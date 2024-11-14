В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны

Продажи гаджетов в дни акции «11.11» (ее еще называют «Всемирным днем шопинга») в интернет-магазине «МегаФона» превысили средненедельные показатели по 2024 г. в два раза. А по сравнению с аналогичной распродажей прошлого года в этом году было реализовано в полтора раза больше устройств и аксессуаров. Как показал анализ продаж, пользователи особенно активно интересовались смартфонами, наушниками и умными часами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В дни проведения распродажи «11.11» россияне приобрели в два раза больше гаджетов, чем в среднем за неделю в течение 2024 г., а их траты также показали двукратный рост.

Так, среди смартфонов лидерами распродажи стали Tecno (модели Spark 20 Pro, Pova 6 и Camon 30), Xiaomi (модели Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi 13C) и Samsung (модели Galaxy A55, Galaxy S24 Ultra и Galaxy A35). В наушниках топовыми стали Realme Buds T300, а самыми ходовыми брендами умных часов – Infinix, Apple и Samsung. У Infinix в «часовом» сегменте лидируют Infinix Watch 1, у Apple – Apple Watch Series 10, а у Samsung – Galaxy Watch 7 LTE.

При этом рост спроса на умные часы и наушники – тенденция всего 2024 г. Об этом свидетельствуют и данные рынка, и результаты реализации во всех каналах продаж «МегаФона». К примеру, продажи умных часов в количественном выражении увеличились почти на 40%, если сравнивать три квартала 2024 г. и 2023 г.

Интерес покупателей к распродаже в 2024 г. выше, чем в 2023 г.: число проданных гаджетов в интернет-магазине «МегаФона» оказалось выше на 53%.

«Распродажи в ноябре проходят у нас ежегодно, и для любителей гаджетов это отличная возможность приобрести желаемое устройство с существенной экономией – вплоть до половины стоимости. Как и год назад, мы видим самый высокий интерес именно к смартфонам, наушникам и умным часам. Эти категории сегодня являются лидерами рынка, поэтому клиенты ожидаемо стремились приобрести их в дни распродажи по выгодной цене», – сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

Cкидки на гаджеты можно было «поймать» в интернет-магазине «МегаФона» с пятого по 13 ноября. В дни распродажи клиенты приобретали наушники, ноутбуки, планшеты, смартфоны, умные колонки, умные часы и другие товары со скидками от 3% до 50%.

Распродажу «11.11» в мире также называют «Днем холостяков», который изначально придумали студенты из города Нанкин в Китае в начале 90-х. Со временем к празднику стали приурочивать масштабные скидки, которые подхватили в других странах, в том числе в России. Дату также называют «Всемирным днем шопинга», а распродажи продолжаются в течение нескольких дней до и после 11 ноября. На сегодняшний день этот праздник конкурирует с «Черной пятницей», с которой начинается сезон рождественских распродаж.