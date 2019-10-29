Выпущен дешевый смартфон с гигантской батареей, «чемпион и король автономности». Видео

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Состоялся анонс смартфона K13 Pro производства компании Oukitel с батареей 11000 мАч. Заряда батареи ему хватает более чем на 30 дней автономной работы в режиме ожидания, и стоит он при этом около $190. Смартфон работает на современной версии ОС Android и располагает рядом актуальных параметров, включая NFC-чип для бесконтактной оплаты.



Долгоиграющий смартфон

Компания Oukitel разработала смартфон K13 Pro с аккумулятором емкостью 11000 мАч. Для нее это не первый аппарат такого рода – в ее модельном ряду есть еще как минимум два долгоиграющих моноблока, K7 и K12. В них установлена батарея емкостью 10000 мАч, как и еще в двух других – Oukitel K10000, вышедшем в декабре 2015 г., и K10000 Pro, премьера которого состоялась в марте 2017 г.

Продажи K13 Pro начнутся в первых числах ноября 2019 г. но первое время он будет доступен исключительно в Китае. В этой стране его стоимость составляет $190 (12,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 октября 2019 г.), а в рамках ежегодной распродажи 11 ноября в честь китайского Дня холостяков цена будет снижена до $180 (11,5 тыс. руб.).

Oukitel K13 Pro

Не исключено появление K13 Pro в российской рознице, поскольку некоторые его предшественники, в том числе и упомянутый K7, на момент публикации материала официально продавались на территории России.

Автономная работа

Батарея – это главная отличительная черта Oukitel K13 Pro. При емкости 11000 мАч она, по заверениям разработчика, способна обеспечить смартфону до 41 часов работы в режиме разговора или до 14,5 часа просмотра видео. В игровом режиме моноблок должен продержаться в пределах 11 часов, а воспроизведение аудио в режиме нон-стоп разрядит его аккумулятор за 54 часа. Работа в режиме ожидания составит 744 часа или ровно 31 день.

Возможности аккумулятора Oukitel K13 Pro

Смартфон поддерживает быструю 30-ваттную зарядку (5В, 6А) и способен полностью зарядиться по USB-C за 2 часа 20 минут. Первые 60% он наберет ровно за 1 час, то есть по одному проценту заряда в минуту.

Обзор Oukitel K13 Pro

Oukitel называет свой новый смартфон «чемпионом» и «королем» в плане емкости АКБ и автономности, хотя его показатели нельзя считать рекордными. В феврале 2019 г. CNews сообщал о дебюте смартфона Energizer Power Max P18K Pop с емкостью аккумулятора 18000 мАч. По заявлениям разработчиков, этот смартфон способен продержаться 90 часов или чуть меньше четырех дней в режиме разговора, а в режиме ожидания заряда АКБ хватит на 50 суток. Меломанам смартфон обеспечит 100 часов прослушивания музыки, а киноманы смогут смотреть на нем видео в общей сложности в течение двух дней в режиме нон-стоп.

Energizer Power Max P18K Pop

Впрочем, аппарат, оказавшийся, мягко говоря, очень крупногабаритным (толщина корпуса – 18 мм), провалился на стадии предзаказа и в продажу так и не поступил.

Внешний вид

Oukitel K13 Pro отличается от большинства современных смартфонов рублеными формами своего корпуса с обилием прямых линий и отсутствием скругленных углов. Такой дизайн присущ, как правило, моделям с усиленным корпусом, но в K13 Pro производитель не заявлял об улучшенной защите от ударов, пыли, воды или хотя бы влаги. Смартфон доступен исключительно в черном цвете корпуса с красно-оранжевыми вставками, но при этом у него есть два варианта оформления задней панели. В первом случае покрытие тыльной части корпуса будет напоминать кожу, во втором она будет сделана «под карбон».

Два варианта дизайна новинки Oukitel

Спереди у Oukitel K13 Pro установлен вытянутый (19,5:9) дисплей с небольшим круглым отверстием под камеру. Схожее решение можно встретить, к примеру, в флагманских смартфонах Samsung Galaxy S10, и в новинке Oukitel оно дало возможность сжать верхнюю рамку (и попутно боковые) до минимума, оставив место лишь под базовые сенсоры и разговорный динамик. В то же время нижняя рамка экрана осталась, и на фоне остальных она кажется очень широкой – впечатление усиливает размещенный в ней довольно крупный логотип производителя. Всю лицевую панель покрывает защитное стекло Asahi, которое часто можно встретить не в смартфонах, но в электронных книгах.

Спецификации

Oukitel K13 Pro относится начальному ценовому сегменту и базируется на процессоре MediaTek – это 12-нанометровый восьмиядерный MT6762 с ядрами Cortex A53 на частоте 2 ГГц. Чип известен под названием Helio P22 и включает видеокарту PowerVR GE8320 на частоте 650 МГц.

Смартфон доступен в единственной комплектации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, по умолчанию поддерживает все существующие диапазоны сетей GSM, 3G и LTE (включая российские) и работает на базе ОС Android 9 Pie (о наличии или отсутствии дополнительных интерфейсов производитель не сообщает). В смартфоне присутствуют два слота под SIM-карты, лоток под накопители microSD до 128 ГБ и сканер отпечатков пальцев на тыльной панели.

Дисплей смартфона основан на матрице IPS с диагональю 6,41 дюйма и сравнительно невысоким для 2019 г. разрешением HD+ (1560x720 пикселей). Экран занимает 90,3% лицевой панели, а круглый вырез в нем содержит 8-мегапиксельный сенсор с функцией распознавания лиц и алгоритмами ИИ для обработки фотографий. Модуль основной камеры здесь двойной – 16+2 МП, и он дополнен двойной же светодиодной вспышкой. Дополнительно производитель оснастил Oukitel K13 Pro чипом NFC для бесконтактных платежей.