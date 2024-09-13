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CyberPower UTG серия ИБП

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.09.2024 Tecno анонсировал новое поколение складных смартфонов Phantom V2 1
15.12.2021 Oppo представила складной флагманский смартфон Find N. Цена. Фото 1
25.01.2021 Лучшие гибкие смартфоны: выбор ZOOM 1
29.08.2018 CyberPower анонсировала линейку новых ИБП серии UTG 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

CyberPower UTG и организации, системы, технологии, персоны:

TÜV 79 2
BBK OPPO Electronics 488 1
Lenovo Motorola 3569 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 344 1
CyberPower Systems - Сайбер пауэр системс 29 1
Samsung Electronics 11109 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
Xiaomi - Сяоми 2267 1
Huawei 4692 1
UPS 217 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26998 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10770 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2351 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1230 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2556 2
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 264 2
Электроника - Дисплей - AMOLED LTPO - Low Temperature Polycrystalline Oxid - технология объединительной платы для OLED-дисплеев 92 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8562 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4469 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13314 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3661 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2590 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3975 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9365 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22706 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2741 1
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1419 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10434 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6233 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2521 1
Электроэнергетика - Электропитание - Automatic Voltage Regulator, AVR - Автоматический регулятор (стабилизатор) напряжения - Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS - Динамическое масштабирование частоты и напряжения - Разрядник 70 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1620 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6377 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13114 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1283 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 584 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10638 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2028 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14830 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11588 1
Аксессуары 4310 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26462 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10787 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2519 1
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 700 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 943 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 806 1
Электроника - Дисплей - FOLED - Flexible OLED - Flexible Organic Light Emitting Diode - технологии гибких органических светодиодов - гибкий дисплей 160 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2080 1
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 558 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 737 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2265 2
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 132 1
Samsung Galaxy Note 702 1
Huawei Mate - серия смартфонов 456 1
Samsung Galaxy 1040 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 1
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Samsung Galaxy Z TriFold - Samsung Galaxy Z Flip - серия смартфонов 144 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 245 1
CyberPower PowerPanel 1 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 228 1
BBK OPPO SuperVOOC 52 1
BBK OPPO Find - BBK OPPO Файнд - серия смартфонов 80 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 415 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 445 1
Asus PadFone 25 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 183 1
CyberPower GreenPower UPS - серия ИБП 2 1
Transsion Holdings - Tecno Phantom - серия смартфонов 22 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 1
Россия - РФ - Российская федерация 167366 2
Китай - Тайвань 4280 1
Германия - Гамбург 185 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5507 1
Европа 25005 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19265 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6825 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2500 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3384 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 266 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 636 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 750 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1740 1
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Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
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