OCS Distribution объявила о начале сотрудничества с CSB

OCS Distribution объявила о начале сотрудничества с CSB, производителем свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с регулирующим клапаном (VRLA). Продукция компании используется более чем в 50 странах в различных областях: телекоммуникации, системы бесперебойного электропитания, аварийного освещения, охранные системы. Аккумуляторы CSB перезаряжаемы, высокоэффективны, герметичны и не требуют обслуживания. Также продукция соответствует международным стандартам качества и экологии — ISO 9001 и ISO 14001.

В продуктовый портфель OCS входит полная линейка решений CSB, в том числе аккумуляторные батареи следующих серий: GP – наиболее распространенная стандартная серия общего применения; HR – батареи большой мощности со сроком службы в буферном режиме до 5 лет при температуре 25 °С или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме; GPL – батареи общего применения c увеличенным сроком службы в буферном режиме; XHRL – специально разработанная серия аккумуляторных батарей с улучшенными разрядными характеристиками; EVH – батареи, предназначенные для работы в циклическом режиме, используются в миниэлектромобилях, газонокосилках, уборочном оборудовании, инвалидных колясках и т.д.; TPL – батареи для использования в качестве резервного питания в системах телекоммуникации и связи; MSJ – батареи большой емкости и длительного срока службы (до 20 лет).

Сотрудничество с CSB позволит дистрибьютору расширить предложение для партнеров в сфере аккумуляторных батарей и дополнить существующую линейку новой продукцией.

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Технические специалисты и инженеры команды дистрибьютора уже сейчас готовы провести консультации по продуктам. Продукция CSB уже доступна для заказа на складе дистрибьютора.