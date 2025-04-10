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Energizer Power Max P18K Pop Смартфон



10.04.2025 Смартфоны научат работать сверхдолго. В новых моделях будут аккумуляторы гигантской емкости, которые не взрываются 1
08.06.2022 В России начинаются продажи бронебойного смартфона с аккумулятором на три месяца работы 1
29.10.2019 Выпущен дешевый смартфон с гигантской батареей, «чемпион и король автономности». Видео 2
15.08.2019 Экс-«дочка» Siemens выпускает неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Цена 1
12.03.2019 Смартфоны с гибкими экранами и 5G: главные новинки MWC 2019 1
04.03.2019 Впервые рассекречены фото нового «убийцы флагманов» OnePlus 7 1
15.02.2019 Выпущен смартфон с «самой большой в мире батареей». Время работы в режиме ожидания 50 дней 3

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Energizer Power Max P18K Pop и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10337 4
Oukitel 25 4
Xiaomi 1783 3
MediaTek - Ralink 531 2
Huawei 3990 2
Qualcomm Technologies 1842 1
Apple Inc 12217 1
LG Electronics 3632 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2063 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 303 1
BBK OPPO Electronics 388 1
Doogee 26 1
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 82 1
Google LLC 11897 1
Avenir Telecom 3 1
Microsoft Corporation 24764 1
ZTE Corporation 752 1
TP-Link - ТП-Линк 206 1
HMD Global - Nokia 133 1
Microsoft Experiences and Devices - Microsoft Devices and Studios Engineering Group 18 1
Siemens AG - Siemens Group 2598 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 159 1
BBK OnePlus 219 1
Asahi Glass 46 1
Carl Zeiss AG 304 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4880 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24491 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9753 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 1971 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4765 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24539 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25768 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21027 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7733 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6101 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12591 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2379 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3533 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8476 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7378 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6068 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6094 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4848 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9456 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2991 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2808 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2115 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2192 3
Моноблок - Monoblock PC 973 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12646 2
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 262 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3938 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6482 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2524 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2844 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1381 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14319 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28136 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7462 2
Наушники - Headphones 4074 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1859 2
Cameraphone - Камерофон 460 2
ToF camera - Time-of-flight камера 68 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2220 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1221 1
Google Android 9 - Android Pie 210 5
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 396 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1122 3
Oukitel K - серия смартфонов 10 3
Samsung Galaxy S10 - смартфон 188 3
Google Android 14172 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 429 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 478 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2780 2
Xiaomi Mi MIX - Xiaomi Mi MIX Fold - Xiaomi Mi Fold - Xiaomi Mi MIX Flip - Мобильные телефоны 96 2
Nokia PureView - Смартфон 111 2
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 47 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 267 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 775 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1573 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 145 1
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 59 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 1
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 28 1
BBK OPPO Find - серия смартфонов 51 1
Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 47 1
BBK OnePlus Oxygen OS 46 1
Nokia 1020 3 1
BBK vivo NEX - Серия смартфонов 21 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 238 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 407 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 130 1
Huawei Mate - серия смартфонов 365 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 96 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 1
Microsoft Azure 1417 1
Microsoft Cortana 174 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Rouyu Technology - FlexPai - Смартфон 17 1
Microsoft Hololens 74 1
ZTE Nubia Alpha - Смартфон-браслет 2 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 521 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17296 7
Россия - РФ - Российская федерация 147177 5
Испания - Каталония - Барселона 744 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Европа 21866 1
Испания - Королевство 3730 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52410 1
Германия - Федеративная Республика 12748 1
Китай - Тайвань 4019 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24508 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1649 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3011 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8691 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18953 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4967 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1590 1
Торговля розничная - Всемирный день шопинга - День холостяков - китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября 13 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 305 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 231 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7153 1
OnLeaks 16 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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