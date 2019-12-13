Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy A

Samsung Electronics представила смартфоны Galaxy A71 и Galaxy A51 – модели из обновленной серии смартфонов средней ценовой категории Galaxy A. Устройства оснащены мощным аккумулятором для активной работы в течение всего дня, интеллектуальной камерой для создания максимально реалистичных снимков и большим экраном.

Новинки будут доступны в России в январе 2020 года в черном, голубом, серебряном цветах для Galaxy A71 и черном, белом и красном для Galaxy A51.

Galaxy A71 и Galaxy A51 получили 4 камеры. Основная камера с разрешением 64 МП на Galaxy A71 и 48 МП на Galaxy A51 обеспечивает яркие и четкие кадры в любое время суток.

Ультра-широкоугольный объектив обладает углом обзора 123° для создания широкоформатных фотографий. Благодаря интеллектуальным функциям камеры смартфон способен определить сцену и для наилучшего кадра и порекомендовать переключится на оптимальный режим или активировать его автоматически.

Датчик глубины поможет создать профессиональные портретные снимки с эффектами размытия заднего фона «Живой фокус».

С функцией Super Steady Video смартфон может использоваться как экшн-камера для создания видео пользователя. Стабилизация устраняет дрожание камеры. Этот режим поможет идеально захватить любой момент, например, во время пробежки, прогулки, езды на велосипеде или скейтборде.

Galaxy A71 и Galaxy A51 оснащены большим Super AMOLED-экраном с большими диагоналями 6,7 и 6,5 дюймов соответственно и тонкими рамками.

Galaxy A71 и Galaxy A51 получили мощный аккумулятор емкостью 4 500 мАч и 4 000 мАч соответственно, поэтому смартфоны можно активно использовать в течение всего дня. Благодаря уже привычной для устройств Samsung функции быстрой зарядки 25 Вт и 15 Вт, пользователю не придется расставаться с гаджетом надолго, чтобы восполнить запас его энергии.

Galaxy A71 и Galaxy A51 также предоставляют доступ к экосистеме интеллектуальных приложений и сервисов Samsung, в том числе Bixby (Камера, Сценарии), Samsung Pay, Samsung Health. Все данные на устройствах надежно защищены платформой Samsung Knox.