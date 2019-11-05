Выпущен дешевый сверхтонкий бронированный смартфон. Видео

Oukitel разработала смартфон Y1000 с корпусом, в составе которого есть стекловолокно для повышенной прочности. Мобильник получил защиту от воды и ударов, низкую стоимость и аккумулятор повышенной емкости – Oukitel известна своими долгоиграющими мобильниками. Но Y1000 придется конкурировать с Redmi 8 – наделенный схожей стоимостью, он превосходит детище Oukitel практически во всем.



Прочный и дешевый

Компания Oukitel, известная своими смартфонами с аккумуляторами повышенной емкости, разработала моноблок Y1000 с очень тонким усиленным корпусом. Располагая классическим дизайном и внешне не выделяясь на фоне подавляющего большинства актуальных смартфонов, он, тем не менее, обладает защитой от воды, пыли ударов и падений в соответствии с современными стандартами.

По данным производителя, корпус Oukitel Y1000 защищен от воды по стандарту IP68, плюс у него есть сертификат соответствия рекомендациям MIL STD 810G. При этом он весит в районе 212 граммов, а толщина его корпуса не превышает 11,2 миллиметра. В китайской рознице смартфон появится 11 ноября 2019 г. и будет стоить ровно $100 (6320 руб. по курсу ЦБ на 5 ноября 2019 г.). Эта цена будет актуальной только в День холостяка, отмечаемого ежегодно как раз 11 ноября, затем стоимость увеличится до $130 (8200 руб.).

Корпус, дисплей и главный недостаток

Oukitel Y1000 выполнен из корпуса, сочетающего в себе пластик, полиуретан и стекловолокно для придания ему прочности. Покупателям будет предложено шесть вариантов расцветки, что, опять же, нехарактерно не только для усиленных смартфонов, но и в целом для большинства современных мобильников. Доступные оттенки – черный, красный, темно-синий, сиреневый, розовый и голубой.

Внешний вид Oukitel Y1000

Лицевая сторона смартфона включает вытянутый экран с матрицей IPS и соотношением сторон 19,5:9, в верхней части которого есть вырез под фронтальную камеру. Боковые и верхняя границы дисплея едва различимы, чего не скажешь про нижнюю рамку – она довольно большая, как у Xiaomi Redmi Note 7 и Redmi Note 8.

Дисплей поддерживает не очень высокое разрешение HD+ при диагонали 6,1 дюйма. Вся лицевая панель смартфона защищена высокопрочным стеклом Asahi – неизвестно, почему Oukitel решила выбрать его вместо более распространенного Gorilla Glass, недавно эволюционировавшего до шестого поколения.

Премьера Oukitel Y1000

Главный минус Oukitel Y1000 – это отсутствие поддержки сотовых сетей четвертого поколения, LTE-модема в нем попросту нет – его «завезут» только в модель Y1000 Pro, которая выйдет немного позже. Ее стоимость на момент публикации материала не раскрывалась.

Процессор и память

Oukitel Y1000 – это смартфон базового уровня, львиная часть стоимости которого приходится на корпус и дисплей. Производитель сэкономил на оперативной памяти, установив сюда лишь 2-гигабайтный модуль, а также на процессоре Qualcomm – смартфон собран на чипе MT6580p компании MediaTek с четырьмя ядрами внутри. Индекс 65 как раз указывает на отсутствие в составе процессора 4G-модема.

Все доступные расцветки новинки Oukitel

При этом в Oukitel Y1000 по умолчанию есть 32 ГБ встроенной памяти. Часть этого объема отдано под систему, но существует возможность использования карт microSD до 128 ГБ.

Питание и фотокамеры

Oukitel Y1000, несмотря на бюджетные комплектующие и невысокую стоимость, получил аккумулятор повышенной для его класса емкости – 3600 мАч. В то же время производитель не заявил ни о поддержке быстрой зарядки, ни хотя бы о разъеме USB-C – вероятно, в смартфоне используется устаревший и медленный интерфейс microUSB 2.0.

Фотокамер, что тоже нехарактерно для смартфонов за $100, у Oukitel Y1000 ровно три. Фронтальный модуль основан на 5-мегапиксельном сенсоре, а тыльная фотокамера состоит из матриц на 8 и 2 МП.

Параметры прошивки Y1000 Oukitel не раскрывает. Смартфон совершенно точно будет работать на базе ОС Android, но ее версия на 5 ноября 2019 г. оставалась неизвестной. Добавим, что у смартфона, даже с учетом невысокой стоимости, есть сканер отпечатков пальцев – он смонтирован на тыльной панели корпуса.

Конкурент Xiaomi

Играя в базовом ценовом сегменте, Oukitel Y1000 лицом к лицу встретится с весьма грозным для него соперником – Xiaomi Redmi 8, поступившим в продажу в середине октября 2019 г. Смартфон стоит те же $130, но предлагает батарею емкостью 5000 мАч, накопитель 64 ГБ и оперативную память 4 ГБ. Его также можно приобрести и вовсе за $112 в версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Xiaomi Redmi 8

Redmi 8 заряжается по USB-C, поддерживает относительно быструю 10-ваттную зарядку, базируется на 8-ядерном чипе Qualcomm Snapdragon 439 и предлагает более современные фотокамеры – фронтальную 8 МП и основную 12+2 МП. К тому же, у него есть LTE-модем, доступный по умолчанию.

Итого, у Oukitel Y1000 осталось лишь одно преимущество перед детищем Xiaomi – высокопрочный корпус.