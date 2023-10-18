Новый смартфон Oukitel C36 2023 года

Компания Oukitel привезла в Россию смартфон C36. Пользователи могут выбрать один из трех вариантов расцветки - светло-голубой, зеленый и черный. Смартфон оснащен 6,56-дюймовым дисплеем с соотношением экрана к корпусу 88% и разрешением 720х1600 пикселей. Об этом CNews сообщили представители Oukitel

Вес Oukitel C36 составляет 199 г, а толщина - 9,18 мм.

Что касается производительности, Oukitel C36 работает на восьмиядерном процессоре под управлением операционной системы Android 13, обладает 4 ГБ оперативной памяти и оснащен аккумулятором емкостью 5150 мАч. Эта батарея обеспечивает до 1000 часов работы в режиме ожидания и 33 часа непрерывных разговоров. Кроме того, смартфон поддерживает обратную зарядку. Стандартную память смартфона 128 ГБ можно расширить до 1 ТБ.

Oukitel C36

Основная камера 13 МП имеет широкоугольный объектив с углом обзора 81 градус. Разрешение фронтальной камеры – 5 МП.

В C36 предусмотрены слоты для двух SIM-карт.

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Oukitel – корпоративный бренд компании Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., LTD, расположенной в Шэньчжэне, Китай. Эта компания объединяет в себе научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проектирование, производство, продажи и послепродажное обслуживание. Имеет партнерскую сеть из более чем 130 дилеров в 60 странах мира. Продукция Oukitel распространяется по всей Европе, Азии, Северной и Южной Америке.