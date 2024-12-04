Infinix запускает в России свой первый складной смартфон Zero Flip и часы серии XWatch 3

Компания Infinix сообщает о старте продаж своего первого складного смартфона Zero Flip. Внешний 3,64-дюймовый экран позволяет пользоваться большинством актуальных приложений без ограничений, включая локальные: VK, Telegram, сервисы «Яндекса» и др. Смартфон получил три 50-мегапиксельные камеры и возможность съемки в 4К, а также аккумулятор на 4720 мАч. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Дополняют запуск часы серии XWatch: XWatch 3 и XWatch 3 Plus. Обе модели защищены от пыли и воды по стандарту IP68 и умеют определять пульс владельца, контролировать уровень кислорода в крови, отслеживать количество шагов и т.д.

В Infinix XWatch 3 установлен 2,01-дюймовый IPS HD-дисплей с разрешением 240x296 пикселей. Они поддерживают звонки через Bluetooth, предлагают более 200 настраиваемых циферблатов и включают 23 профессиональных спортивных режима.

Infinix Infinix XWatch 3

Infinix XWatch 3 Plus оборудованы прямоугольным изогнутым AMOLED-дисплеем на 2,13 дюйма с разрешением 502x410 пикселей. Гаджет работает через фирменное приложение My Health и позволяет следить за различными показателями здоровья. Также ему доступны более 123 режимов тренировок.

Zero Flip работает на 5G процессоре MediaTek Dimensity 8020 и имеет 8 ГБ оперативной памяти, которые можно дополнительно расширить до 16 ГБ. Внешний и основной AMOLED экраны Zero Flip имеют частоту обновления 120 Гц.

Складной смартфон умеет записывать видео в формате 4K как на селфи-, так и на основную камеру.

В развернутом состоянии Zero Flip удобно держать, как мини-камеру для видеосъемки, а благодаря разнообразным шаблонам можно не только записать контент в высоком качестве, но и сразу получить смонтированный и готовый к публикации ролик. Режим «Видеоблог» предоставляет пошаговые инструкции облегчая и ускоряя весь процесс.

Конструкция Zero Flip позволяет зафиксировать экран под углами от 30° до 150° и вести трансляцию без помощи рук. В частично сложенном состоянии его можно расположить на любой плоской поверхности и выбрать оптимальное расстояние для съемки. А фазовый автофокус на фронтальной камере гарантирует, что объект всегда будет оставаться в центре внимания. Кроме того, функция предварительного просмотра на двух экранах демонстрирует пользователя на внешнем экране во время съемки основной камерой или когда кто-то помогает с фотографией, что позволяет вносить корректировки в кадр в режиме реального времени. Ультраширокоугольный объектив на 50 МП захватывает большие панорамы. Интеграция телефона с GoPro обеспечивает подключение и легкое управление экшен-камерами через программу Works with GoPro. Специальный режим позволяет использовать смартфон в качестве видоискателя для камеры и напрямую регулировать ее параметры.

Смартфон умеет снимать с двукратным зумом. А для съемки групповых фотографий или селфи в устройстве предусмотрено управление жестами и голосом. Zero Flip также способен автоматически регулировать скорость срабатывания затвора в сценах с большим количеством движения, создавая резкие, насыщенные изображения.

Шарнир Zero Flip выдерживает минимум 400 тыс. складываний. Корпус смартфона выполнен из стекла Gorilla Glass Victus 2. Устройство выпускается как в классическом черном, так и в одном из популяоных цветов 2025 г. по версии WGSN – «Цветение сакуры».

Смартфон получил 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8020. 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор на 4720 мАч в заряжается 70-ваттным блоком питания. Устройство весит 195 граммов, а его толщина в раскрытом состоянии – 7,64 мм.

На внешнем 3,64-дюймовом экране Zero Flip у пользователей есть возможность включить 3D-анимированных питомцев, а также настроить доступ через быстрые ярлыки к популярным приложениям, таким как WhatsApp, VK, Telegram и др. 3D-питомцы (альпака, такса, пингвин, бурый медведь и сиамский кот) имеют спектр настроек и мини-игр. Кроме того, внешний экран предлагает расширенные возможности персонализации, такие как установка пользовательских изображений, настройка анимации и использование его в качестве рамки для фотографий.

Zero Flip доступен в России в версии с 8 ГБ RAM и 512 ГБ ROM по цене 79999 руб.

XWatch 3 можно приобрести по цене 4999 руб., а XWatch 3 Plus стоят 8399 руб.