Технологии VisionLabs и Smart Engines внедрены в крупнейшем в ОАЭ банке Emirates NBD

Решение на базе программных продуктов VisionLabs и Smart Engines интегрировано в мобильное приложение крупнейшего в ОАЭ банка Emirates NBD. Оно дает возможность новым клиентам банка регистрироваться и открывать счета дистанционно. Благодаря технологиям распознавания лиц и ID документов можно стать клиентом банка при помощи смартфона менее чем за 1 минуту без посещения офиса.

Удаленная верификация клиентов в Emirates NBD реализована на базе комплексного технического решения VisionLabs и Smart Engines – Digital ID. Для открытия счета пользователю достаточно просканировать в мобильном приложении банка свой паспорт или ID карту, и система автоматически заполнит все необходимые данные в заявлении. Для подтверждения личности необходимо сделать селфи: лицо в кадре распознаётся и сравнивается с фотографией на документе. Применяемые в решении технологии ИИ обеспечивают высокий уровень безопасности обработки персональных и биометрических данных, так как все вычисления в процессе распознавания выполняются на телефоне пользователя без передачи изображений по сети Интернет.

«Будучи лидером в области инноваций в цифровом банкинге, Emirates NBD использует передовые технологии для постоянного повышения качества обслуживания. Наши клиенты все чаще используют возможность мгновенного дистанционного открытия счета через мобильное приложение, и внедренное решение для верификации пользователей обеспечивает процессу большую безопасность и надежность», - говорит Суво Саркар, старший исполнительный вице-президент и глава отдела розничных банковских услуг и управления капиталом Emirates NBD.

«Пандемия еще раз показала нам, насколько сейчас важна возможность удаленного обслуживания и получения услуг не выходя из дома. Перевод сервисов в цифровую среду сделает их более доступными для клиентов, поэтому наш продукт Digital ID актуален не только для банков, но и для государственных органов, страховых компаний, организаций здравоохранения», - рассказал Антон Назаркин, директор по международному развитию VisionLabs.

«Выход на рынок Ближнего Востока является для нас важным стратегическим шагом, и мы благодарны Emirates NBD за оказанное нам доверие. Сегодня на базе собственной технологии распознавания арабского языка мы предлагаем программные продукты для автоматического извлечения данных удостоверений личности более 20 стран, которые используют арабскую письменность в национальных документах, для мобильных, десктопных и серверных приложений», - комментирует Никита Арлазаров, директор по специальным проектам Smart Engines.