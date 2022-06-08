В России начинаются продажи бронебойного смартфона с аккумулятором на три месяца работы

В конце июня 2022 г. в России появится смартфон Oukitel WP19 с батареей на 21000 мАч. Это мировой рекорд – мобильника с более емким аккумулятором не существует. Аппарат работает на Android и поставляется в особо прочном корпусе, защищенном от воды, пыли, ударов и падений.

Смартфон-рекордсмен

Компания Oukitel сообщила CNews о скором релизе в России смартфона WP19, выделяющегося в первую очередь своим аккумулятором. Его емкость составляет 21000 мАч, и это новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежит смартфону Energizer Power Max P18K Pop с батареей 18000 мАч, анонсированному в начале 2019 г., но так и не попавшему на витрины магазинов.

Российские продажи Oukitel WP19 начнутся в последних числах июня 2022 г., а мировая премьера состоялась в начале этого месяца. Со слов представителей компании, купить его можно будет в интернет-магазине AliExpress.

Новинка Oukitel за счет немалой батареи весит свыше 500 граммов

О появлении смартфона на других российских площадках, равно как и о его цене в России, на момент публикации материала известно не было. На AliExpress его можно было заказать из Китая приблизительно за 44 тыс. руб., но ожидание посылки ввиду проблем с логистикой с гигантской степенью вероятности может занять несколько месяцев.

Главные «фишки» смартфона

Аккумулятор Oukitel WP19 обеспечивает смартфону до 122 часов работы в режиме разговора. Если использовать мобильник в качестве аудиоплеера, то одного заряда хватит на 123 часа, а если хочется посмотреть видео, то тут аккумулятор продержится 36 часов.

Особенно впечатляющим выглядит заявленное Oukitel время работы WP19 в режиме ожидания – 2252 часа. Это приблизительно 94 дня.

В России смартфон может стоить еще дороже

Зарядка смартфона осуществляется по USB-C. В комплект поставки входит 33-ваттный блок питания.

Но за наличие в смартфоне столь емкой батареи приходится платить его немалыми габаритами. Толщина корпуса Oukitel WP19 составляет 29 миллиметров, а весит мобильник 570 граммов.

Впрочем, на массу и размеры смартфона влияет еще и сам корпус, в данном случае усиленный. Он защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69K, плюс у него есть защита от падений и ударов по военным рекомендациям MIL-STD-810H. У Oukitel есть немалый опыт по выпуску смартфонов повышенной прочности. Например, в ноябре 2019 г. она выпустила усиленную модель Y1000 с корпусом, в составе которого есть стекловолокно, а в июне 2020 г. показала моноблок WP5 Pro, способный выдержать падение с 1,5-метровой высоты и получасовое пребывание под водой на аналогичной глубине.

Бережное использование WP19 не требуется

На корпус WP19 выведены две дополнительные кнопки в дополнение к стандартному набору. Одна из них – это SOS-кнопка для отправки экстренного сообщения на заранее указанные номера, а на вторую пользователь может назначить любое действие.

Основные параметры

Если судить о Oukitel WP19 по объемам его памяти, то можно предположить, что это флагманский смартфон. Он поставляется с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и штатным накопителем UFS 2.1 емкостью 256 ГБ.

Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки ПО

На самом деле мобильник относится к среднему уровню – таковым его делает процессор MediaTek Helio G95. Данный CPU увидел свет в начале осени 2020 г. В его составе есть два ядра Cortex-A76 на 2050 МГц и шесть ядер Cortex-A55 на 2000 МГц. Выпуск процессора осуществляется по 12-нанометровым нормам.

Тестирование WP19

Экран смартфона базируется на матрице IPS и скрывается под прочным защитным стеклом. Имея немалую диагональ 6,78 дюйма, он выдает изображение в разрешении Full HD+ (2460x1080 точек) при соотношении сторон 20,5:9 и плотности пикселей 410 ppi. Частота обновления – 90 Гц.

Камеры и интерфейсы

Oukitel поместила в WP19 четыре фотокамеры, три из которых размещены в тыльном модуле. Основной сенсор здесь базируется на датчике Sony IMX582 с разрешением 64 МП (официальный сайт Oukitel и представители компании в России утверждают, что производителем датчика является Samsung). Он дополнен 6-элементным объективом и диафрагмой f/1,79.

Безопасность самого ценного: как действительно защитить ваши документы Безопасность

Оставшиеся два модуля – это ультраширокоугольная камера (угол обзора 124 градуса, 20 МП) с четырьмя инфракрасными излучателями и автоматической регулировкой, позволяющая снимать даже в полной темноте, и макромодуль на 2 МП с эквивалентным фокусным расстоянием 40 мм. На тыльную камеру можно записывать 4К-видео на частоте 30 кадров в секунду.

Инфракрасные излучатели расположены сбоку от модулей камер

Разрешение фронтальной камеры смартфона составляет 16 МП. Данный датчик с модельным номером s5k3p9sp выпущен Samsung.

По заверениям производителя, WP19 поставляется с предустановленной ОС Android 12 без дополнительных интерфейсов и приложений. Внутри у смартфона есть два SIM-слота и отдельный лоток под карты microSD, модули ресиверы Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и GPS, а также модули беспроводной связи Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, диапазоны 2,4 и 5 ГГц) и NFC. В комплект поставки, помимо зарядника и кабеля USB-C, входит переходник с USB-C на миниджек 3,5 мм для подключения проводных наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке включения.