Смартфоны научат работать сверхдолго. В новых моделях будут аккумуляторы гигантской емкости, которые не взрываются

Китайские телефоны следующего поколения будут оснащены аккумуляторами емкостью 7000 мАч и более. При этом производителям не придется жертвовать толщиной устройств – начали отказываться от устаревших и взрывоопасных литий-ионных батарей в пользу кремниевых аккумуляторов с более высокой плотностью. Переход случится в самом скором будущем – меньше, чем через год.

Тонкий и емкий

В очень скором будущем китайские смартфоны зададут новый тренд на рынке мобильных устройств – производители начнут устанавливать в них батареи огромной по современным меркам емкости, пишет портал Gizchina. К концу 2025 г. на рынок должны массово хлынуть мобильники с батареями 7000 мАч и более, тогда как сейчас стандартом считаются АКБ емкостью 5000 мАч.

Именно батарея на 5000 мАч установлена в подавляющем большинстве Android-смартфонов, притом вне зависимости от ценовой категории. Ее можно встретить как в бюджетном Xiaomi Redmi 12C за 7000 руб., так во флагманском Samsung Galaxy S25 Ultra за 138 тыс. руб. (в версии с 12 ГБ RAM и 256 ГБ ROM).

В последнее время все чаще появляются модели с аккумуляторами 6000 мАч. Например, 10 апреля 2025 г. состоялась премьера бюджетных смартфонов Realme Narzo 80 Pro и 80x именно с таким аккумулятором. Но Android-смартфоны с 5000 мАч пока доминируют на рынке.

pvproductions / FreePik Заряжать новые смартфоны нужно будет гораздо реже

К слову, смартфоны Apple за 18 лет своего существования до сих пор не доросли даже до 5000 мАч. В ультрадорогих и суперсовременных iPhone 16 Pro и Pro Max установлены АКБ емкостью 3582 и 4685 мАч соответственно.

Отказ от лития

Китайские производители смартфонов, решившие оснащать свою продукцию АКБ повышенной емкостью, жертвовать толщиной устройств не станут, особенно на фоне слухов о скором выходе невероятно тонкого едва ли не 5-миллиметрового iPhone 17 Air. Чтобы и емкость увеличить, и не превратить мобильники в высокотехнологичные «кирпичи» по весу и толщине, как это было в 2019 г. с монструозным смартфоном Energizer Power Max P18K Pop с толщиной 18 мм, им придется пойти на компромисс.

В новых китайских мобильниках не будет литиевых аккумуляторов, повысить емкость которых без существенного увеличения габаритов – почти невыполнимая задача. Вместо них будут устанавливаться батареи на основе кремния, обладающие большей плотностью энергии по сравнению с обычными литий-ионными батареями с аналогичными физическими размерами. Это означает, что производители смартфонов могут хранить больше энергии в том же пространстве без необходимости увеличения толщины устройства.

В дешевых китайских смартфонах сплошной литий и сплошные 5000 мАч

Китайские вендоры смартфонов уже вовсю экспериментируют с кремний-углеродными аккумуляторами, которые, что самое важное, не взрываются и не горят, в отличие от литиевых. В число смартфонов с кремний-углеродной батареей входят, например, флагманские Xiaomi 15 Pro (6100 мАч) и OnePlus 13 (6000 мАч).

Дальше будет больше

Эксперты Gizchina полагают, что даже нынешние кремний-углеродные аккумуляторы приблизительно на 6100 мАч очень скоро уйдут в прошлое – к концу 2025 г. их вытеснят точно такие же АКБ, но на 7000 мАч. Батареи такой емкости, вероятно, станут неотъемлемой частью недорогих моделей, тогда как во флагманские аппараты производители постараются вместить гораздо более емкий элемент питания.

корейских флагманских смартфонах тоже пока нет ни кремневых батарей, ни обычных литиевых с повышенной емкостью

По предварительным данным, от топовых мобильников следует ожидать наличия внутри них батареи минимум на 7500 мАч. Однако впереди всех окажутся устройства средней ценовой категории – в них могут оказаться кремний-углеродные аккумуляторы емкостью вплоть до 8000 мАч.

Первой компанией, решившейся выпустить смартфон со столь внушительным аккумулятором, может стать Honor, бывшая «дочка» Huawei, проданная в конце 2020 г. под давлением правительства США. Gizchina пишет, что до премьеры этого аппарата остаются считанные дни.

Сплошная выгода

Чем больше емкость аккумулятора, тем дольше смартфон работает на одном заряде. Следовательно, времена, когда смартфон держался без подзарядки в течение лишь одного дня, уйдут в прошлое. А новые кремний-углеродные аккумуляторы будут гораздо лучше выдерживать повышенные нагрузки, например, во время игры или стрима.

Впрочем, многое по-прежнему будет зависеть и от качества программной составляющей. Для примера, на купленный около года назад смартфон Xiaomi Redmi Note 12S, который сотрудник редакции CNews использовал исключительно в очень щадящем режиме, поступило обновление HyperOS до версии 2.0.1.0. После его установки батарея сразу стала разражаться в полтора раза быстрее.

Как пишет Gizchina, производители поработают не только над емкостью и безопасностью аккумуляторов, но и над их способностью быстро заряжаться. Большинство новых китайских телефонов будут поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт. Беспроводная зарядка будет иметь диапазон от 50 Вт до 80 Вт.

Впрочем, похоже, что на пике аккумуляторных технологий находится пока только Китай. Корейская Samsung и американские Apple и Google еще не перешли на кремниевые аккумуляторы – эксперты Gizchina уверены, что их устройства, скорее всего, будут отставать по времени автономной работы от китайских конкурентов, если они не начнут внедрять новые аккумуляторы в ближайшее время.