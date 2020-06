Samsung привезла в Россию необычный телевизор, не имеющий аналогов в мире. Цена

Samsung начала продажи в России уникального телевизора The Sero, экран которого может поворачиваться на 90 градусов в портретный режим для просмотра вертикальных видео из социальных сетей. Модель относится к семейству интерьерных смарт-ТВ Samsung, а ее экран основан а квантовых точках и поддерживает разрешение 4К.

Оригинальная новинка Samsung

Компания Samsung привезла в Россию очень оригинальный телевизор The Sero с возможностью вертикального расположения экрана. За счет этого он позволяет смотреть как обычный видеоконтент (фильмы, сериалы, потоковые видео), так и ролики, снятые на камеру смартфона в вертикальном режиме.

Дебют The Sero состоялся в апреле 2019 г. в Южной Корее, и изначально он был ориентирован исключительно на внутренний рынок этой страны. Там его продажи начались в мае 2019 г. по цене около $1600 (111,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 июня 2020 г.). В январе 2020 г. Samsung привезла телевизор на выставку CES 2020 г., что означало готовность компании к его международному релизу, а 1 июня 2020 г. The Sero вышел в России по цене 110 тыс. руб. в единственном цветовом исполнении – темно-синем.

Основная фишка

В техническом плане The Sero в версии для российского рынка ничем не отличается от глобальной и южно-корейской модификаций. Его дисплей размещен на несъемной напольной подставке (настенный монтаж невозможен) на небольшой высоте от пола, чтобы он мог вращаться на 90 градусов.

Поворотный механизм The Sero в действии

Телевизор существует в единственной версии с диагональю 43 дюйма (108 см), и его дисплей основан на квантовых точках, также известных как QLED. Это фирменная разработка Samsung, необходимая для улучшения качества изображения.

The Sero поддерживает разрешение Ultra HD (4K, 3840x2160 пикселей), располагает режимом HDR10+ и поддержкой технология Motion Rate (MR100+) для повышения четкости передачи движения. Samsung также предусмотрела возможность автоматической регулировки яркости экрана с учетом интенсивности освещения в помещении, где расположен телевизор.

Многофункциональная подставка

Подставка в модели The Sero необходима не только для того, чтобы пользователь мог располагать экран в портретном и ландшафтном положениях. За счет небольших габаритов «экранной» части телевизора в ней не осталось места под акустику, и Samsung встроила ее непосредственно в подставку.

Как работает синхронизация смартфона с The Sero

В данном случае речь идет не о двух обычных динамиках, а о полноценной акустической системе формата 4.1, которая включает четыре динамика и один сабвуфер, и в сумме мощность такого набора составляет 60 Вт. Звуковая подсистема дополнена технологией Dolby Digital Plus для улучшения качества звука.

Синхронизация со смартфоном

Samsung реализовала в The Sero ряд возможностей взаимодействия этого ТВ с Android-смартфоном. К примеру, пользователь может дублировать изображение с экрана своего мобильного на телевизоре – для этого нужно коснуться телефоном рамки экрана телевизора.

The Sero продается пока только в темно-синем оттенке корпуса

При сопряжении со смартфоном The Sero будет отслеживать его текущую ориентацию. К примеру, если пользователь смотрит на мобильном обычный «горизонтальный» фильм, экран The Sero будет находиться в таком же режиме. Если же смартфон будет расположен вертикально, то дисплей телевизора примет соответствующее положение.

В The Sero также реализована поддержка мобильных устройств Apple. Через AirPlay 2 пользователи смогут просматривать на большом экране телевизора медиаконтент из памяти iPad или iPhone, а также играть в мобильные игры, используя смартфон или планшет в качестве джойстика.

Смарт-функции и интерфейсы

The Sero относится к семейству смарт-телевизоров. Его программное обеспечение включает встроенный браузер для просмотра веб-страниц и поддержку популярных видеосервисов и социальных сетей.

В основе программной составляющей новинки Samsung лежит фирменная ОС компании – Tizen, поддерживающая голосовое управление и распознающая команды на русском языке. В то же время фирменный ассистент Samsung под названием Bixby, представленный в марте 2017 г. вместе с линейкой смартфонов Galaxy S8 и встроенный в этот телевизор, русский язык пока не понимает. Помощник Google Assistant, который, в отличие от Bixby, распознает русскую речь, в The Sero не интегрирован.

Список интерфейсов телевизора Samsung The Sero включает три HDMI и два USB – Ethernet, композитного и компонентного входов у него нет, как и оптического звукового выхода. Из беспроводных интерфейсов в наличии Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5).

Размеры телевизора составляют 565x1200x327 мм вместе с подставкой и 565x1228x83 мм без нее. Весит The Sero 33,3 и 26 кг с подставкой и без нее соответственно.

Позиционирование новой модели

Samsung относит свой новый ТВ The Sero к числу интерьерных моделей. Фактически, подобных линеек телевизоров у компании на данный момент четыре – помимо самой The Sero, у нее также есть The Serif, The Wall и The Frame.

Телевизоры The Serif, доступные в России в трех модификациях (43, 49 и 55 дюймов) позиционируются в качестве арт-объекта, представителя современного индустриального дизайна. Облик модели разработан французской дизайн-студией Bouroullec. Российские цены на Samsung The Serif на момент публикации материала варьировались от 80 до 115 тыс. руб. в зависимости от размера дисплея.

Интерьерные телевизоры Samsung

Линейка The Frame 2020 выделяется дизайном, стилизованным под картину, в том числе и за счет оригинальных рамок дисплея. Телевизоры этой серии доступны в России с июня 2019 г. (на тот момент вышел модельный ряд 2019 г.), и во выключенном состоянии они выводят на экран шедевры знаменитых художников всего мира. С 2020 г. серия включает пять моделей (43, 50, 55, 65 и 75 дюймов) по цене от 80 до 250 тыс. руб.