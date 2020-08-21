В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео
В России вышли новинки Samsung – планшетные компьютеры серии Tab S7 и два мобильника линейки Note 20. Устройства относятся к премиум-сегменту, и до российского рынка они доехали менее чем за месяц с момента анонса.
Новинки Samsung для России
Компания Samsung выпустила в России четыре премиальных топовых гаджета – два смартфона Galaxy Note 20 и пару Android-планшетов Tab S7. Презентация устройств состоялась в рамках мероприятия Samsung Unpacked, прошедшего в первых числах августа 2020 г.
Серия смартфонов Note 20 состоит из старшей модели Note 20 Ultra, вышедшей в России в двух комплектациях, и младшей Note 20. Она доступна лишь в одной версии. Они различаются между собой, в первую очередь, размерами экрана (у Ultra больше), емкостью аккумулятора и параметрами фотокамер.
Что касается планшетов серии Tab S7, то младшая версия так и называется, тогда как старшая продается под названием S7+. Компьютеры поставляются в двух комплектациях каждая, но различаются они не объемами памяти, а наличием или отсутствием LTE-модема.
Стоимость старшего Galaxy Note20 Ultra в России составляет 100 тыс. руб. за 256 ГБ встроенной памяти, а модель с 512 ГБ обойдется в 120 тыс. руб. Младший Note 20 доступен только с 256-гигабайтным накопителем и стоит 80 тыс. руб.
Для сравнения, Apple iPhone 11 Pro 256 ГБ на момент публикации материала стоил 104 тыс. руб., тогда как 11 Pro Mac оценивался 114 и 132 тыс. руб. за 256 и 512 ГБ соответственно.
Планшет Galaxy Tab S7+ в версии с Wi-Fi стоит 70 тыс. руб., а с LTE – 80 тыс. руб. Стоимость младшего Galaxy Tab S7 составляет 58 и 65 тыс. руб. соответственно. К ним можно докупить чехол-клавиатуру Book Cover Keyboard, а тем, кто успел оформить предзаказ, Samsung подарит его. Российские цены на Apple iPad Pro 11 дюймов начинаются от 70 тыс. руб., а на версию с 12,9 дюйма – с 87 тыс. руб.
Основные спецификации смартфонов
Galaxy Note20 и Note20 Ultra в версии для России, Европы и других стран мира, кроме США и КНР, работают на процессоре Samsung Exynos 990. В его составе есть восемь ядер, (два Exynos M5 до 2,73 ГГц, два ARM Cortex-A76 до 2,5 ГГц, четыре Cortex-A55 до 2 ГГц) и 11-ядерная видеокарта Mali-G77 MP11, а сам он производится по 7-нанометровому техпроцессу. В США и Китае мобильники собираются на Qualcomm Snapdragon 865+, самом производительном мобильном чипе в мире на момент публикации материала (восемь ядер Kryo 485 – 1х3,09 ГГц, 3х2,42 ГГц, 4х1,8 ГГц, видеокарта Adreno 650, 7 нм).
В обычном Note 20 установлено 8 ГБ оперативной памяти современного стандарта LPDDR5, в Note 20 Ultra объем увеличен до 12 гигабайтов. Встроенный накопитель во всех версиях – это скоростной UFS 3.0.
Параметры экрана Note 20: диагональ 6,7 дюйма, соотношение сторон 20:9, разрешение 2400х1080 точек, матрица Super AMOLED+, частота обновления 60 Гц, плотность 393 ppi, HDR10+, защитное стекло Gorilla Glass 5. В Note 20 Ultra установлен экран 6,9 дюйма Dynamic AMOLED с разрешением 3088х1440 точек, частотой обновления 120 Гц, плотность. 496 ppi, и стеклом Gorilla Glass Victus. Остальные характеристики идентичны, стилус входит в комплект поставки обоих аппаратов.
Смартфоны работают от аккумуляторов 4300 и 4500 мАч у Note 20 и Note 20 Ultra соответственно, заряжаются по USB-C 3.2 Gen 1 (25 Вт по проводу и 10 Вт по воздуху, есть реверсивная зарядка). У обоих есть защита от воды и пыли IP68, модули Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6, 2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0 LE и ресиверы GPS, Galileo, ГЛОНАСС и BeiDou.
Младший смартфон поддерживает eSIM и две nanoSIM, слота под microSD у него нет. Он весит 195 граммов при размерах 162x75x8 мм. Габариты Note 20 Ultra равны 165x77x8 при весе 208 граммов. В него можно установить две nanoSIM либо одну nanoSIM и microSD до 1 терабайта, плюс есть eSIM. У обоих в наличии ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране.
Различия в фотокамерах
Note 20 и Note 20 Ultra укомплектованы фронтальной камерой на 10 Мп, с диафрагмой f/2.2, пикселем 1,22 мкм, автофокусом и записью Full HD-видео на 60 кадрах в секунду.
Тыльная камера в Note 20 тройная. Основной модуль это 12 Мп, (f/1.8, 1,8 мкм, фазовый автофокус, оптическая стабилизация), к нему добавлены телефото на 64 Мп (перископ, f/2.0, 1 мкм) и широкоугольная камера (12 Мп, f/2.2, 1,4 мкм, угол обзора 120 градусов). В наличии трехкратный оптический зум, цифровой зум 30х и запись видео вплоть до 8К на 24 кадрах в секунду.
Note 20 Ultra располагает оптическим зумом 5х, цифровым 50х, лазерным фокусом, и записью видео 8К на 24 кадрах. Базовый сенсор получил разрешение 108 Мп (f/1.8, 0,8 мкм, угол обзора 79 градусов, фазовый автофокус, оптическая стабилизация), также есть телефото (12 Мп, перископ, f/3.0, 1 мкм, оптическая стабилизация) и широкоугольный модуль (12 Мп, f/2.2, 1,4 мкм, 120 градусов).
Что умеют планшеты
Планшеты Galaxy Tab S7 и S7+ относятся к премиальному сегменту. От обычных Android-планшетов их отличает, в первую очередь наличие экранов с частотой обновления 120 Гц, что выше среднего по рынку, и новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 865+ как в новых смартфонах Note 20 и Note 20 Ultra. Кроме того, для них предусмотрен фирменный стилус, что крайне редко можно встретить среди планшетов на базе Android.
Между собой планшеты Galaxy Tab S7 и S7+ различаются лишь экранами, весом, габаритами и емкостью батареи. Младший работает от АКБ на 8000 мАч, имеет экран 11 дюймов (матрица LPTS, соотношение сторон 16:10, разрешение 2560х1600 точек, частота обновления 120 Гц) и весит 500 граммов при размерах 253х165х6 мм. S7+ укомплектован экраном 12,4 дюйма (16:10, 2800х1752 точек, 120 Гц, матрица SuperAMOLED) весит 575 граммов. Его размеры – 285х185х6 мм, а батарея – 10090 мАч.
Оба планшета поставляются 6 ГБ оперативной памяти и процессором Qualcomm Snapdragon 865+. В их распоряжении есть быстрая зарядка 45 Вт по USB-C 3.2, модули Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания (у S7) или под экраном (у S7+), а также три фотокамеры – основная 13 Мп плюс широкоугольная 5 Мп и фронтальная 8 Мп.
Для стилуса на корпусах планшетов есть специальное место крепления на тыльной панели, но также его можно прикрепить к боковым торцам за счет встроенных магнитов. Внутри корпуса, в отличие от Note 20 и Note 20 Ultra, места под него не нашлось.