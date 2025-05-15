Вышел уникальный смартфон класса «4 в 1», который работает «почти вечно». У него несуразно огромный аккумулятор и толстый корпус

Oukitel выпустила WP300 с батареей на 16000 мАч, в который встроены съемные умные часы, такой же съемный прожектор-фонарик и комплект наушников. Один мобильник может заменить как минимум четыре устройства, включая портативный аккумулятор. Заряда хватит на долгие дни работы.

В три раза больше

Компания Oukitel анонсировала смартфон WP300 – комбо-гаджет для любителей устройств класса «все в одном» и различных мультитулов. Как пишет портал GizmoChina, этот мобильник поставляется в комплекте с беспроводными наушниками и смарт-часами, под которые в его корпусе есть специальные ниши. А когда часы находятся на запястье или зарядке, в слот под них можно установить поистине гигантский фонарик (если сравнивать со вспышками в обычных смартфонах). Этот фонарик, к слову, тоже можно носить на руке – у него такой же форм-фактор, как и у часов.

Также Oukitel WP300 – это заменитель портативного аккумулятора, так как встроенная в него литиевая батарея имеет емкость 16 000 мАч, что более, чем втрое больше по сравнению с подавляющим большинством современных смартфонов. Сам смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью до 45 Вт и может выступать в качестве блока питания мощностью до 18 Вт. Иными словами, от него по USB-C можно заряжать смартфоны, наушники, часы и другие гаджеты.

Oukitel Oukitel WP300

Oukitel вышла со смартфоном WP300 на краудфандинговую площадку Kickstarter, где собирает деньги на его производство. Тем, кто решит вложиться, смартфон обойдется в $399 (32 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 мая 2025 г.). После релиза, дата которого не назначена, цена вырастет до $599 (48 тыс. руб.).

Все по-взрослому

Oukitel – это довольно известный китайский производитель смартфонов из «третьего эшелона», который был основан в 2007 г. В WP300 он поместил более чем современное «железо», если сравнивать его с «одноклассниками».

Например, в этом смартфоне присутствует оперативная память LPDDR5x объемом 12 ГБ, хотя такое количество ОЗУ сейчас можно встретить чаще всего лишь во флагманских и околофлагманских Android-смартфонах. Даже в iPhone 16 Pro Max лишь 8 ГБ RAM. За хранение данных отвечает быстрая флеш-память UFS 3.1.

oukitel Модуль часов хранится прямо в корпусе смартфона

Объем ОЗУ в смартфоне можно виртуально увеличить до 36 ГБ, то есть втрое, «отщипнув» немного у штатного накопителя. Емкость последнего – 512 ГБ, поддержка карт памяти microSD в наличии.

В то же время процессор в смартфоне не очень современный – это вышедший в мае 2023 г. 6-нанометровый MediaTek Dimensity 7050. Чип имеет два ядра Cortex-A78 на 2,600 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на 2 ГГц, а также графику Mali-G68 MP4 с четырьмя ядрами. Результат в AnTuTu сравнительно невысокий по меркам 2025 г. – около 590 тыс. баллов. В GeekBench 6 процессор тоже ничего выдающегося не демонстрирует – примерно 2350 баллов в многоядерном режиме.

Много экрана и камер

Oukitel WP300 оснащен 6,78-дюймовым IPS-дисплеем – он больше в сравнении с экраном iPhone 15 Pro Max (6,7 дюйма), но меньше, нежели экран iPhone 16 Pro Max (6,9 дюйма). Разрешение дисплея – Full HD+ или 2460х1080 точек, а поверх матрицы установлено усиленное стекло Gorilla Glass 5.

К характеристикам экрана также можно отнести адаптивную частоту обновления с верхним пределом на уровне 120 Гц. Пиковая яркость невелика – 650 нит.

В смартфоне предусмотрены три камеры, из которых одна имеет разрешение 32 МП и встроена в экран, а вторая расположена сзади и снимает в разрешении 108 МП. Это сенсор Samsung HM6, дополненный модулем на 2 МП, предназначение которого производитель не уточняет.

Oukitel WP300 – это смартфон повышенной прочности. Утверждается, что он имеет защиту от воды по стандартам IP68 и даже IP69, а также сертификат соответствия военному стандарту MIL-STD 810H, в котором прописаны параметры ударопрочности.

oukitel Воды смартфон не боится

Из прочих возможностей упомянуты модули беспроводной связи Wi-Fi 6 и NFC, ОС Android 15 и два слота под SIM-карты. Вес новинки Oukitel не раскрывает, но известно, что из-за гигантской батареи ее толщина составляет 23 мм.