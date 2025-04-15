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В России стартовали продажи защищенных смартфонов Oukitel WP200 Pro и Oukitel WP100 Titan

На AliExpress стартовали продажи новинок Oukitel в России. Модели WP100 Titan и WP200 Pro уже доступны в магазинах дистрибьюторов на платформе.

Oukitel WP200 Pro

Флагманская модель Oukitel WP200 Pro отличается модульным дизайном: съемный экран на задней панели может использоваться в качестве фитнес-браслета и Bluetooth-гарнитуры. Устройство оснащено 24 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем объемом 1 ТБ. Смартфон сертифицирован по стандартам защиты IP68/IP69K, что гарантирует устойчивость к пыли, воде, ударам и экстремальным температурам.

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Oukitel WP200 Pro

6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080×2412 и поддерживает частоту обновления 120 Гц. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 8200.

Основная камера с разрешением 108 МП дополнена макрообъективом на 2 МП и фронтальной камерой на 32 МП.

Аккумулятор емкостью 8800 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Цены на модель, с учетом всех скидок, начинаются от 42 419 руб.

Oukitel WP100 Titan

Вторая новинка – смартфон Oukitel WP100 Titan c батареей емкостью 33 000 мАч, обеспечивающей до шести месяцев работы в режиме ожидания. Быстрая зарядка мощностью 66 Вт позволяет быстро восстановить заряд, а функция реверсивной зарядки на 18 Вт пригодится для подзарядки других устройств.

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Oukitel WP100 Titan

Устройство оснащено 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080×2460 пикселей. Смартфон оборудован чипсетом MediaTek Dimensity 7300 с поддержкой 5G, с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Основная камера – 200 МП, а дополнительный прибор ночного видения на 20 МП обеспечивает возможность съемки в полной темноте.

Модель оборудована встроенным проектором с яркостью 100 люменов. Также на задней панели смартфона расположен фонарь мощностью 1200 люменов. Смартфон сертифицирован по стандартам защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H, он устойчив к пыли, вибрации и падению с высоты 1,5 м, а также работает в условиях температуры от -45 градусов до +75

Цены на модель, с учетом всех скидок, начинаются от 52 615 руб.

Среднее время доставки заказов с AliExpress из Китая в Россию сократилось до 14,1 дней по данным марта. Порядка 87% посылок из Китая отправляются в Россию сразу самолетами.

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