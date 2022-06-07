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Сверхпрочный смартфон Oukitel Power Giant WP15S с аккумулятором емкостью 15600 мАч уже доступен для предварительного заказа в России

Сверхъемкий аккумулятор 15600 мАч способен обеспечить пользователя Oukitel WP15S энергией для бесперебойной работы смартфона в течение четырех дней. Это делает новый бюджетный флагман идеальным спутником любого любителя приключений, отправившегося в дальнее путешествие. Более того, сверхъемкий аккумулятор смартфона может выступать в роли мобильного источника питания и обеспечивать энергией другие гаджеты.

Блок камер WP15S включает в себя 20-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную камеру для селфи, 2-мегапиксельную макрокамеру и 0,3-мегапиксельную виртуальную камеру – управляемые при помощи искусственного интеллекта.

6,52-дюймовый HD+ дисплей с соотношением сторон 18:9 защищен сверхпрочным стеклом.

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Oukitel Power Giant WP15S

Внутренняя начинка смартфона состоит из 8-ядерного процессора MediaTek Helio P22 Cortex-A53 с тактовой частотой до 2 ГГц с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения до 1 ТБ. Работает смартфон на оперативной системе Android 11.0.

Прочность корпуса Oukitel WP15S и его готовность к работе в любых условиях внешней среды – водо и пыленепроницаемость, защита от падений о твердую поверхность и устойчивость к разрядам электричества – обеспечивается высокими военными стандартами IP68, IP69K и MIL-STD810G.

Корпус Oukitel WP15S имеет заднюю панель с текстурой из углеродного волокна. Этот материал обладает противоскользящими свойствами, что обеспечивает надежное и удобное положение в руке.

Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки
ПО

Релиз Oukitel WP15S ожидается в России 8 июня 2022 г. Приобрести смартфон можно будет на сайте AliExpress по розничной цене $299,99, однако в честь мировой премьеры первые 300 смартфонов будут доступны по специальной цене $159,99. Также первые 200 проданных смартфонов получат бесплатные наушники TWS.

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Компания Oukitel была основана в 2007 г. и входит в состав Shenzhen YunJi Intelligent Tech. Co. Ltd. Oukitel работает в странах по всему миру, включая страны Европы, Азии, Северной и Южной Америки, и сотрудничает с более чем 130 дистрибьюторами из 60 государств. Oukitel производит мобильные гаджеты, вейп-устройства и электростанции.

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