Oukitel выпустила сверхпрочный смартфон WP22

Компания Oukitel представляет новый сверхпрочный смартфон WP22. Смартфон обладает мультимедийным динамиком 125 дБ, 4 Вт с φ36-мм (для сравнения: диапазон обычного смартфона — 0,5-2 Вт). Об этом CNews сообщили представители Oukitel.

Динамик Oukitel WP22 хорошо реагирует на диапазон частот 100-400 Гц, так называемые низкие и средние частоты. Это означает, что WP22 не только значительно громче и четче, но и звук, выходящий из него, значительно теплее и полнее. Помимо глубоких низких частот, новый смартфон также обеспечивает четкие высокие и чистые средние частоты.

Аккумулятор смартфона имеет емкость 10000 мАч и поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

Oukitel WP22

Oukitel WP12 оснащен 8-ядерным процессор MTK Helio P90, операционной системой Android 13.0, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Сенсорный экран при диагонали 6,58 дюйма поддерживает разрешение 1080х2400 пикселя

Основная камера с разрешением имеет разрешение 48 МП, фронтальная – 16 МП. Также имеется 20 МП ИК-камера ночного видения.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

Смартфон прошел сертификацию по стандартам выживания IP68, IP69K и MIL-STD-810H и обладает защитой от пыли, влаги (выдерживает 30-минутное погружение в воду на глубину 1,5 м), ударов о твердую поверхность с высоты 1,5 м и разрядов электрического тока.

Oukitel WP22 планируется запустить в продажу через AliExpress примерно через две недели.