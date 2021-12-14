Oppo представила современный нейронный процессор MariSilicon X

Oppo представила MariSilicon X, свой первый современный нейронный процессор. MariSilicon X построен по 6-нм техпроцессу, имеет многоуровневую архитектуру памяти, а также передовые технологии модуля обработки изображений, что обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Благодаря этому MariSilicon X в режиме реального времени обрабатывает кадры для ночной видеосъемки в 4K с возможностью предварительного просмотра при помощи искусственного интеллекта. MariSilicon X дебютирует в I квартале 2022 г. в серии Find X.

«Oppo имеет более чем десятилетний опыт в сфере развития технологий обработки изображений. Компания внедрила несколько инноваций в этой отрасли, в том числе это касается изменений в модулях камер, объективов и алгоритмов, – сказал Цзян Бо (Jiang Bo), старший директор Oppo, во время мероприятия. – Наш новый ультрасовременный нейронный процессор обработки изображений – это важный этап развития для компании, который поможет увеличить мощность мобильных систем обработки изображений и улучшить пользовательский опыт».

Нейронный процессор MariSilicon X обеспечивает 18 трлн операций в секунду (TOPS), это достаточная вычислительная мощность для поддержки алгоритмов искусственного интеллекта.

Благодаря высокой энергоэффективности в 11,6 TOPS/Вт нейронный процессор обеспечивает необходимую производительность, не разряжая аккумулятор смартфона.

Нейронный процессор также оснащен подсистемой памяти, которая позволяет MariSilicon X в полной мере использовать свою вычислительную мощность без ограничений по объему памяти, значительно сокращая время, необходимое для копирования данных между блоками процессора хранения и обработки.

MariSilicon X имеет выделенный модуль памяти с дополнительной пропускной способностью до 8,5 ГБ/с. Его многоуровневая архитектура минимизирует задержки и снижает энергопотребление, вызванное повторяющимися циклами считывания и записи.

При запуске алгоритма шумоподавления MariSilicon X обеспечивает производительность до 20 раз выше по сравнению с Oppo Find X3 Pro. MariSilicon X снимает ночное видео в 4K, применяя искусственный интеллект и при этом улучшает каждый кадр в режиме реального времени.

MariSilicon X оснащен мощным процессором изображений, который позволяет снимать изображения с 20-битным динамическим диапазоном 120 дБ, что в 4 раза больше, чем у Find X3 Pro. Это дает изображениям коэффициент контрастности 1000000:1 между самыми яркими и самыми темными областями изображения, делая их более реалистичными.

Благодаря большой вычислительной мощности и высокой пропускной способности данных MariSilicon X предлагает революционный подход к обработке изображения. ИИ-обработка изображения формата 4K в реальном времени в сочетании с 20-ти битным режимом HDR применяются к RAW-изображению на уровне каждого пикселя. Обрабатывая исходные данные изображений, MariSilicon X обеспечивает улучшение соотношения сигнал/шум на 8 дБ.

Используя Dual Image Pipeline, MariSilicon X также раскрывает весь потенциал датчика RGBW, поддерживая разделение и слияние RGB-сигнала и белого сигнала, а также обеспечивая улучшение соотношения сигнал/шум на 8,6 дБ и качества текстуры в 1,7 раза, делая фото и видео более выразительными.

MariSilicon X дебютирует в серии Find X в I квартале 2022 г., предоставив смартфону новые возможности для съемок.