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Infinix Watch Infinix XWatch

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.12.2024 Infinix запускает в России свой первый складной смартфон Zero Flip и часы серии XWatch 3 5
14.11.2024 В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны 1
15.03.2024 Смарт-часы и фитнес-браслеты выросли в продажах в праздничные дни 1

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Infinix Watch и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2232 3
Samsung Electronics 11065 2
МегаФон 10742 2
Apple Inc 13156 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 2
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 229 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Huawei 4677 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
GoPro Inc 64 1
Telegram Group 2940 1
MediaTek - Ralink 595 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Google LLC 12690 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
BBK OnePlus 298 1
itel 34 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
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4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 189 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 1
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 192 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 2
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 2
Infinix - Infinix Inbook - Infinix XBook - Infinix GT Book - Infinix Zero Book - Infinix Y - серия ноутбуков 26 1
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MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 1
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 51 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 85 1
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 1
BBK Realme Buds Air 38 1
Transsion Holdings - Tecno POVA - серия смартфонов 28 1
Xiaomi Redmi Watch 24 1
Xiaomi Redmi Buds 18 1
Infinix Note - серия смартфонов 38 1
Samsung Galaxy S24 - смартфон 66 1
Борзилов Давид 77 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 38 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 1
Торговля розничная - Всемирный день шопинга - День холостяков - китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября 14 1
Видеокамера - Видеосъёмка 720 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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