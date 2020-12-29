У Xiaomi в России отобрали ее бренд. Этого потребовала Apple

Apple пожаловалась в российскую Палату по патентным спорам на Xiaomi и ее торговый знак MI PAD, утверждая, что он созвучен с ее многочисленными знаками, в том числе с IPAD. Регулятор встал на сторону американского вендора, лишив Xiaomi правовой защиты ее марки. Аналогичный случай произошел в Европе в 2017 г.

Apple против Xiaomi

Палата по патентным спорам отменила регистрацию товарного знака MI PAD, принадлежащего компании Xiaomi, на территории России. Как пишет РАПСИ, это стало следствием жалобы компании Apple о признании недействительным предоставления правовой охраны этому знаку.

В своем заявлении Apple указала, что название MI PAD «схоже до степени смешения» с ее собственными торговыми знаками – iPad, IPAD, iPAD, IPAD PRO, IPAD MINI, IPAD AIR и даже IPAD SMART Case. Напомним, что под названием iPad американская компания выпускает планшетные компьютеры, как и Xiaomi под брендом Mi Pad, но последняя не обновляла свою линейку более двух лет.

Apple заявила, что товарный знак MI PAD может ввести пользователей в заблуждение относительно того, кем был произведен планшет, который они рассматривают к приобретению – самой Apple или же китайской Xiaomi. Также, по мнению юристов Apple, регистрация и использование товарного знака MI PAD – это признаки недобросовестной конкуренции со стороны Xiaomi.

Планшеты Xiaomi похожи на iPad не только по названию, но и внешне

В российской официальной рознице планшеты Xiaomi Mi Pad впервые появились в июне 2015 г. Более того, именно Mi Pad стали первыми устройствами компании, появившимися в российских магазинах техники. Дистрибьютором Xiaomi, как сообщал CNews, стала компания «Марвел-Дистрибуция».

Почему отменили регистрацию

Эксперты патентного ведомства провели анализ товарного знака MI PAD и пришли к согласию с доводами, предоставленными Apple в своем заявлении. Как пишет РАПСИ, результаты анализа показали, что MI PAD и товарные знаки Apple действительно ассоциируется друг с другом «в силу наличия и доминирования в знаках компании Apple Inc., а именно несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, словесных элементов iPad, iPAD или IPAD, фонетически сходных со словосочетанием MI PAD».

Сходство этих знаков дополнительно усиливается и за счет того, что в них используются буквы одного алфавита, в данном случае латинского, считают специалисты. Также на это влияет «наличие словосочетания и слов близких составов соответствующих определенных букв латинского алфавита».

На основе результатов анализа жалоба Apple была удовлетворена, правовая охрана товарному знаку MI PAD в России больше не предоставляется.

Как Apple преследовала Xiaomi за ее планшеты

Ситуация с товарным знаком MI PAD в России – далеко не прецедент. Аналогичный случай произошел в Европе несколькими годами ранее.

Xiaomi подала заявку на регистрацию своего знака в Европе еще в 2014 г., после чего Apple пожаловалась на нее в европейское патентное бюро (EUIPO). Жалоба была удовлетворена, а в декабре 2017 г., пишет Reuters, с мнением патентного ведомства согласился и европейский суд общей юрисдикции – он постановил, что Xiaomi не может зарегистрировать свой знак в Европе. «Различия между названиями, заключающегося в наличии дополнительной буквы “m” в начале “MI PAD”, недостаточно, чтобы нивелировать значительную степень как визуального, так и фонетического сходства между двумя названиями», – говорилось в решении европейского суда.

Mi Pad – не конкурент iPad

Xiaomi открыла для себя рынок планшетов значительно позже Apple – если самый первый iPad основатель Apple Стив Джобс (Steve Jobs) представил в начале 2010 г., то Mi Pad первого поколения увидел свет лишь в начале июля 2014 г. За почти 11 лет существования линейки iPad Apple выпустила множество планшетов – iPad, iPad Air, iPad Pro и iPad mini, и каждый получил большое число модификаций и поколений.

Apple доминирует на мировом рынке планшетов, и Xiaomi за ней пока не угнаться

У Xiaomi за 6,5 года вышло всего четыре поколения Mi Pad – вторую ревизию планшета компания выпустила в ноябре 2015 г., третья появилась в апреле 2017 г. Последний на момент публикации материала Mi Pad 4 дебютировал в июне 2018 г. Это прямой конкурент iPad mini за счет своего 8-дюймового экрана, а в августе 2018 г. Xiaomi предложила его Plus-версию с экраном уже на 10 дюймов.

В январе 2020 г. появилась информация о скором возвращении планшетов Xiaomi, однако за весь год компания так и не представила ни одной новой модели.

Между тем, по данным аналитической компании Canalys, по итогам II квартала 2020 г. Xiaomi не входила даже в пятерку лидеров на мировом рынке планшетов. На первом месте находилась Apple со своими iPad (38%), за ней следовали Samsung (18,7%), Huawei (12,7%), Amazon (8,4%) и Lenovo (7,5%) – суммарная доля всех остальных производителей составляла 14,5%.

Неудачи Apple с регистрацией собственного бренда в России

В 2012 г. Apple дважды получила отказ в регистрации бренда iPad на территории России. История регистрации этого товарного знака в стране началась в 2010 г., когда Apple обратилась в Роспатент с первой заявкой на его регистрацию в девятом классе товаров Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В этот класс входят компьютеры, цифровые аудио- и видео-устройства, телефоны, фотоаппараты и иные гаджеты.

Mi Pad 4 и Mi Pad 4 Plus, последние планшеты Xiaomi

Отказ в регистрации последовал через два года – 26 апреля 2012 г., а его причиной было названо отсутствие существенных значимых отличий во внешнем виде планшета Apple от аналогичных устройств, производимых конкурентами. Попытку оспорить его Apple предприняла, обратившись в Палату по патентным спорам. В апелляции значилось, что «объемный товарный знак в той или иной мере всегда представляет собой некий товар», и обладает формой, «которая позволяет его отличать от однородных товаров других производителей». Однако в конце ноября 2012 г. Палата по патентным спорам отклонила протест Apple.