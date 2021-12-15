Oppo представила складной флагманский смартфон Find N. Цена. Фото

Oppo представила свой первый складной флагманский смартфон Oppo Find N. Гаджет — это результат четырех лет исследований и разработок, а также шести поколений прототипов. Find N представляет совершенно новый подход компании к складному форм-фактору.

Пит Лау (Pete Lau), директор по продуктам Oppo, сказал: «Благодаря форм-фактором открывается новый этап развития технологических решений для смартфонов. Компания Oppo потратила значительное количество времени и усилий на разработку улучшенного складного смартфона, экспериментируя с различными форм-факторами, конструкцией шарниров, материалами экрана и соотношениями сторон, чтобы создать новое устройство, отвечающее потребностям пользователей. С помощью Oppo Find N мы стремимся изменить представления людей о том, что может предложить смартфон, и начать производить доступные складные устройства».

Oppo Find N сочетает в себе передовые технологии и высокое качество исполнения, утверждают в Opp. В сложенном виде Find N — это полностью функционирующий и удобный компактный смартфон. А в разложенном виде Find N дает возможность получить новый пользовательский опыт с помощью большого экрана с альбомной ориентацией.

Впервые в складном смартфоне Oppo Find N используется альбомное соотношение для внутреннего экрана, которое обеспечивает сбалансированный опыт использования смартфона и позволяет плавно переключаться между 7,1-дюймовым внутренним и 5,49-дюймовым внешним экранами. Благодаря соотношению сторон 8,4:9 внутренний экран разворачивается горизонтально, чтобы пользователи могли легко смотреть видео, играть в игры или читать книги, не поворачивая устройство. В сложенном виде соотношение сторон 18:9 обеспечивает пользователям полноценный, привычный интерфейс смартфона, которым легко пользоваться одной рукой.

Новый складной смартфон Oppo Find N

Шарнир сгибания Flexion Hinge на Oppo Find N объединяет 136 компонентов с предельной точностью до 0,01 мм. Благодаря чему шарнир работает также плавно, как и суставы человеческого тела. Уникальная конструкция шарнира в виде капли воды решает многие проблемы складных устройств, увеличивая угол сгиба дисплея и обеспечивая буфер при складывании экрана, что делает складку минимальной и на 80% менее заметной по сравнению с другими устройствами. Такая конструкция также практически устраняет зазор между экранами в сложенном состоянии, обеспечивая более цельный внешний вид и защиту внутреннего экрана от царапин.

Кулачковая и пружинная конструкция внутри шарнира позволяет смартфону свободно стоять в развернутом состоянии под любым углом от 50 до 120 градусов. Вместе с рядом программных функций, которые используют преимущества складного дисплея, режим FlexForm на Oppo Find N дает пользователям возможность использовать смартфон для выполнения самых разных задач.

Oppo настроила пользовательский интерфейс для эффективной работы в таких приложениях, как «Музыка», «Заметки» и «Камера». Например, Oppo Find N может быть использован как мини-ноутбук без необходимости держать его при работе с приложением «Заметки». Find N также может выполнять функцию штатива, обеспечивая покадровую съемку в формате 4K HD. Также смартфоном будет удобно пользоваться при видеозвонках и онлайн-встречах.

12-слойный экран Serene Display и специальная конструкция шарнира Flexion Hinge обеспечивают превосходную защиту и долговечность смартфона. Слой 0,03 мм из ультратонкого стекла (Flexion UTG) позволяет экрану легко сгибаться, обеспечивая при этом высокую прочность. В сравнении, у обычных смартфонов толщина стекла составляет 0,6 мм. Serene Display очень надежен, его можно складывать более 200 тыс. раз, что подтверждено TÜV.

На внутренней поверхности используется экран LTPO, который адаптирует частоту обновления в диапазоне 1–120 Гц в зависимости от просматриваемого контента. Внутренний экран также поддерживает сенсорную частоту дискретизации до 1000 Гц.

Также Oppo настроила калибровку яркости и цвета между внутренним и внешним экранами для плавного взаимодействия между ними. Оба экрана обеспечивают 10240 автоматических уровней яркости, обеспечивая комфортное использование смартфона при любом освещении, с максимальной яркостью до 1000 нит.

Качественное программное обеспечение на складном смартфоне улучшает пользовательский опыт. 7,1-дюймовый внутренний экран Find N обеспечивает на 60% большую полезную площадь, чем стандартный 6,5-дюймовый экран.

