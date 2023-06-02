Разделы

Техника
|

Что Samsung не смогла, сделали китайцы. Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с гибким дисплеем. Цена, видео

Motorola создала самый дешевый в мире смартфон с гибким дисплеем. Он называется Moto Razr 40 и стоит около 45 тыс. руб., что вдвое дешевле ближайших по цене конкурентов. При этом в мобильнике установлено очень современное для такой цены «железо» – почти флагманский процессор Qualcomm, 8 ГБ оперативной памяти и камера на 64 МП с диафрагмой f/1.7. Продажи стартуют в конце июня 2023 г.

Революционная Motorola

Компания Motorola, принадлежащая китайскому техногиганту Lenovo, выпустила смартфон Moto Razr 40 с гибким дисплеем в форм-факторе классической раскладушки. Главная особенность телефона – его цена, он стоит в разы дешевле всех основных конкурентов, в том числе и доступных на российском рынке.

Например, китайский складной смартфон Tecno Phantom V Fold, анонсированный на российском рынке в середине апреля 2023 г. по цене 110 тыс. руб. и за полтора месяца подешевевший до 100 тыс. руб., стоит более чем два раза дороже Moto Razr 40. В минимальной комплектации новинка Motorola стоит 3999 юаней (цена для китайского рынка) или 45,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 июня 2023 г. – за эти деньги в смартфоне будет два дисплея, 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ. Увеличение памяти до 12 и 256 ГБ соответственно повысит цену Moto Razr 40 до 4699 юаней (цена для китайского рынка) или 53,4 тыс. руб. В Tecno Phantom V Fold за 100 тыс. руб. – те же 12 ГБ ОЗУ, но 512 ГБ ROM.

razr600.jpg
Фото: GSMArena
Дизайн без изысков, но и цена без лишних нолей

Первопроходцем на мировом рынке смартфонов с гибким экраном является корейская Samsung – ее первый Fold был показан в феврале 2019 г. Самый современный Fold 4 в России из-за санкций Samsung не продается – в США он стоит от $1799 (145,7 тыс. руб.). Прямой конкурент Moto Razr 40 под названием Samsung Flip 4 в США оценивается в $1000 (81 тыс. руб.).

По сути, новый Moto Razr 40 сравним по цене с iPhone 12 трехлетней давности – в США ушедшая из России Apple просит за него $599 за 64 ГБ памяти (48,5 тыс. руб.).

В Китае старт продаж Moto Razr 40 назначен на 25 июня 2023 г. Планируются ли официальные поставки смартфона на российских рынок, неизвестно, но из-за нынешних событий, начавшихся 24 февраля 2022 г., Lenovo бойкотирует российский рынок.

И дешево, и все в наличии

У Motorola получилось сделать из Moto Razr 40 почти флагманский аппарат по меркам смартфонов 2022 и 2023 модельных годов. Но без компромиссов все же не обошлось – разработчикам пришлось отказаться от ряда технических решений, чтобы удержать цену на невероятно низком в сравнении с другими раскладушками уровне.

razr603.jpg

Фото: GSMArena
Размер экрана нового Razr больше, чем у многих моноблочных флагманов

Например, в Moto Razr 40 установлен почти топовый процессор – 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Он быстрее CPU в большинстве смартфонов в том же ценовом диапазоне – в бенчмарке AnTuTu 9 он набирает свыше 560 тыс. баллов. Это 8-ядерное решение (одно ядро Cortex-A710 на 2,4 ГГц, три Cortex-A710 на 2,36 ГГц и четыре Cortex-A510 на 1,8 ГГц), появившееся в мае 2022 г. За обработку графики отвечает подсистема Adreno 644.



Основной экран смартфона – гибкая панель с диагональю 6,9 дюйма, что больше, чем у iPhone 14 Pro Max с его 6,7 дюйма. Но разрешение дисплея на уровне смартфонов Xiaomi Redmi среднего класса – Full HD+. С другой стороны, адаптивная частота обновления экрана может достигать 144 Гц, в то время как у других телефонов за ту же цену можно встретить не больше 120 Гц, а то и вовсе 90 Гц.

