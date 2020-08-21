В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео

В России вышли новинки Samsung – планшетные компьютеры серии Tab S7 и два мобильника линейки Note 20. Устройства относятся к премиум-сегменту, и до российского рынка они доехали менее чем за месяц с момента анонса.



Новинки Samsung для России

Компания Samsung выпустила в России четыре премиальных топовых гаджета – два смартфона Galaxy Note 20 и пару Android-планшетов Tab S7. Презентация устройств состоялась в рамках мероприятия Samsung Unpacked, прошедшего в первых числах августа 2020 г.

Серия смартфонов Note 20 состоит из старшей модели Note 20 Ultra, вышедшей в России в двух комплектациях, и младшей Note 20. Она доступна лишь в одной версии. Они различаются между собой, в первую очередь, размерами экрана (у Ultra больше), емкостью аккумулятора и параметрами фотокамер.

Что касается планшетов серии Tab S7, то младшая версия так и называется, тогда как старшая продается под названием S7+. Компьютеры поставляются в двух комплектациях каждая, но различаются они не объемами памяти, а наличием или отсутствием LTE-модема.

Стоимость старшего Galaxy Note20 Ultra в России составляет 100 тыс. руб. за 256 ГБ встроенной памяти, а модель с 512 ГБ обойдется в 120 тыс. руб. Младший Note 20 доступен только с 256-гигабайтным накопителем и стоит 80 тыс. руб.

Для новых флагманов Samsung приготовила сдержанные, неяркие оттенки корпуса

Для сравнения, Apple iPhone 11 Pro 256 ГБ на момент публикации материала стоил 104 тыс. руб., тогда как 11 Pro Mac оценивался 114 и 132 тыс. руб. за 256 и 512 ГБ соответственно.

Планшет Galaxy Tab S7+ в версии с Wi-Fi стоит 70 тыс. руб., а с LTE – 80 тыс. руб. Стоимость младшего Galaxy Tab S7 составляет 58 и 65 тыс. руб. соответственно. К ним можно докупить чехол-клавиатуру Book Cover Keyboard, а тем, кто успел оформить предзаказ, Samsung подарит его. Российские цены на Apple iPad Pro 11 дюймов начинаются от 70 тыс. руб., а на версию с 12,9 дюйма – с 87 тыс. руб.

Основные спецификации смартфонов

Galaxy Note20 и Note20 Ultra в версии для России, Европы и других стран мира, кроме США и КНР, работают на процессоре Samsung Exynos 990. В его составе есть восемь ядер, (два Exynos M5 до 2,73 ГГц, два ARM Cortex-A76 до 2,5 ГГц, четыре Cortex-A55 до 2 ГГц) и 11-ядерная видеокарта Mali-G77 MP11, а сам он производится по 7-нанометровому техпроцессу. В США и Китае мобильники собираются на Qualcomm Snapdragon 865+, самом производительном мобильном чипе в мире на момент публикации материала (восемь ядер Kryo 485 – 1х3,09 ГГц, 3х2,42 ГГц, 4х1,8 ГГц, видеокарта Adreno 650, 7 нм).

В обычном Note 20 установлено 8 ГБ оперативной памяти современного стандарта LPDDR5, в Note 20 Ultra объем увеличен до 12 гигабайтов. Встроенный накопитель во всех версиях – это скоростной UFS 3.0.

Распаковка и тестирование Samsung Galaxy Note 20

Параметры экрана Note 20: диагональ 6,7 дюйма, соотношение сторон 20:9, разрешение 2400х1080 точек, матрица Super AMOLED+, частота обновления 60 Гц, плотность 393 ppi, HDR10+, защитное стекло Gorilla Glass 5. В Note 20 Ultra установлен экран 6,9 дюйма Dynamic AMOLED с разрешением 3088х1440 точек, частотой обновления 120 Гц, плотность. 496 ppi, и стеклом Gorilla Glass Victus. Остальные характеристики идентичны, стилус входит в комплект поставки обоих аппаратов.

