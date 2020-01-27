На гибком экране смартфона Razr за $1500 возникает залом. Motorola говорит, что это нормально. Видео

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Motorola посчитала залом на экранах гибких смартфонов в месте складывания нормой. Она готовит к релизу раскладушку Razr 2019 с такого рода дисплеем, который изначально такого недостатка не содержит – он может проявиться в процессе эксплуатации.



Не дефект, а норма

Компания Motorola выпустила ряд видеороликов, посвященных использованию ее смартфона с гибким дисплеем Razr 2019. В одном их них она подчеркнула, что образование залома на месте сгиба экрана – это норма.

Motorola Razr 2019 (или просто Razr) дебютировал в ноябре 2019 г. Это современная версия популярной в начале XXI раскладушки Motorola RAZR V3, отличительными чертами которой стали узнаваемый дизайн и очень тонкий по тем временам корпус. Новый Razr 2019 получил схожий облик и вместе с ним – гибкий экран, занимающий всю внутреннюю поверхность складного корпуса.

Гибкий экран Motorola Razr 2019 будет идеально ровным лишь первое время после покупки

На всех официальных фотографиях и видеороликах, а также на «живых» снимках устройства, сделанных сотрудниками независимых изданий, залом по центру экрана Razr 2019 отсутствует. Вероятно, в своих видеороликах-инструкциях Motorola предупреждает о возможном появлении этой складки в процессе эксплуатации смартфона.

Проблемы «неидеального» гибкого дисплея

Первым смартфоном с гибким дисплеем, у которого обнаружилась проблема с характерным заломом на месте сгиба, стал Samsung Galaxy Gold – первый серийный смартфон с гибким дисплеем от крупного производителя. Складка на дисплее в этой модели присутствует изначально, как и зазор между его половинками во время складывания, о чем Samsung не упомянула во время премьеры, прошедшей в феврале 2019 г.

Motorola призвала считать залом на экране Razr 2019 нормой

В апреле 2019 г. первые экземпляры Galaxy Fold были переданы известным блогерам и журналистам крупных изданий для тестирования, в ходе которого было показано, насколько сильно заметен загиб на дисплее. В смартфоне были выявлены и другие проблемы, вследствие чего его розничные продажи были перенесены на осень 2019 г. В течение полугода Samsung дорабатывала конструкцию Galaxy Fold, но на деле многие из найденных в нем недостатков так и не были устранены.

Следует отметить, что в своем видеоролике компания Motorola рассказала не только о возможности появления складки на экране Razr 2019, но и о том, как следует ухаживать за смартфоном. В числе прочего компания рекомендовала не использовать защитные пленки, но не стала вдаваться в подробности. У Samsung Galaxy Fold защитная пленка присутствует по умолчанию – в первых версиях она отрывалась, что приводило к поломке экрана, но в финальном варианте этот недочет был исправлен.

Сроки релиза и стоимость

Razr 2019 должен был поступить в продажу 9 января 2020 г. а начало приема предварительных заказов на него было назначено на 26 декабря 2019 г. Незадолго до этой даты Motorola перенесла релиз и прием заказов на более поздние сроки.

На момент публикации материала официальная дата начала продаж Razr 2019 оставалась неизвестной. Заказать стильную раскладушку можно пока лишь у американского оператора связи Verizon – он начал принимать заявки на него 26 января 2020 г. На сайте оператора указано, что смартфон будет отгружен покупателям 18 февраля 2020 г.

С момента анонса 14 ноября 2020 г. стоимость Razr 2019 не изменилась. Она по-прежнему составляет $1500 (93,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 января 2020 г.), и в итоге этот смартфон окажется дешевле Samsung Galaxy Fold. Розничная стоимость Galaxy Fold составляет $1980 (123,6 тыс. руб.). В России он доступен с октября 2019 г. по цене 160 тыс. руб.

Рекомендуемая стоимость Razr 2019 в России пока не установлена

Спецификации раскладушки Motorola

Список характеристик Razr 2019 открывает дисплей Flex View, раскладывающийся на 180 градусов и получивший диагональ 6,2 дюйма при разрешении 2342х876 пикселей. Соотношение сторон «киношное» – 21:9. По заверениям разработчиков, специальный шарнир, установленный в этом смартфоне, способен выдержать 100 тыс. циклов складывания/раскладывания против 200 тыс. срабатываний у Galaxy Fold, то есть он сохранит работоспособность в течение как минимум трех лет.

Из коробки залома на дисплее Razr 2019 нет

У раскладушки есть дополнительный дисплей смартфона – он расположен на верхней крышке. Экран сенсорный, имеет диагональ 2,7 дюйма, поддерживает разрешение 800х600 точек и отображает детали о поступивших звонках и сообщениях.

В основе смартфона лежит процессор Qualcomm Snapdragon 710 – 8-ядерная 10-нанометровая платформа с частотой до 2,2 ГГц. Новый Razr поставляется в единственной комплектации, включающей 128 ГБ фэш-памяти и модуль оперативной памяти LPDDR4x объемом 6 ГБ.

В раскладушке есть несъемная АКБ емкостью 2510 мАч с быстрой 15-ваттной зарядкой, 16-мегапиксельная основная (апертура f/1,7) и 5-мегапиксельная (f/2,2) фронтальная фотокамеры, ОС Android 9 Pie из коробки и порт зарядки USB-C 3.0. В сложенном состоянии Motorola Razr обладает размерами 94х72х14 мм – это немногим больше габаритов пластиковой карты. В разложенном виде длина смартфона увеличивается до 172 мм при сохранении ширины и уменьшении толщины до 7 миллиметров.