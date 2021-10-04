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В Медицинский цифровой диагностический центр СберМедИИ внедрен сервис прогнозной аналитики Webiomed

Компания СберМедИИ (входит в экосистему Сбера) и ООО «К-Скай» заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь в цифровую платформу Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) включены сервисы предиктивной аналитики и управления рисками в здравоохранении на основе искусственного интеллекта Webiomed, разработанные компанией «К-Скай».

За счет объединения усилий двух технологических компаний врачи, которые используют платформу MDDC, получат доступ к передовым инструментам прогнозирования развития 40 заболеваний, входящих в основные нозологии и являющихся одними из основных причин смертности в России, среди которых: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, болезни крови и другие.

Сервис Webiomed в предиктивной аналитике использует обезличенные данные более 200 миллионов документов, собранных во время эксплуатации системы в 11 регионах России. Анализируя существующие данные, система определяет факторы риска и предоставляет врачам рекомендации по тактике лечения, а также о необходимости дополнительных обследований. Окончательное решение всегда остается за врачом. Система работает с медицинскими данными с целью прогнозирования возможного развития заболеваний и их осложнений как на персональном, так и популяционном уровне.

Благодаря внеднению системы у врачей использующих MDDC появляется возможность получать помощь и подержку в принятии врачебных решений, опираясь на данные предитиктивной аналитики, что позволит снизить количество врачебных ошибок, сократить время на принятие решений и оперативно использовать все современные клинические рекомендации на практике, а организаторам здравоохранения упростить формирование управленческой аналитики для принятия решений.

Игал Зак, генеральный директор СберМедИИ: «Объединение на нашей платформе российских цифровых решений, использующих технологии искусственного интеллекта для анализа медицинских данных, повышает точность диагностики, делает ее персональной и эффективной. Это позволяет клиникам-партнерам не только сокращать время на диагностику и исследования, но и лучше выявлять опасные состояния на ранней стадии, что является исключительно важным для сокращения заболеваемости и смертности».

Роман Новицкий, генеральный директор компании «К-Скай»: «Стратегия развития Webiomed основана на партнерстве, взвешенном и ответственном отношении к внедрению технологий искусственного интеллекта в практическом здравоохранении. Мы рады сотрудничеству с командой СберМедИИ, которое позволит обоим нашим командам реализовывать эффективные совместные проекты в области цифровой медицины».

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