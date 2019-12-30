Безопасность
Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал
Бизнес
Что может рассказать анализ трафика
ИТ-бизнес
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

«Микрон» развивает экспортное направление

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Микрон» объявил о том, что по решению Отраслевой комиссии Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПиИР) компании была одобрена и доведена субсидия в размере 3 млн рублей на компенсацию части затрат на транспортировку продукции в рамках государственной программы столицы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».

«Развитие экспортного направления является важной частью стратегии компании, – отметил Артур Шипигузов, директор по экспорту «Микрона». - Субсидирование сокращает наши затраты на доставку, тем самым делая российскую микроэлектронику доступней для новых потребителей на высококонкурентных иностранных рынках».

Господдержка осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и постановлением Правительства Москвы от 13 ноября 2012г. № 646-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в инновационной сфере, в сфере поддержки инновационной деятельности, в производственной сфере, осуществляющим реализацию за пределы территории Российской Федерации товаров, произведенных на территории города Москвы» в целях реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Организационную поддержку предприятиям оказывает уполномоченная организация Московский экспортный центр.

«Микрон» осуществляет экспортную деятельность более 25 лет, в 2018 году доля экспорта составила 20% выручки. Компания поставляет в страны Юго-Восточной Азии и Европы микросхемы памяти, управления питанием, RFID, а также микросхемы для автоэлектроники. Все бизнес-процессы в компании выстроены и сертифицированы в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 14001 и ISO 50001.

Другие материалы рубрики

Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews

На «Госуслугах» масштабная утечка. Скомпрометированы данные десятков тысяч россиян

Главное в огосударствлении российского ИТ-рынка: итоги года

Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта

Производителей заставят устанавливать на смартфоны российский платежный сервис Mir Pay

Основатель IBS Сергей Мацоцкий: На хайпе часто можно построить только фейк

Техника

Лучшие камеры 2019 года: выбор ZOOM

Идеи новогодних подарков: лучшие камеры видеонаблюдения

Идеи новогодних подарков: лучшие смартфоны

Обзор JBL Flip 5: возьми музыку с собой
Показать еще
Событие месяца

Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты

Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью