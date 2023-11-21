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Пользователи «Почты Mail.ru» получили более 308 млн чеков за две недели глобальных распродаж

Аналитики «Почты Mail.ru» оценили с помощью ML-моделей количество получаемых пользователями чеков в период проведения глобальной распродажи «Всемирный день шопинга».

За две недели ноября «Почтой Mail.ru» в общей сложности было доставлено 308,4 млн чеков.

За неделю до главного дня киберраспродажи –– 11 ноября, с 3 по 10 ноября пользователи получили в совокупности 149,7 млн чеков. Накануне акции, 10 ноября, количество чеков по сравнению с аналогичным днем неделей ранее увеличилось на 8,7% и составило 21,1 млн чеков в день.

В период с 11 по 18 ноября пользователи получили более 158,7 млн чеков. Основной поток приобретений пришелся на пятницу, 17 ноября. В этот день было получено столько же уведомлений о совершении покупок, как и в пятницу неделей ранее.

«‎Наш сервис помогает миллионам людей сделать получение и сортировку входящей электронной корреспонденции удобнее и быстрее. Чеки — это отдельная важная категория входящих писем, которые должны быть всегда под рукой. Особенно их ценность возрастает в период высоких скидок, например, 11.11, Черной пятницы, новогодних распродаж. Сейчас даты таких активностей довольно сильно размылись, однако тенденция увеличения спроса на товары и поступающих чеков о совершенных покупках пользователей в этот сезон прослеживается», — сказал Александр Лысков, руководитель продуктового направления «Почта Mail.ru».

В «Почте Mail.ru» реализовано более 50 ML-моделей, помогающих фильтровать, сортировать и распределять входящий поток писем, а также удобно управлять им. Благодаря данной технологии пользователи могут получать письма сразу в отдельные папки «Чеки», «Рассылки», «Госписьма», «Новости» и другие, а также отписываться от ненужных входящих.

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