Смартфоны работают от аккумуляторов 4300 и 4500 мАч у Note 20 и Note 20 Ultra соответственно, заряжаются по USB-C 3.2 Gen 1 (25 Вт по проводу и 10 Вт по воздуху, есть реверсивная зарядка). У обоих есть защита от воды и пыли IP68, модули Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6, 2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0 LE и ресиверы GPS, Galileo, ГЛОНАСС и BeiDou.

Младший смартфон поддерживает eSIM и две nanoSIM, слота под microSD у него нет. Он весит 195 граммов при размерах 162x75x8 мм. Габариты Note 20 Ultra равны 165x77x8 при весе 208 граммов. В него можно установить две nanoSIM либо одну nanoSIM и microSD до 1 терабайта, плюс есть eSIM. У обоих в наличии ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в экране.

Различия в фотокамерах

Note 20 и Note 20 Ultra укомплектованы фронтальной камерой на 10 Мп, с диафрагмой f/2.2, пикселем 1,22 мкм, автофокусом и записью Full HD-видео на 60 кадрах в секунду.

Тыльная камера в Note 20 тройная. Основной модуль это 12 Мп, (f/1.8, 1,8 мкм, фазовый автофокус, оптическая стабилизация), к нему добавлены телефото на 64 Мп (перископ, f/2.0, 1 мкм) и широкоугольная камера (12 Мп, f/2.2, 1,4 мкм, угол обзора 120 градусов). В наличии трехкратный оптический зум, цифровой зум 30х и запись видео вплоть до 8К на 24 кадрах в секунду.

Несмотря на разницу в размерах и цене, Note 20 и 20 Ultra получили идентичное количество камер

Note 20 Ultra располагает оптическим зумом 5х, цифровым 50х, лазерным фокусом, и записью видео 8К на 24 кадрах. Базовый сенсор получил разрешение 108 Мп (f/1.8, 0,8 мкм, угол обзора 79 градусов, фазовый автофокус, оптическая стабилизация), также есть телефото (12 Мп, перископ, f/3.0, 1 мкм, оптическая стабилизация) и широкоугольный модуль (12 Мп, f/2.2, 1,4 мкм, 120 градусов).

Что умеют планшеты

Планшеты Galaxy Tab S7 и S7+ относятся к премиальному сегменту. От обычных Android-планшетов их отличает, в первую очередь наличие экранов с частотой обновления 120 Гц, что выше среднего по рынку, и новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 865+ как в новых смартфонах Note 20 и Note 20 Ultra. Кроме того, для них предусмотрен фирменный стилус, что крайне редко можно встретить среди планшетов на базе Android.

Между собой планшеты Galaxy Tab S7 и S7+ различаются лишь экранами, весом, габаритами и емкостью батареи. Младший работает от АКБ на 8000 мАч, имеет экран 11 дюймов (матрица LPTS, соотношение сторон 16:10, разрешение 2560х1600 точек, частота обновления 120 Гц) и весит 500 граммов при размерах 253х165х6 мм. S7+ укомплектован экраном 12,4 дюйма (16:10, 2800х1752 точек, 120 Гц, матрица SuperAMOLED) весит 575 граммов. Его размеры – 285х185х6 мм, а батарея – 10090 мАч.

Внешне планшеты S7 и S7+ можно отличить только по габаритам

Оба планшета поставляются 6 ГБ оперативной памяти и процессором Qualcomm Snapdragon 865+. В их распоряжении есть быстрая зарядка 45 Вт по USB-C 3.2, модули Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, 2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания (у S7) или под экраном (у S7+), а также три фотокамеры – основная 13 Мп плюс широкоугольная 5 Мп и фронтальная 8 Мп.

Для стилуса на корпусах планшетов есть специальное место крепления на тыльной панели, но также его можно прикрепить к боковым торцам за счет встроенных магнитов. Внутри корпуса, в отличие от Note 20 и Note 20 Ultra, места под него не нашлось.