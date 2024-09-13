Tecno анонсировал новое поколение складных смартфонов Phantom V2

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил Phantom V Fold2 5G и Phantom V Flip2 5G – второе поколение складных смартфонов бренда. Оба смартфона получили набор новых функций ИИ. Tecno также анонсировал новый аксессуар Phantom V Pen – многофункциональный стилус для работы на большом экране. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Phantom V Fold2 5G оснащен внешним экраном 6.42” и основным экраном 7.85” с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц. На рынке складных смартфонов Phantom V Fold2 5G выделяется аккумулятором повышенной энергоемкости 5750 мАч и мощной комплектной зарядкой 70 Вт. Смартфон также оснащен продвинутой системой из пяти камер. Основной складной экран поддерживает управление новым устройством TecnoO ー стилусом Phantom V Pen. Phantom V Fold2 5G фиксируется под любым углом от 30° до 120°, предоставляя широкий набор сценариев использования.

Phantom V Flip2 5G обладает двумя яркими AMOLED экранами – большим внешним 3.64" и основным складным 6.9". Смартфон также выделяется системой из трёх камер 50 Мп FreeCam с возможностью съёмки под любым углом. Phantom V Flip2 5G обладает одним из самых энергоёмких аккумуляторов 4720 мАч среди вертикальных складных устройств. В комплекте идет быстрая зарядка 70 Вт.

Tecno анонсировал новое поколение складных смартфонов Phantom V2

Phantom V Fold2 5G оснащен двумя яркими AMOLED экранами с технологией LTPO, благодаря которой частота обновления автоматически меняется от 10 до 120 Гц в зависимости от контента.

Внешний экран 6.42" с разрешением FHD+ слегка изогнут с одной стороны, благодаря чему смартфон оптимизирован для использования одной рукой. Экран защищён ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Кинематографическое соотношение сторон 21:9 обеспечивает отличный обзор, а высокая частота ШИМ 2160 Гц и сертификация TÜV гарантируют минимальную нагрузку на зрение.

Основной складной экран с диагональю 7.85" и сверхчетким разрешением 2K+ предоставляет широкий набор сценариев использования, в том числе с применением умного стилуса V Pen. Экран защищен гибким стеклом SCHOTT UTG и специальной плёнкой, которая является частью дисплея.

Благодаря шарнирной конструкции Phantom V Fold2 5G может фиксироваться в раскрытом состоянии под углом от 30° до 120° в режиме FreeForm. Шарнир выполнен из стальных деталей аэрокосмического класса и выдерживает свыше 400 тыс. складываний (около 20 лет использования). Глубина центральной складки составляет ≤0.1 мм.

Phantom V Fold2 5G оснащён системой из пяти камер высокого разрешения. Основной модуль включает три камеры по 50 Мп: основная с крупным сенсором 1/1.28" и оптической стабилизацией OIS, портретный телеобъектив с оптическим зумом 2X и цифровым зумом 20X, и ультраширокоугольная камера с углом обзора 115°. Основная камера поддерживает съёмку видео 4K с частотой 30/60 кадров в секунду, а также в режиме HDR. Помимо трех основных камер, Phantom V Fold2 5G имеет две фронтальные камеры по 32 Мп — по одной на каждом из экранов.

Смартфон можно зафиксировать в полуоткрытом виде, чтобы выбрать лучший ракурс и настроить угол съемки от 30° до 120°. При этом, Phantom V Fold2 5G можно установить на ровной поверхности, чтобы снимать фото на длинной выдержке или продолжительные таймлапсы без необходимости подолгу держать смартфон в руках. Также можно включить превью кадра на внешнем экране, и запустить съемку без помощи рук: голосом, жестом или улыбкой.

Энергоемкий аккумулятор 5750 мАч делает Phantom V Fold2 5G одним из самых выносливых смартфонов на рынке складных устройств. С помощью комплектной зарядки 70 Вт смартфон всего за 20 минут заряжается на 50%, а для полного заряда понадобится всего 50 минут. Также Phantom V Fold2 5G поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Новый стилус Phantom V Pen раскрывает весь потенциал большого экрана. Аксессуар позволяет управлять смартфоном с высокой точностью и расширяет набор пользовательских сценариев для разных задач.

С помощью стилуса пользователи могут легко оставлять пометки на скриншотах, делать записи на большом складном экране, быстро производить расчеты, работать с визуальным контентом и многое другое.

Помимо этого, стилус оснащен двумя кнопками, которые позволяют управлять смартфоном на расстоянии, чтобы переключать слайды или запускать съёмку фото и видео.

Вертикальный складной смартфон Phantom V Flip2 5G оснащен двумя яркими AMOLED экранами. Внешний экран имеет большую диагональ 3.64" и высокую частоту обновления 120 Гц. Дисплей защищён ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 и является таким же полноценным, как основной экран: гибкая настройка заставок, использование клавиатуры, запуск игр, видео, камеры и приложений.

Основной складной экран 6.9" с матрицей AMOLED LTPO обладает адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц в зависимости от контента, что позволяет дольше сохранять заряд батареи. Экран защищён гибким ультратонким стеклом SCHOTT UTG и специальной плёнкой, благодаря чему выдерживает свыше 400 тыс. складываний (около 20 лет использования).

Phantom V Flip2 5G предлагает полную свободу для творчества благодаря системе камер FreeCam 50 Мп: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокоугольная на 50 Мп с углом обзора 114° и фронтальная на 32 Мп с автофокусом по глазам. Складной форм-фактор устройства позволяет экспериментировать с ракурсами и снимать без помощи рук.

Phantom V Flip2 5G оснащен аккумулятором повышенной энергоемкости 4720 мАч, что делает его одним из самых выносливых вертикальных складных смартфонов на рынке. Согласно тестам Tecno Lab, одного заряда устройства хватит для 14 часов общения в соцсетях или 10 часов непрерывного просмотра видео.

Ультра-зарядка мощностью 70 Вт способна быстро и безопасно восполнить энергию Phantom V Flip2 5G примерно за 15 минут от 0 до 50%, и всего за 45 минут до полного заряда, согласно данным тестов Tecno Lab.