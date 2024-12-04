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Infinix Watch Infinix XWatch
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 8
Infinix Watch и организации, системы, технологии, персоны:
|Xiaomi - Сяоми 2232 3
|Samsung Electronics 11065 2
|МегаФон 10742 2
|Apple Inc 13156 2
|Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 2
|Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 2
|DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 229 1
|Yandex - Яндекс 9216 1
|Huawei 4677 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
|GoPro Inc 64 1
|Telegram Group 2940 1
|MediaTek - Ralink 595 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
|Google LLC 12690 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
|BBK OnePlus 298 1
|itel 34 1
|Борзилов Давид 77 2
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
|Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 38 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.