«Мультикарта» реализует возможность оплаты билетов через СБП в железнодорожных кассах

«Мультикарта» объявила об успешном завершении расширенного пилота проекта по запуску функциональности покупки билетов в кассах холдинга РЖД с помощью QR-кодов Системы быстрых платежей (СБП). В рамках пилота новый способ оплаты был протестирован в 60 кассах на крупнейших вокзалах в 11 городах.

Теперь при покупке билета пассажир сможет выбрать СБП в качестве способа оплаты. Система мгновенно сформирует соответствующий QR-код. Достаточно считать его камерой смартфона, перейти в приложение своего банка, подключенного к Системе быстрых платежей, и подтвердить платеж. В настоящее время участниками СБП являются более 200 банков России.

«С РЖД нас связывает длительное плодотворное сотрудничество, и осуществление возможности оплаты билетов через СБП – его новый этап. Мы уже начали масштабирование проекта на всю сеть касс РЖД, на данный момент оплату по СБП принимает более 1 тыс. касс по стране. «Мультикарта» как оператор информационного обмена Системы быстрых платежей и крупнейшая процессинговая компания России обладает всеми необходимыми компетенциями и многолетним опытом для успешной реализации такого значительного проекта», – отметил генеральный директор «Мультикарты» Дмитрий Подольский.

10 простых шагов: Как выйти на новые внешние рынки с помощью платформы «Мой экспорт» Бизнес

География вокзалов с сервисом оплаты билетов через СБП будет расширяться. До конца года возможность покупать билеты на поезда с помощью СБП появится и онлайн – на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».