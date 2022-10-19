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Treolan стала официальным дистрибьютором Maipu

Treolan (входит в группу «Ланит») объявила о начале поставок сетевых решений Maipu. Для партнеров будет доступен весь ассортимент товаров вендора.

Maipu Communication Technology Co., Ltd. специализируется на разработке и производстве оборудования для построения сетей передачи данных.

Продуктовая линейка бренда включает в себя полный спектр маршрутизаторов, коммутаторов, оборудования доступа, VoIP-коммуникаций и безопасности.

В Maipu работает более 1,5 тыс. сотрудников, более 50% из которых занимаются разработкой. Она зарегистрировала более 1,5 тыс. патентов, из которых более 80% являются патентами на изобретения. Компания уделяет особое внимание созданию системы управления качеством и расширению возможностей в области исследований и разработок, что подтверждают полученные сертификаты CMMI Maturity Level 5, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001. В настоящее время продукты и решения Maipu используются в более чем 50 странах мира.

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В Treolan партнеры смогут заказать демооборудование для тестирования и получить экспертные консультации по выбору необходимого товара. Также дистрибьютор будет оказывать маркетинговую поддержку и помощь в подготовке проектов. Вся продукция уже сейчас доступна под заказ, в начале декабря её можно будет оформить со склада.

Иван Курышкин, продакт-менеджер компании Treolan, сказал: «Включение в продуктовый портфель Treolan разработок Maipu позволит нам предлагать рынку продукты сегмента Low-End, Middle-End и Hi-End в сфере хранения данных, маршрутизации и коммутации. Благодаря сетевым продуктам вендора мы можем обеспечить партнеров максимально экономичными и подходящими под любой проект решениями».

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