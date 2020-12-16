«Связной»: первая партия motorola razr 5G была выкуплена за первые пять дней со старта предзаказа

«Связной» зафиксировал спрос, превышающий ожидания, на культовую motorola razr 5G с гибким экраном. За первые пять дней предзаказа первая партия была полностью забронирована покупателями (внесением частичной предоплаты). «Связной» продолжает собирать заявки на своем сайте и ждет следующую партию 21 декабря.

«Связной» является эксклюзивной розничной сетью по продаже премиум-новинки razr 5G на российском рынке. Смартфон доступен для предзаказа на сайте ритейлера в цвете «полированный графит» (Polished Graphite). Стоимость смартфона составляет 119990 руб.

Обновленный смартфон motorola razr 5G воплотил в себе культовый внешний вид и инновационные технологии. Модель в новом форм-факторе создана исключительно для тех, кто одновременно предпочитает проверенное качество и оригинальное, лимитированное исполнение. Полированное 3D-стекло с алюминиевым сплавом серии 7000 придает устройству неповторимый вид.

motorola razr 5G первым в индустрии получил защищенный патентом шарнир с нулевым зазором, который позволяет уникальному полимерному гибкому дисплею в сложенном состоянии оставаться ровным, с идеально прилегающими друг к другу сторонами, что защищает экран от мусора и пыли, и не создавать складку в месте сгиба экрана.

Интерактивный дисплей Quick View открывает пользователю уникальную возможность – доступ к сообщениям, видеозвонкам и приложениям даже в сложенном состоянии смартфона. Расширенные элементы управления телефоном и возможности индивидуальной настройки дисплея гарантируют обладателю устройства выход за рамки привычных пользовательских шаблонов. Функции управления жестами и голосом создают дополнительный комфорт и мобильность использования.

Устройство можно сложить до размера ладони и раскрыть до смартфона с большим экраном в 6,2 дюйма с кинематографическим соотношением сторон 21:9 CinemaVision. Сверхкомпактность новый razr 5G достигнута благодаря уникальной «бесшовной» конструкции с шарнирами, которая не оставляет зазоров при складывании. Испытанный запас в 200 тыс. открытий-закрытий позволит активно расходовать потенциал устройства более пяти лет.

Неограниченные фотовозможности и снимки с высоким разрешением в 12 МП обеспечит селфи-камера с разрешением 48 МП. Благодаря функции Instant Review получившиеся фотографии можно просмотреть на экране Quick View сразу после съемки.

«В новом смартфоне razr 5G компании Motorola удалось совместить технологии будущего и дизайн в стиле ретрофутуризма. По итогам первых дней предзаказа мы видим, что спрос на премиум-новинку уже превысил ожидания. Уверены, что данное решение найдёт высокий отклик у покупателей, для которых важен дизайн, стиль и уникальность во всем, а компания Motorola задаст новый стрим в развитии рынка смартфонов. Для «Связного» быть главным официальным представителем премиум-новинки razr 5G на российском рынке является важным этапом в рамках стратегического партнерства с Motorola», — сказал Евгений Давыдович, президент компании «Связной».