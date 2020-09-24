Samsung начала продавать в России 8К-телевизоры по цене автомобиля

В России поступил в продажу 8К-телевизор Q900T от Samsung с диагональю 65 и 75 дюймов. Это смарт-ТВ на базе ОС Tizen, и стоит он от 450 тыс. руб., дороже некоторых автомобилей «АвтоВАЗа».

Премиальный 8К-телевизор

Компания Samsung начала продажи телевизора Q900T на территории России. Новинка доступна в двух версиях, на 65 и 75 дюймов, и каждая из них наделена поддержкой разрешения 8К.

Q900T характеризуется почти безрамочным экраном Infinity Screen и стоимостью, сравнимой с ценой нового автомобиля. Так, 65-дюймовая версия обойдется покупателю в 450 тыс. руб., и это дороже седана Lada Granta в базовой комплектации (424 тыс. руб.). Старший 75-дюймовый телевизор оценивается Samsung в 600 тыс. руб. а за 588,5 тыс. руб. россияне могут приобрести стартовую версию Lada Vesta.

При этом Q900T – не самый дорогой 8К-телевизор в линейке Samsung QLED 2020 – на момент публикации материала в ее составе присутствовал, к примеру, 98-дюймовый Q900R за 4 млн руб. Самый доступный 8К-ТВ Samsung из новой серии – это Q700T на 55 дюймов, он стоит 180 тыс. руб.

Samsung Q900T

Серия QLED 2020 появилась в России, как сообщал CNews, в конце апреля 2020 г. Ее первые представители располагали экранами от 43 до 85 дюймов и стоимостью от 65 до 900 тыс. руб. Старшие модели поддерживали разрешение 8К, младшие – 4К.

Параметры экрана и звука

8К – это разрешение, в четыре раза превышающее 4К (Ultra HD) и в 16 раз большее в сравнении с Full HD. В пикселях при соотношении сторон экрана 16:9 оно составляет 7680х4320, то есть 8К-дисплеи такого формата могут отображать 33,2 млн точек.

Экран Samsung Q900T вне зависимости от диагонали поддерживает режим HDR10+ для улучшения качества изображения и технологию Ultra Black для устранения бликов на экране от источников внешнего освещения. Есть расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) Quantum HDR 32x и технологии локальной подсветки, необходимые для улучшенной передачи деталей в самых темных и светлых сценах. Толщину рамок экрана Samsung не раскрывает.

Рамок у экрана Q900T практически нет

Звуковая подсистема имеет стандарт 4.2.2 (есть встроенный сабвуфер) и суммарную мощность 70 Вт. Для улучшения качества звучания Samsung предусмотрела технологии Dolby Digital Plus, OTS+ (звук «следует» за объектом на экране) и Dialog Enhancement для улучшения диалогов.

Смарт-функции

Прошивка Samsung Q900T – это ОС Tizen, собственная операционка Samsung. В ней реализована поддержка голосового ассистента Bixby, который не знает русский язык, но, тем не менее, Samsung заявляет о наличии в ТВ функции голового управления, работающей в России.

ОС имеет встроенный браузер для выхода в Сеть, умеет передавать изображение на экран мобильного устройства (зеркалирование), а вместе с ним – и звук.

В списке интерфейсов числятся четыре HDMI два USB, один Ethernet, вместе с ними присутствуют оптический аудиовыход, антенный вход, а также беспроводные Bluetooth 4.2 LE (Low Energy) и Wi-Fi 6 (802.11ax). Также реализованы цифровой ТВ-тюнер DVB-T2CS2 и поддержка аналогового сигнала.

Энергопотребление и габариты

Старшая модификация Samsung Q900T потребляет до 530 Вт энергии в режиме работы и 0,5 Вт в режиме ожидания. Экономичный режим позволит снизить расход электричества до 171 Вт. 65-дюймовый ТВ расходует от 160 ВТ до 515 Вт.

Q900T можно повесить на стену или поставить на стол

Размеры Q900T на 75 дюймов составляют 1655x1011x311 мм с подставкой и 1655x940x25 мм без нее при весе 44 и 36,2 кг соответственно. ТВ с диагональю 65 дюймов имеет массу 31 и 25,3 кг с подставкой и без, а его размеры равны 1433x882x264 мм и 1433x814x25 мм соответственно. Обе модели поддерживают настольный и настенный монтаж. В комплект поставки входит пульт управления TM2090D.