными способами невозможно, и проблема носит массовый характер – затронуло все страны, в том числе и Россию.

Массовый сбой iPhone

Владельцы iPhone по всему миру начали массово жаловаться на сбои. Причина у всех одна и та же – проблемы начались сразу после установки iOS 18, новейшей прошивки, которую Apple анонсировала в июне 2024 г. и выпустила только 16 сентября 2024 г.

После установки iOS 18 на любую из поддерживаемых моделей iPhone, то есть начиная с iPhone XS 2018 года выпуска, мобильник начинает, в числе прочего, разряжаться с невероятной скоростью. Такое невозможно списать на износ аккумулятора – заряд тает на глазах. Издание New York Post пишет, что пользователи обсуждают проблему во всех доступных им соцсетях.

«Я обновил свое программное обеспечение до iOS 18, и процент заряда моей батареи упал очень быстро, — написал один из пользователей заблокированной в России соцсети X (ранее Twitter, цитата по New York Post). – Прошел час с тех пор, как я зарядил его на 80%, и за это время я почти не пользовался им, но сейчас процент заряда моего телефона составляет 67%». модель своего iPhone, и как давно он им пользуется, автор публикации уточнил.

Apple Обновлять прошивку iPhone сразу после выхода новой версии iOS - к проблемам

Стоит отметить, что почти все новые iOS вызывают сбои в работе iPhone, но, во-первых, крайне редко они бывают глобальными, во-вторых, Apple очень оперативно все устраняет. Сейчас другой случай – жалобы поступают со всех стран мира, а Apple хранит молчание и никак не комментирует происходящее.

Россияне тоже пострадали

Россию случившееся тоже не обошло стороной. Несмотря на то, что Apple ушла из страны еще в марте 2022 г. и больше не продает здесь свои устройства, они все равно пользуются спросом и попадают в розницу через параллельный импорт или «серых» продавцов. Apple пока не блокирует такие гаджеты, и их даже можно обновить до последней версии iOS.

Как пишет Telegram-канал Mash, россияне, успевшие обновить свои iPhone до iOS 18, тоже массово постят в интернете жалобы на проблемы со смартфонами.

Публикация в Telegram-канале Mash

По данным Mash, проблем установка iOS 18 приносит чересчур много – iPhone начинают перегреваться и слишком быстро расходовать заряд, притом даже если телефон просто лежит на столе. Но также есть жалобы и от тех, кто установил на свой iPhone неоригинальные аккумулятор или экран – именно они чаще других жалуются на перегрев.

Нашлись и те, чьи iPhone вообще перестали функционировать. «На форумах пишут, что телефон перестал запускаться, есть проблемы с приложениями, смартфон не реагирует на кнопку перезагрузки, не работает вибрация при звонке», – говорится в публикации Mash.

Никто ничего не знает

Случившееся обернулось большим наплывом клиентов в сервисные центры. Mash пишет, что им поступают десятки звонов в час, однако у них пока нет конкретного плана действий по восстановлению iPhone.

Пока что известно, что звонящим предлагают принести телефон в мастерскую для перепайки контроллера с оригинального аккумулятора на тот, что стоит в устройстве. Также предлагают помощь в принудительной перепрошивке iPhone на iOS 17 – предыдущую версию мобильной платформы Apple, с которой таких проблем не возникало. Что делать тем, в чьих iPhone установлен неоригинальный экран, сервисные центры пока не знают. Возможно, им тоже поможет откат до iOS 17.

Напомним, что Apple не приветствует подобные манипуляции с прошивкой – она давно отключила возможность возврата на предыдущую ревизию, если iPhone уже получил обновление.

Важно отметить также, что когда в сентябре 2023 г. состоялся релиз iOS 17, Сеть тоже наводнили жалобы на быструю разрядку аккумулятора. Однако их было намного меньше, к тому же никаких других глобальных проблем на старте ее распространения не возникло.