Oppo Find N поддерживает новые жесты управления, чтобы улучшить опыт использования смартфона в развернутом виде и упростить переключение между задачами и экранами. При использовании совместимого приложения нужно провести двумя пальцами вниз по середине устройства, чтобы разделить экран пополам. А превратить полноэкранное окно в плавающее окно можно зажав его четырьмя пальцами. Oppo Find N также можно управлять с помощью традиционных жестов для разделения экрана, например, длительное нажатие и перетаскивание совместимых значков позволяет сохранять часто используемые комбинации приложений в виде шаблонов на главном экране.

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Программное обеспечение Oppo Find N оптимизировано для того, чтобы пользователи могли легко переключаться между двумя экранами. При раскладывании смартфона картинка плавно передается с внешнего экрана на основной внутренний экран. А при складывании устройства пользователь может провести пальцем вверх по краю экрану, чтобы продолжить использовать ту же функцию, что и на внешнем экране. Кроме того, в смартфоне есть ряд настроек клавиатуры для большого внутреннего экрана, например, разделенная клавиатура, которая облегчает ввод текста двумя большими пальцами и помогает повысить производительность.

Oppo Find N оснащен тройной камерой флагманского уровня для высококачественных фотографий и видео. Тройная камера смартфона состоит из 50 Мп основного сенсора Sony IMX 766, 16 Мп сверхширокоугольного объектива и 13 Мп телеобъектива, а также селфи-камеры как на внутреннем, так и на внешнем экранах. В сочетании с новым форм-фактором и адаптивностью режима FlexForm Oppo Find N предоставляет пользователям обновленные возможности камеры с помощью специального программного обеспечения, позволяющего в полной мере использовать складной форм-фактор.

Oppo Find N может выполнять функцию собственного штатива, что делает его компактным и удобным устройством для фото и видеосъемок. Например, режим FlexForm позволяет выполнять покадровую съемку в формате 4K HD легко и без помощи рук под любым углом в диапазоне от 50 до 120 градусов. А три фильтра в режиме покадровой съемки – световая дорожка, ночное небо, солнце и облака - оптимизируют настройки фото и видео в один клик для более креативного контента. Когда устройство наклонено под углом менее 60 градусов, экран автоматически перемещает предварительный просмотр изображения на нижний экран, чтобы облегчить процесс съемки.

Новый пользовательский интерфейс на Oppo Find N дает возможность одновременно использовать большой внутренний экран для самой фотосъемки и внешний экран для просмотра, отправки и удаления фотографий. При съемке с основной камеры при развернутом экране пользователь и объект фотосъемки могут воспользоваться предварительным просмотром снимка с обоих экранов.

Более мощную основную камеру можно использовать для селфи более высокого качества. Селфи также можно делать с помощью жестов рук, так что пользователи всегда будут в кадре без необходимости нажимать боковую кнопку.

Впервые в складном телефоне Oppo Find N используется 3D-изогнутый дизайн на обоих внешних краях устройства, чтобы улучшить тактильные ощущения и сохранить гладкий внешний вид. Задняя крышка и модуль задней камеры вдохновлены дизайном Find X3. Обтекаемые изгибы визуально уменьшают высоту модуля камеры, в то время как задняя панель Gorilla Glass Victus и керамическая панель камеры делают дизайн еще более лаконичным.

Oppo Find N доступен в трех цветах. Черный дизайн сочетает в себе блестящее матовое стекло и новые технологии ламинирования пленки для превосходного мерцающего эффекта. Белый смартфон вдохновлен белой керамической глазурью с глянцевым стеклом и изысканной текстурой, которая идеально сочетается с модулем камер. Лиловая версия смартфона напоминает флакон роскошных духов.

Oppo Find N оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888, а также до 12 ГБ оперативной памяти DDR5 и 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Аккумулятор емкостью 4500 мА·ч обеспечивает бесперебойную работу смартфона в течение всего дня. А быстрая зарядка SUPERVOOC мощностью 33 Вт заряжает устройство до 55% за 30 минут и до 100% за 70 минут. В комплекте к Find N идет беспроводная зарядка AIRVOOC мощностью 15 Вт (совместимая со стандартом Qi), и беспроводная зарядка мощностью 10 Вт. Oppo Find N получил боковой сканер отпечатков пальцев, который расположен в кнопке питания, а также систему с двумя динамиками и поддержкой Dolby Atmos для более реалистичного звука.

Oppo Find N будет доступен в Китае с 23 декабря 2021 г. по цене от 7699 юаней ($1210) за 8 ГБ/256 ГБ. Версия смартфона с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти будет стоить 8999 юаней ($1414).