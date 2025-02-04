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Индексная книга (каталог) CNews*
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Пузан Сергей



04.02.2025 Новая вредоносная программа SparkCat с помощью нейросети крадёт данные на фото в iOS и Android-смартфонах 1
29.09.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила в App Store мошеннические инвестиционные приложения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пузан Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4893 2
Apple Inc 12115 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12653 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5009 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4087 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12776 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7602 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1857 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 673 1
Apple - App Store 2895 1
Apple iOS 7822 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1622 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6201 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10969 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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