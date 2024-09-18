Приложение GE FlightPulse помогает АК «Эмирейтс» объединять пилотов, управлять расходом топлива и повышать безопасность полетов

Авиакомпания «Эмирейтс» (Emirates) ввела использование приложения GE FlightPulse для пилотов на всех 470 ежедневных рейсах. Аналитическая программа предоставляет ключевые оперативные данные о безопасности и эффективности использования топлива на каждом рейсе.

Программа стала одним из ключевых инструментов в вопросах снижения расхода топлива и сокращения выбросов, а также улучшения показателей безопасности.

Приложение FlightPulse от компании GE предоставляет пилотам сводки данных на основе выполненных ими рейсов. Информация об управлении конкретным авиалайнером помогает им оценить, насколько эффективными были принятые решения. С учетом этих вводных пилоты планируют свой следующий рейс. «Эмирейтс» и GE разработали кастомизированную панель инструментов с возможностью фиксировать и анализировать KPI полетов. Они соответствуют нормам и средним показателям авиакомпании. Информация доступна всем пилотам и руководящим сотрудникам. FlightPulse также поддерживает реалистичные симуляции на всех этапах следования рейса. Функция отображает все операционные процедуры, которые пилоты выполняют в установленном порядке.

«Эмирейтс» приступила к реализации проекта FlightPulse в 2021 г. в тесном сотрудничестве с компанией GE. Приложение кастомизировано под операционные нормативы авиакомпании. Сейчас оно тщательно проработано и охватывает четыре ключевые области: эффективность расхода топлива, параметры безопасности, эксплуатационные данные и аналитика, статистика по всем маршрутам «Эмирейтс».

Хотя этот сервис и используется другими авиакомпаниями, «Эмирейтс» стала первой, которая предоставила его для пользования всем пилотам – их в компании 4 тыс. человек. В одном месте собрана база данных с многочисленными нормативами авиакомпании и историей выполненных рейсов. Приложением удобно и просто пользоваться. Пилоты могут сверять свои показатели эффективности рейса со средними показателями, зафиксированными коллегами. Сводка данных также помогает оптимизировать план предстоящих полетов.

Капитан Хассан Аль Хаммади (Hassan Al Hammadi), старший вице-президент «Эмирейтс» по выполнению полетов, отметил: «Программа FlightPulse помогла нам поделиться массивом данных с пилотами и операционными командами. Она облегчает передачу знаний между сотрудниками авиакомпании, оптимизирует работу и параметры безопасности и расхода топлива. Помимо того, что сервис дает ретроспективный взгляд, он также предоставляет данные для принятия решений во время полета. Мы уже отметили значительное улучшение показателей топливной эффективности и других KPI. В дальнейшем мы будем развивать эту технологию и совершенствовать ее использование. Инструмент позволил существенно улучшить отслеживание выполнения рейсов. Как менеджмент авиакомпании, так и пилоты могут видеть ключевые показатели, связанные с безопасностью и эффективностью. В результате это способствует взаимопониманию в вопросах управления полетами».

Капитан Исмаил Хассан Фард (Esmaeel Hassan Fard), пилот-инструктор Boeing 777, отметил: «При подготовке к рейсу я использую FlightPulse для анализа выполненных полетов, особенно параметров безопасности и топливной эффективности. Затем я изучаю конкретный маршрут на основе данных о тех или иных городах. Это помогает мне принимать решения по управлению топливом, операционным процедурам и необходимости корректировок показателей. Я регулярно сравниваю их со средними по авиапарку – это всегда мотивирует меня вносить вклад в улучшение нашей общей работы».

Капитан Абдалла Аль Хаммади (Abdalla Al Hammadi), технический пилот A380, отметил: «FlightPulse предоставляет нам статистику по всем выполненным рейсам, благодаря чему мы можем находить новые способы, как оптимизировать управление самолетом. Новая функция под названием pre-flight дает мне возможность проверить данные за последние три месяца по определенному направлению или аэропорту. Информация о взлетно-посадочной полосе или зоне ожидания – все это и не только можно найти в приложении. Это помогает мне готовиться к рейсу и на наглядном примере корректировать технику. В конечном итоге программа позволяет мне принимать наиболее взвешенные решения, которые касаются безопасности и эффективности».

«Эмирейтс» продолжает инвестировать в развитие технологий на борту. Недавно авиакомпания перешла на безбумажный режим работы: в обновленной версии приложения mBriefing от Lido Systems можно сохранять оперативный план полета и пакет инструктажа. Оно доступно для скачивания на iPad всех пилотов. С его помощью они отслеживают выполнение рейса и синхронизируют эту информацию с данными других сервисов, например, прогнозирующими турбулентность. Раньше бортовым командам эта информация выдавалась в печатном виде. По оценкам «Эмирейтс», это поможет сэкономить 15 млн листов бумаги.