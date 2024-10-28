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Oukitel представил на российском рынке новинку: прочный планшет Oukitel RT3 Pro в легком корпусе с долговечным аккумулятором

Компания Oukitel официально представила планшет RT3 Pro — новейшее дополнение в серии устройств RT3. Бюджетный гаджет предназначен для решения самых разных задач в любых условиях использования: от повседневных до экстремальных. Благодаря гладкому легкому корпусу и долговечному аккумулятору емкостью 5150 мАч RT3 Pro станет идеальным спутником для тех, кто ищет удобство, надежность и отличную производительность.

Благодаря диагонали экрана 13,9 мм и легкому весу 538 г RT3 Pro хорошо подходит как для поездок на работу, так и для путешествий. Его 8-дюймовый дисплей, защищенный прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5, обеспечивает передачу ярких цветов, отличную детализацию и превосходную четкость изображения. Покупатели могут выбрать один из трех цветов корпуса: черный, оранжевый или зеленый.

RT3 Pro можно использовать в любой обстановке. Благодаря сертификатам IP68, IP69K и MIL-STD-810H он выдерживает попадание воды, пыли на корпус и падение с высоты до 1,5 метров, а также экстремальные температуры от -45℃ до 75℃. Такой уровень прочности гарантирует, что гаджет справится с любыми нагрузками: от длительных путешествий до сложных рабочих условий. RT3 Pro станет надежным компаньоном везде, куда бы вы не отправились.

Устройство также подойдет владельцам домашних животных, ведь ему не страшны укусы, царапины и пролитые напитки. А высокая устойчивость к пару и брызгам воды делает его удобным помощником во время приготовления пищи или принятия ванны.

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RT3 Pro оснащен восьмиядерным процессором, который обеспечивает плавную работу и быструю загрузку приложений. Будь то просмотр контента, потоковое видео или запуск требовательных игр — планшет справится со всем с легкостью. Благодаря 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища с возможностью расширения до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ, RT3 Pro предоставляет достаточно места для хранения всех данных и гарантирует бесперебойную работу в режиме многозадачности.

RT3 Pro оснащен фронтальной камерой 8 Мп и основной камерой 16 Мп, которые имеют встроенные сенсоры Sony для получения четких и ясных фотографий в любых условиях. Планшет, созданный как идеальный помощник в походах и поездках на природу, поддерживает GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou для точной навигации, а также имеет встроенную функцию NFC для проведения быстрых и безопасных платежей.

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