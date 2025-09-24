Получите все материалы CNews по ключевому слову
Адман Adman
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 27 дел, на cумму 97 557 686 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|24.09.2025
|«Систэм Электрик» обеспечила новый дата-центр «Адман» в Сибири современной элементной базой для защиты электропитания 1
Адман и организации, системы, технологии, персоны:
|Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 22 1
|Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 157 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153476 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14383 1
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1828 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4564 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385765, в очереди разбора - 729966.
Создано именных указателей - 183617.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.