Два экрана вместо одного

Дополнительно у смартфона есть второй дисплей, в данном случае исключительно номинальный. Это небольшая панель с диагональю 1,5 дюйма и разрешением 194х368 пикселей – она расположена на тыльной панели рядом с блоком камеры. Нужен такой мини-дисплей, в том числе, для вывода уведомлений, а также его можно использовать в качестве мини-зеркала или видоискателя, когда нужно сделать селфи на основную камеру.

Михаил Книгин, Т1: Задача замещения зарубежного промышленного ПО будет решена
ПО

Тыльная камера получила два модуля – базовый 64 МП (диафрагма f/1.7) оптической стабилизацией и сверхширокоугольный на 13 МП (f/2.2). В гибкий дисплей Motorola встроила сенсор для селфи с разрешением 32 МП.

razr602.jpg

Фото: GSM Arena
На цене установка дополнительного экрана не отразилась

Все вышеперечисленное питается от аккумулятора емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой по USB-C – до 30 Вт. Беспроводная зарядка в Moto Razr 40 тоже реализована, но, как и дополнительный дисплей, она здесь номинальная – 5 Вт. Это означает, что заряжаться смартфон в таком режиме будет очень долго – как если подключить его к обычной проводной зарядке от смартфонов 10-летней давности, выдающей не более 5 В и 1 А.

В стоимость Moto Razr 40 входит базовая защита от воды и пыли – IP52. Весит смартфон 188 граммов, располагая алюминиевой рамкой, а его толщина в раскрытом состоянии не превышает 7,35 мм.

Против своих же правил

Motorola известна в России и за ее пределами благодаря не своим смартфонам, а нескольким моделям обычных сотовых телефонов, большая часть из которых (Е365, Е398, С650) – моноблоки. Но среди легенд этой марки есть раскладушка Razr, ценители у которой есть до сих пор.

Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается
Импортонезависимость

Razr – это ультратонкий даже по нынешним меркам телефон образца декабря 2003 г., наделенный актуальным по сей день дизайном. Он выделялся не только внешностью, но и сравнительно высокой стоимостью.

В конце 2019 г. на волне популярности смартфонов с гибким дисплеем Motorola возродила Razr, выпустив модель Razr 2019 за $1500 (121,4 тыс. руб.). В дальнейшем вышло еще два поколения этого телефона, тоже не отличавшихся низкой ценой.

Прямым потомком этих Razr новый Moto Razr 40 считать нельзя, так как он стоит намного дешевле в сравнении с ними. Но у него есть старшая версия Moto Razr 40 Ultra с немного более «каноничной» ценой – 5699 юаней в Китае (64,8 тыс. руб.) за 8 ГБ RAM и 256 ГБ ROM и 6399 юаней в Китае (72,7 тыс. руб.) за 12/512 ГБ.

razr601.jpg

Фото: GSMArena
Moto Razr 40 Ultra

Цена смартфона с приставкой Ultra включает топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1, большой дополнительный экран на 3,6 дюйма (AMOLED, 1066х1056 пикселей) и основную матрицу 6,7 дюйма (яркость 1400 нит, частота обновления 165 Гц, Full HD+).

Георгий Дорофеев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создан компактный клон MacBook на Linux. Windows в комплект не входит. Цена

«Ростелеком» потратит 2,5 млрд руб. на роутеры на новом российском чипе

Создан хитрый софт, ломающий все антивирусы мира, включая «Касперский», Eset и Symantec. За ним могут стоять россияне

Параллельный импорт убивают. Власти хотят запретить ввоз любимых россиянами брендов. Под угрозой Acer, Asus, Cisco

Американский боевой БПЛА «убил» своего оператора, чтобы не мешал выполнять задачу

Softline потратила $10,9 млн на покупку прибалтийского партнера Microsoft, Oracle и IBM

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще