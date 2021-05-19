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Oppo выпустила бета-версию ColorOS Developer Preview на базе Android 12

ПО Софт

Oppo выпустила первую бета-версию Android 12 на флагманском смартфоне Find X3 Pro. Oppo стала одним из первых производителей смартфонов, запустивших бета-версию для разработчиков на базе Android 12.

В этом году Android 12 делает акцент на системном интерфейсе, безопасности и конфиденциальности, что является и основными принципами работы ColorOS. Oppo работает над тем, чтобы сделать систему ColorOS более персонализированной особенно с точки зрения пользовательского интерфейса и опыта. Компания также стремится предоставить пользователям больше контроля и прозрачности в отношении безопасности и конфиденциальности данных.

В Oppo уверены, что развитие экосистемы Android приведет к долгосрочному успеху компании и отрасли. В прошлом году Oppo был одним из первых брендов, запустивших Android 11. В операционную систему были добавлены различные настраиваемые функции, которые обеспечивают более быстрый и удобный интерфейс для разработчиков и пользователей.

«Мы рады, что Google является нашим партнером, поскольку на протяжении многих лет мы успешно вместе работали над тем, чтобы ColorOS соответствовал последним версиям Android, – сказал Энди Ву, президент подразделения разработки ПО и вице-президент компании. – Сегодня у нас около 400 млн активных пользователей ColorOS в месяц по всему миру. С Android 12 мы продолжим наше развитие, чтобы предоставить разработчикам и пользователям самые современные обновления».

В рамках анонса Android 12 Developer Preview Oppo запускает бета-версию Android 12 Beta 1 на Oppo Find X3 Pro, что позволит разработчикам по всему миру изучать последние обновления программного обеспечения. Android 12 продолжает уделять особое внимание конфиденциальности и безопасности, обеспечивая при этом улучшенную производительность.

Android 12 позволяет пользователям указывать приблизительное местоположение для приложений, блокировать использование камеры и микрофона в быстрых настройках, а также переводить неактивные приложения, которые не использовались более 90 дней, в спящий режим и многое другое.

Ключевые обновления пользовательского интерфейса включают в себя большую совместимость с мультимедийными форматами, поддержку большего количества контента, а также обновленные режимы работы.

В рамках долгосрочной глобальной бизнес-стратегии Oppo усиливает сотрудничество с Android, чтобы предоставить своим пользователям и разработчикам более инновационные и персонализированные возможности.

С 19 мая последняя версия Android 12 для ColorOS доступна для загрузки разработчикам из Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, материкового Китая и Тайваня на открытой платформе Oppo.

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