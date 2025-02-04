Пузан Сергей
|04.02.2025
|Новая вредоносная программа SparkCat с помощью нейросети крадёт данные на фото в iOS и Android-смартфонах 1
|29.09.2023
|«Лаборатория Касперского» обнаружила в App Store мошеннические инвестиционные приложения 1
Пузан Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4893 2
|Apple Inc 12115 2
|Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 673 1
|Apple - App Store 2895 1
|Apple iOS 7822 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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