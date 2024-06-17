Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G

Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G.

Цель запуска трех новинок – позволить большему количеству потребителей насладиться удобством и преимуществами высокоскоростной сети 5G с помощью тщательно разработанных смартфонов, которые сочетают высокую производительность и разумную стоимость.

Oukitel C50: смартфон с большим экраном и поддержкой 5G по цене около 10 тыс. руб.

Модель Oukitel C50, дополнившая серию C, предлагает фирменный ультратонкий корпус толщиной 8,9 мм и легко помещается в карман. При этом доступное по цене устройство оснащено большим 6,8-дюймовым дисплеем – хотя такой размер экрана обычно встречается у смартфонов премиум-класса.

Гаджет имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Смартфон обладает достаточной мощностью и емкостью для решения повседневных задач и удовлетворяет потребность в хранении данных. Новейшая операционная система Android 14 гарантирует высокую производительность и быструю работу, а комплексное шифрование данных повышает безопасность личной информации.

Характеристики устройства: емкость аккумулятора 5150 мАч; чипсет MediaTek Dimensity 6100+ 5G; 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ; камера 5 МП+50 МП; экран 6,8-дюймовый HD+ 720х1600.

Oukitel WP39: ультратонкий и прочный смартфон бизнес-класса с поддержкой 5G и аккумулятором емкостью 11000 мАч.

Отличительной особенностью смартфона Oukitel WP39 стал мощный аккумулятор емкостью 11000 мАч, работающий на элементах ATL премиум-класса и обеспечивающий до 60 дней работы в режиме ожидания или 75 часов в режиме разговора. Модель обеспечивает бесперебойную производительность для решения бизнес-задач и повседневного удобства пользователей.

Устройство сочетает высокую мощность и утонченный дизайн. Тонкий корпус WP39 (14,99 мм) делает его идеальным компаньоном для деловых путешественников, которым нужно портативное, но при этом надежное и долговечное устройство. Этот прочный смартфон стоимостью 16 тыс. руб. предлагает возможности премиум-класса по разумной цене.

Характеристики устройства: емкость аккумулятора 11000 мАч; чипсет MediaTek Dimensity 6100+ 5G; 6 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ; задняя камера 64 МП + фронтальная камера 32 МП + макрокамера 2 МП + ночное видение 8 МП; экран 6,6-дюймовый FHD+ 1080х2408.

Oukitel WP50: защищенный и прочный смартфон с поддержкой 5G и конкурентоспособной ценой.

Смартфон Oukitel WP50 обладает элегантным дизайном и тонким корпусом толщиной 12 мм, обеспечивающим удобный и эргономичный захват. Этот смартфон стоимостью всего 15 тыс. руб. могут похвастаться впечатляющим временем автономной работы: до 35 дней в режиме ожидания и до 44 часов в режиме разговора. Благодаря высокой производительности аккумуляторов гаджет WP50 хорошо подходит не только для повседневного использования, но и для активного отдыха и работы в сложных условиях. При этом современный и стильный дизайн делает каждую из этих моделей уникальной.

Характеристики устройства: емкость аккумулятора 6500 мАч; чипсет MediaTek Dimensity 6100+ 5G; 4 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ; камеры 8 МП + 48 МП + 2 МП + 0,3 МП; экран 6,6-дюймовый HD+ 720х1600.