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CyberPower UTG серия ИБП
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|13.09.2024
|Tecno анонсировал новое поколение складных смартфонов Phantom V2 1
|15.12.2021
|Oppo представила складной флагманский смартфон Find N. Цена. Фото 1
|25.01.2021
|Лучшие гибкие смартфоны: выбор ZOOM 1
|29.08.2018
|CyberPower анонсировала линейку новых ИБП серии UTG 1
Публикаций - 5, упоминаний - 5
CyberPower UTG и организации, системы, технологии, персоны:
|TÜV 79 2
|BBK OPPO Electronics 488 1
|Lenovo Motorola 3569 1
|Transsion Holdings - Tecno Mobile 344 1
|CyberPower Systems - Сайбер пауэр системс 29 1
|Samsung Electronics 11109 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
|Xiaomi - Сяоми 2267 1
|Huawei 4692 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167366 2
|Китай - Тайвань 4280 1
|Германия - Гамбург 185 1
|Солнце - звезда Солнечной системы 5507 1
|Европа 25005 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19265 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.