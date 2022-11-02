Wildberries инвестирует 13,7 млрд рублей в крупнейшую распродажу года

Wildberries вложит рекордную сумму в поддержку российских предпринимателей во время международной распродажи «День холостяка» («Всемирный день шопинга»), который пройдет на площадке с 2 по 14 ноября 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Общий объем затрат Wildberries в предоставление скидок для покупателей и поддержку продавцов составит около 13,7 млрд руб. — это максимальный показатель за всю историю компании. Инвестиции позволят представителям бизнеса, участвующих в распродажах, нарастить объемы реализации своей продукции, а покупателям – приобрести электронику и бытовую технику, одежду и обувь, и даже товары первой необходимости по самым выгодным ценам.

«Видим высокий интерес к участию в ноябрьских распродажах как со стороны покупателей, так и предпринимателей, которые получают возможность кратно нарастить свои продажи в период проведения акций, а также привлечь к своей продукции внимание новой аудитории. В этом году наши вложения в поддержку участников “Дня холостяка”, который у нас называется “Всемирным днем шопинга”, достигли максимального за всю историю компании показатели и превысили прошлогодние инвестиций в проведение обеих ноябрьских распродаж, которые составили около 8 млрд руб.», – сказали представители Wildberries.

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Для предпринимателей, которые примут участие в распродаже, Wildberries снизит собственную комиссию на 15%, ее минимальный размер составит 3%. Также будет запущена ТВ и наружная реклама акции на билбордах, sms-рассылки и push-уведомления для покупателей, а все товары, участвующие в распродаже, будут отмечены яркими плашками на сайте и в мобильных приложениях.