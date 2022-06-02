Создан «неубиваемый» смартфон с батареей на 3 месяца работы

Китайский монстр автономности

Китайская компания Oukitel выпустила новый «неубиваемый» смартфон. Модель WP19 отличается использованием особо прочного корпуса и аккумулятора рекордной емкости, который можно использоваться для подзарядки других устройств.

Oukitel заявлена защищенность смартфона WP19 от влаги и пыли по стандарту IP68 и IP69K. Это значит, что пыль ему не страшна совершенно, а его работоспособность гарантируется при погружении в воду на глубину более одного метра длительностью свыше 30 минут. Кроме того, устройство сертифицировано на соответствие американскому военному стандарту MIL-STD-810G, который определяет степень устойчивости к механическим воздействиям. Другими словами, его можно спокойно ронять с высоты до полутора метров, не боясь вывести из строя. Экран WP19 защищен от царапин и ударов при помощи стекла Corning Gorilla Glass 5.

Главная особенность нового смартфона – гигантская во всех смыслах литий-полимерная батарея. По заявлению производителя, емкости в 21000 мАч хватает на 122 часа непрерывного разговора по телефону, 123 часа воспроизведения аудио и 36 часов – видео. В режиме ожидания аппарат может пребывать и вовсе в течение более чем трех месяцев (94 дня).

Oukitel W19 с различных ракурсов

Гаджет нельзя назвать дешевым, но и до флагманской цены других производителей он не дотягивает. Будет ли устройство продаваться в российской рознице, производитель не уточняет. Однако заказать его уже можно в официальном интернет-магазине бренда одной из популярных в нашей стране китайских торговых площадок по цене чуть выше 45 тыс. руб.

Толстый и тяжелый

За столь продолжительное время автономной работы владельцу аппарата придется расплачиваться некоторыми неудобствами в эксплуатации.

Во-первых, емкий аккумулятор отличается внушительными размерами и массой, из-за чего устройство получилось толстым и в полтора-два раза более тяжелым по сравнению со средним современным смартфоном. К примеру, iPhone 13 фирмы Apple весит 173 грамма при толщине 7,65 мм. Oukitel WP19 же, вероятно, куда более «тучный».

Точные характеристики Oukitel WP19 производитель пока не раскрывает, однако опираясь на имеющиеся фотографии и данные о размере экрана, можно предположить, что толщина корпуса WP19 в наиболее выдающихся местах превышает 20 мм. Что касается массы девайса, вполне возможно, она переваливает за 300 грамм. Это примерно соответствует весу ранее вышедших аппаратов Oukitel сопоставимого класса, но с батареями значительно более скромной емкости, например, модели WP5 Pro, выпущенной летом 2020 г.

Другой существенный недостаток – большую батарею нужно долго заряжать. Даже с учетом поддержки гаджетом технологии быстрой зарядки (27 Вт или 33 Вт – в различных разделах официального сайта фигурируют отличающиеся значения), процедура занимает до четырех часов. Впрочем, сам производитель в маркетинговых материалах такую продолжительность пополнения запаса энергии смартфоном позиционирует как преимущество.

Дисплей и камеры

Дисплей девайса диагональю 6,78 дюйма отличается достаточно широкими рамками и основывается на IPS-матрице с разрешением FHD+ (2460x1080 пикселей, соотношение 20,5:9) и частотой обновления экрана 90 Гц. С помощью сенсорного экрана устройством можно управлять в том числе в перчатках, что может быть полезно при работе в экстремальных условиях.

Фронтальную камеру разместил под специальным вырезом в экране в виде глазка. Разрешение матрицы сенсора 12 МП, диафрагма F/2.0.

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Тыльный блок камер состоит из трех датчиков разрешением 64 МП – основной модуль Samsung, 20 МП – инфракрасный модуль ночного видения Sony и 2 МП – модуль для макросъемки.

Oukitel W19 защищен от влаги и пыли

Предусмотрена вспышка из четырех светодиодов, сканер отпечатков пальцев. Устройство также можно разблокировать с помощью фотографии лица.

«Начинка» смартфона

Сердцем Oukitel WP19 является однокристальная (SoC) система Helio G95 тайваньской фирмы MediaTek. Она изготавливается по 12-нанометровому техпроцессу с сентября 2020 г. Чип несет на себе два ядра ARM Cortex-A76 на 2050 МГц и шесть ядер Cortex-A55 на 2000 МГц. За ускорение вывода графики отвечает GPU Mali-G76 с четырьмя ядрами, работающими на частоте 900 МГц.

Смартфон имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, что весьма неплохо по нынешним меркам, а также 256 ГБ постоянной (UFS 2.1).

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Устройство поддерживает связь в сотовых сетях вплоть до четвертого поколения (LTE, 4G), оснащен модулями навигации Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и GPS, а также беспроводной связью Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, диапазоны 2,4 и 5 ГГц), NFC.

Oukitel WP19 допускает одновременную установку двух SIM-карт и карты памяти для расширения внутреннего накопителя.

«Железо» работает под управлением операционной системы Android последней, 12 версии, владельцу доступны сервисы Google.