Что Samsung не смогла, сделали китайцы. Легендарный бренд выпустил дешевый смартфон с гибким дисплеем. Цена, видео

Motorola создала самый дешевый в мире смартфон с гибким дисплеем. Он называется Moto Razr 40 и стоит около 45 тыс. руб., что вдвое дешевле ближайших по цене конкурентов. При этом в мобильнике установлено очень современное для такой цены «железо» – почти флагманский процессор Qualcomm, 8 ГБ оперативной памяти и камера на 64 МП с диафрагмой f/1.7. Продажи стартуют в конце июня 2023 г.

Революционная Motorola

Компания Motorola, принадлежащая китайскому техногиганту Lenovo, выпустила смартфон Moto Razr 40 с гибким дисплеем в форм-факторе классической раскладушки. Главная особенность телефона – его цена, он стоит в разы дешевле всех основных конкурентов, в том числе и доступных на российском рынке.

Например, китайский складной смартфон Tecno Phantom V Fold, анонсированный на российском рынке в середине апреля 2023 г. по цене 110 тыс. руб. и за полтора месяца подешевевший до 100 тыс. руб., стоит более чем два раза дороже Moto Razr 40. В минимальной комплектации новинка Motorola стоит 3999 юаней (цена для китайского рынка) или 45,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 июня 2023 г. – за эти деньги в смартфоне будет два дисплея, 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ. Увеличение памяти до 12 и 256 ГБ соответственно повысит цену Moto Razr 40 до 4699 юаней (цена для китайского рынка) или 53,4 тыс. руб. В Tecno Phantom V Fold за 100 тыс. руб. – те же 12 ГБ ОЗУ, но 512 ГБ ROM.

Фото: GSMArena Дизайн без изысков, но и цена без лишних нолей

Первопроходцем на мировом рынке смартфонов с гибким экраном является корейская Samsung – ее первый Fold был показан в феврале 2019 г. Самый современный Fold 4 в России из-за санкций Samsung не продается – в США он стоит от $1799 (145,7 тыс. руб.). Прямой конкурент Moto Razr 40 под названием Samsung Flip 4 в США оценивается в $1000 (81 тыс. руб.).

По сути, новый Moto Razr 40 сравним по цене с iPhone 12 трехлетней давности – в США ушедшая из России Apple просит за него $599 за 64 ГБ памяти (48,5 тыс. руб.).

В Китае старт продаж Moto Razr 40 назначен на 25 июня 2023 г. Планируются ли официальные поставки смартфона на российских рынок, неизвестно, но из-за нынешних событий, начавшихся 24 февраля 2022 г., Lenovo бойкотирует российский рынок.

И дешево, и все в наличии

У Motorola получилось сделать из Moto Razr 40 почти флагманский аппарат по меркам смартфонов 2022 и 2023 модельных годов. Но без компромиссов все же не обошлось – разработчикам пришлось отказаться от ряда технических решений, чтобы удержать цену на невероятно низком в сравнении с другими раскладушками уровне.

Фото: GSMArena Размер экрана нового Razr больше, чем у многих моноблочных флагманов

Например, в Moto Razr 40 установлен почти топовый процессор – 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Он быстрее CPU в большинстве смартфонов в том же ценовом диапазоне – в бенчмарке AnTuTu 9 он набирает свыше 560 тыс. баллов. Это 8-ядерное решение (одно ядро Cortex-A710 на 2,4 ГГц, три Cortex-A710 на 2,36 ГГц и четыре Cortex-A510 на 1,8 ГГц), появившееся в мае 2022 г. За обработку графики отвечает подсистема Adreno 644.





Основной экран смартфона – гибкая панель с диагональю 6,9 дюйма, что больше, чем у iPhone 14 Pro Max с его 6,7 дюйма. Но разрешение дисплея на уровне смартфонов Xiaomi Redmi среднего класса – Full HD+. С другой стороны, адаптивная частота обновления экрана может достигать 144 Гц, в то время как у других телефонов за ту же цену можно встретить не больше 120 Гц, а то и вовсе 90 Гц.

Два экрана вместо одного

Дополнительно у смартфона есть второй дисплей, в данном случае исключительно номинальный. Это небольшая панель с диагональю 1,5 дюйма и разрешением 194х368 пикселей – она расположена на тыльной панели рядом с блоком камеры. Нужен такой мини-дисплей, в том числе, для вывода уведомлений, а также его можно использовать в качестве мини-зеркала или видоискателя, когда нужно сделать селфи на основную камеру.

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Тыльная камера получила два модуля – базовый 64 МП (диафрагма f/1.7) оптической стабилизацией и сверхширокоугольный на 13 МП (f/2.2). В гибкий дисплей Motorola встроила сенсор для селфи с разрешением 32 МП.

Фото: GSM Arena На цене установка дополнительного экрана не отразилась

Все вышеперечисленное питается от аккумулятора емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой по USB-C – до 30 Вт. Беспроводная зарядка в Moto Razr 40 тоже реализована, но, как и дополнительный дисплей, она здесь номинальная – 5 Вт. Это означает, что заряжаться смартфон в таком режиме будет очень долго – как если подключить его к обычной проводной зарядке от смартфонов 10-летней давности, выдающей не более 5 В и 1 А.

В стоимость Moto Razr 40 входит базовая защита от воды и пыли – IP52. Весит смартфон 188 граммов, располагая алюминиевой рамкой, а его толщина в раскрытом состоянии не превышает 7,35 мм.

Против своих же правил

Motorola известна в России и за ее пределами благодаря не своим смартфонам, а нескольким моделям обычных сотовых телефонов, большая часть из которых (Е365, Е398, С650) – моноблоки. Но среди легенд этой марки есть раскладушка Razr, ценители у которой есть до сих пор.

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Razr – это ультратонкий даже по нынешним меркам телефон образца декабря 2003 г., наделенный актуальным по сей день дизайном. Он выделялся не только внешностью, но и сравнительно высокой стоимостью.

В конце 2019 г. на волне популярности смартфонов с гибким дисплеем Motorola возродила Razr, выпустив модель Razr 2019 за $1500 (121,4 тыс. руб.). В дальнейшем вышло еще два поколения этого телефона, тоже не отличавшихся низкой ценой.

Прямым потомком этих Razr новый Moto Razr 40 считать нельзя, так как он стоит намного дешевле в сравнении с ними. Но у него есть старшая версия Moto Razr 40 Ultra с немного более «каноничной» ценой – 5699 юаней в Китае (64,8 тыс. руб.) за 8 ГБ RAM и 256 ГБ ROM и 6399 юаней в Китае (72,7 тыс. руб.) за 12/512 ГБ.

Фото: GSMArena Moto Razr 40 Ultra

Цена смартфона с приставкой Ultra включает топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1, большой дополнительный экран на 3,6 дюйма (AMOLED, 1066х1056 пикселей) и основную матрицу 6,7 дюйма (яркость 1400 нит, частота обновления 165 Гц, Full HD+).