Samsung выпустила недорогой смартфон с рекордно большой батареей

Samsung без громкого анонса запустила прием предварительных заказов на смартфон Galaxy M51 с батареей на 7000 мАч – рекордной для компании емкости. Аппарат стоимостью 360 евро или около 32 тыс. руб. поступит в продажу сперва в Германии, затем в Индии. Сроки прибытия М51 в Россию и его цена пока не установлены.



Новый рекордсмен Samsung

Компания Samsung разработала смартфон Galaxy M51, ставший первым за всю ее историю мобильником с батареей на 7000 мАч. Официальную премьеру данного аппарата она не проводила – он без лишнего шума появился на немецком сайте компании, где уже ведется прием предварительных заказов на него.

По информации ресурса 91Mobiles, начало продаж Galaxy M51 в Германии запланировано на 6 сентября 2020 г. В этой стране смартфон выйдет в единственной конфигурации с накопителем на 128 ГБ и оперативной памятью 6 ГБ и в двух классических цветах корпуса – черном и белом. Вне зависимости от оттенка его цена составит 360 евро (31,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 31 августа 2020 г.).

Второй страной, где появится Galaxy M51, должна стать Индия, где он поступит в продажу в период с 7 по 13 сентября 2020 г. в той же комплектации и тех же вариантах окраски. При этом цена его окажется немного ниже – 30 тыс. рупий (30,5 тыс. руб.). О стоимости и сроках появления смартфона на российском мобильном рынке представители Samsung пока не сообщают. Отдельные представители М-серии, в том числе Galaxy M01 и M21, в России продаются.

Samsung Galaxy M51 со всех сторон

Galaxy M – это самая новая линейка смартфонов Samsung. Как сообщал CNews, она появилась в январе 2019 г. одновременно с анонсом первых ее представителей – моноблоков начального уровня М10 и М20. Изначально М-серия планировалась на замену закрытой линейке Galaxy J, состоявшей из бюджетных моделей.

Фаблет с большим аккумулятором

Главная отличительная черта Galaxy M51 – это, безусловно, его аккумулятор. Для сравнения, даже в топовом Samsung Galaxy S20 Ultra установлена батарея на 5000 мАч, а в Note 20 Ultra – и вовсе 4500 мАч.

На момент публикации материала смартфонов с батареей на 7000 мАч не было ни одного крупного производителя. Для примера, Xiaomi остановилась на уровне 5500 мАч в Mi Max 3, у Realme есть модель С12 с 6000 мАч, а в Apple iPhone 11 Pro Max емкость АКБ не превышает 3970 мАч.

Рамки экрана Galaxy M51 невозможно не заметить

Как правило, смартфоны с гигантскими батареями выпускают лишь китайские производители из третьего эшелона. Так, в октябре 2019 г. CNews писал о релизе моноблока K13 Pro производства компании Oukitel с аккумулятором 11000 мАч.

Производителем заявлена поддержка в M51 быстрой зарядки на 25 Вт посредством порта USB-C. В то же время на сайте Samsung указано, что блок питания соответствующей мощности является опциональным. Параметры комплектной зарядки Samsung не приводит.

Galaxy M51 относится к разряду фаблетов за счет своего 6,7-дюймового экрана. Это панель Infinity-O Super AMOLED и разрешением Full HD+. Частота ее обновления стандартная – 60 Гц, и в описании смартфона не указано, что в нее встроен сканер отпечатков пальцев. С другой стороны, его нет и на задней панели, и тут возможны три варианта: Samsung либо решила не устанавливать его вовсе, либо встроила его кнопку включения, либо он действительно находится под дисплеем.

M51 на немецком сайте Samsung

Экран Galaxy M51 имеет стандартные вытянутые пропорции и относительно широкие рамки по периметру, в особенности снизу. Фронтальная камера размещена в небольшом круглом вырезе посередине у верхнего края.

Фотовозможности

Samsung акцентирует внимание на функциях фотокамер своего нового смартфона, которых здесь, с учетом передней, пять. Модуль, интегрированный в дисплей, получил разрешение 32 Мп, характеристики оптики неизвестны.

Тыльный фотомодуль Galaxy M51 внешне выполнен в стиле всех современных смартфонов Samsung – у А51, а также Note 20/20 Ultra и всей линейки S20 он выглядит приблизительно так же. Базовый сенсор имеете разрешение 64 Мп и диафрагму f/1,8, над ним расположена ToF-камера с разрешением 5 Мп для замера глубины сцены (f/2,4).

Galaxy M51 получил усредненные по своим характеристикам камеры

Этот дуэт дополнен 12-мегапиксельной широкоугольной камерой (f/2,2, угол обзора 123 градуса) и макромодулем на 5 Мп (f/2,4).

Дополнительные спецификации

Samsung не уточняет модель процессора, на котором основан Galaxy M51, указывая лишь число ядер в нем – восемь. По данным 91Mobiles, это Qualcomm Snapdragon 730, дебютировавший в апреле 2019 г., сменивший собой Qualcomm Snapdragon 710 и ориентированный на использование в игровых смартфонах среднего уровня.

В кнопке включения Galaxy M51 может скрываться дактилоскоп. Samsung этот момент не проясняет

Snapdragon 730 стал первым 8-нанометровым процессором Qualcomm, и все его ядра поделены на два кластера. В первом находятся два высокопроизводительных ядра с частотой 2,2 ГГц, во втором – оставшиеся шесть энергоэффективных (1,8 ГГц).

В процессоре есть видеокарта Adreno 618, но нет 5G-модема, и дискретный модуль поддержки сетей пятого поколения в новинке Samsung тоже не предусмотрен. В итоге M51 поддерживает только сети второго, третьего и четвертого поколений и установку двух SIM-карт.

Из коробки моноблок работает на базе ОС Android 10 с фирменной прошивкой One UI. Отсутствие комплектаций Galaxy M51 с увеличенным объемом встроенной памяти Samsung компенсировала слотом под карты microSD – смартфон поддерживает установку накопителей до 512 ГБ. Отметим, что после первой загрузки устройства из 128 ГБ внутренней памяти пользователю будет доступно около 106 ГБ.