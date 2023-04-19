Первый складной смартфон Tecno Phantom V Fold представлен в России

Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, анонсировал свой первый складной флагман на презентации в Москве. Phantom V Fold выделяется большим основным экраном с диагональю 7,9 дюйма и разрешением 2К+, а также технологией складывания, обеспечивающей дополнительную устойчивость к падениям и повреждениям. Флагман оснащен процессором MediaTek Dimensity 9000+, а также системой из пяти камер высокой четкости. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

AMOLED-экран 7,9 дюйма с разрешением 2К+ практически не имеет складок и превращает смартфон в планшет: пространства хватит для любых задач. Адаптивная частота обновления 120 Гц обеспечит плавность работы. Экран защищен стеклом SCHOTT UTG. Максимальная яркость экрана – 1100 нит, глубина цвета – 10,7 бит.

Внешний AMOLED-экран с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц оснащен стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Соотношение сторон 21:9 и дизайн с закругленными краями позволяют удобно пользоваться смартфоном одной рукой.

Tecno Phantom V Fold

Шарнирный механизм складывания разработан инженерами Tecno эксклюзивно для Phantom V Fold. Конструкция собрана из материалов, применяемых в аэрокосмической отрасли. Технология складывания делает складку практически незаметной, толщина сгиба составляет менее 0,11 мм.

Механизм выдержал более 200 тыс. складываний в лабораторных условиях, что равно примерно 11 годам использования.

Phantom V Fold – это первый складной смартфон на базе флагманского процессора MediaTek Dimensity 9000+. Просессор создан по усовершенствованному 4 нм техпроцессу. Процессор поддерживает технологии Dual 5G и Dual SIM, и способен разгоняться до 3,2 ГГц.

Производительность смартфона также повышается за счет большого объема встроенной и оперативной памяти 512 ГБ + 12 ГБ. Phantom V Fold также оснащен аккумулятором 5000 мАч. Поддержка быстрой зарядки 45 Вт позволит восполнить энергию до 50% за 30 минут без вреда для батареи.

В тестировании бенчмарка AnTuTu Phantom V Fold набрал 1023478 баллов.

Система из пяти камер высокого разрешения создает новые возможности для фото- и видеосъемки. Основная камера состоит из семи линз и обладает разрешением 50 МП, сенсором 1/1,3" и светосилой f/1.85. Возможности ночной съемки значительно расширяются также благодаря режимам Super Night Portrait, Super Night Mode и Super Night 4K Video, работающих на основе искусственного интеллекта – они снижают уровень шума и фиксируют мельчайшие детали.

Phantom V Fold также оснащен 50 МП портретным объективом. Высокое разрешение и 2-кратный оптический зум позволяют снимать качественные портреты с художественным эффектом боке. Уместить в кадре даже самые крупные объекты поможет сверхширокоугольный объектив с разрешением 13 МП и углом обзора 120 градусов.

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Фронтальная камера аккуратно встроена в основной большой экран и обладает разрешением 16 МП.

Селфи-камера на внешнем экране имеет разрешение 32 МП. Теперь пользователи смогут делать селфи или влоги на основную камеру, а дополнительный экран использовать в качестве внешнего монитора, на котором заранее виден результат.

Смартфон доступен в двух вариациях. Задняя поверхность цвета «Черный графит» изготовлена из перерабатываемого пластика, волокна которого сплетены и окрашены по специальной технологии, образуя неповторимую текстуру. Тыльная сторона смартфона в цвете «Белое золото» выполнена из высокотехнологичной экокожи с текстурой, не оставляющей следов загрязнения.

Специально для Phantom V Fold бренд Tecno разработал HiOS Fold 13 – оптимизированную графическую оболочку на базе Android 13. Более 2000 известных приложений адаптированы для HiOS Fold 13.

Phantom V Fold 512 ГБ + 12 ГБ скоро появится в российских магазинах. Стоимость составит 109 990 руб.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.