Создан дешевый неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он будет продаваться в России

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Oukitel анонсировала новый смартфон WP5 Pro, способный выдержать падение с 1,5-метровой высоты и получасовое пребывание под водой на аналогичной глубине. В дополнение к надежному корпусу смартфон получил батарею емкостью 8000 мАч.

Смартфон повышенной прочности

Компания Oukitel продемонстрировала новейший смартфон WP5 Pro из линейки гаджетов с особо прочным корпусом. Моноблок поступит в продажу в Китае и еще нескольких регионах и странах мира, включая Европу, Южную Африку и Россию.

Вторая отличительная особенность Oukitel WP5 Pro после усиленного корпуса – это аккумуляторная батарея повышенной емкости, заряда которой, по заверениям разработчиков, хватает на три дня автономной работы при стандартных условиях использования. Начало продаж Oukitel WP5 Pro назначено на 7 июля 2020 г. по цене $130 (9120 руб. по курсу ЦБ на 29 июня 2020 г.). Через несколько дней (количество неизвестно) цена вырастет до $160 (11,2 тыс. руб.).

Экран смартфона защищен от повреждений не только усиленным стеклом, но также широкими рамками и корпусом-бампером

Oukitel WP5 Pro существует в единственной комплектации, но в двух вариантах расцветки, выбор которой на цене не отражается. Базовый оттенок – черный, но он может сочетаться либо с ярко-оранжевыми вставками по всему корпусу, либо с красными боковыми торцами.

Корпус и аккумулятор

Согласно заявлению производителя, Oukitel WP5 Pro имеет защиту от воды по стандартам IP68 и IP69K. Первый означает, что смартфон можно держать на глубине до 1,5 в течение 30 минут, после чего он должен продолжить работать без намека на повреждение. Соответствие второму стандарту подразумевает способность гаджета выдержать высокотемпературную мойку под высоким давлением воды. Оба стандарта также включают полную защиту от попадания пыли внутрь корпуса.

Спецификации Oukitel WP5 Pro

Дополнительно Oukitel WP5 Pro имеет сертификат соответствия американскому военному стандарту MIL STD 810G, что позволяет ронять его на твердую поверхность с высоты до полутора метров, не боясь повредить.

Аккумулятор, используемый в Oukitel WP5 Pro – литиевый емкостью 8000 мАч. В данной модели он несъемный, и современные стандарты быстрой зарядки он не поддерживает – максимум 10 Вт (5В, 2А). Интерфейс питания – современный USB-C, закрытый резиновой заглушкой, препятствующей попаданию воды.

Экран и фотокамеры

Oukitel не стала устанавливать в WP5 Pro безрамочный экран – широкие рамки по периметру в дополнение к повышенной прочности корпусу в теории могут снизить вероятность разбить дисплей при неудачном падении. Дополнительную защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass пятого поколения, закрывающее всю переднюю панель.

В новинке Oukitel предусмотрено четыре камеры, но все они базового уровня

Сам экран представляет собой матрицу IPS, углы обзора которой – 178 градусов по вертикали и горизонтали. При диагонали 5,5 дюйма она поддерживает разрешение HD+ или 1440х720 пикселей, располагая соотношением сторон 16:9.

Над экраном расположилась обычная фронтальная камера с разрешением 5 Мп и без дополнительных сенсоров или собственной вспышки. Основная камера на тыльной панели состоит из трех сенсоров на 13+2+2 Мп, назначение которых производитель не приводит, как и параметры оптики. В наличии вспышка из четырех светодиодов и находящийся рядом с ней сканер отпечатков пальцев.

Процессор и память

Основа WP5 Pro – это 12-нанометровая однокристальная система Helio A25 тайваньской компании MediaTek. Чип был выпущен в апреле 2020 г., и в нем содержатся восемь ядер ARM Cortex A53, размещенных в двух кластерах по четыре в каждом.

Один из двух вариантов расцветки, с оранжевыми акцентами

В первом кластере ядра работают на частоте 1,8 ГГц, во втором – 1,5 ГГц. Также в процессоре есть видеоподсистема PowerVR GE8320 с частотой 600 МГц, LTE-модем Cat.4, ресиверы Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и GPS и модули Bluetooth 5.0 вместе с Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, диапазоны 2,4 и 5 ГГц).

Памяти в смартфоне по меркам 2020 г. немного – 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной. Последнюю можно расширить путем установки карты microSD, но для этого придется пожертвовать одной из двух SIM-карт.

Дополнительные спецификации

Oukitel WP5 Pro поставляется с самой современной на данный момент стабильной версией ОС Android – 10, вышедшей в августе 2019 г. У смартфона есть два SIM-слота (один гибридный и один полноценный), а его физические габариты равны 154х74х18 мм. Массу смартфона производитель не раскрывает. Oukitel WP5 Pro располагает расширенной комплектацией – поставка, помимо стандартных зарядки и кабеля USB-C, включает дополнительный OTG-кабель для подключения USB-устройств, к примеру, флешек.